Indivíduo irá responder por roubo e tentativa de homicídio - Foto: Divulgação/105ª DP

Indivíduo irá responder por roubo e tentativa de homicídioFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 07/11/2026 12:12

Dois homens foram presos na última quinta-feira (5) por envolvimento em um roubo a uma farmácia no Centro de Petrópolis e em uma tentativa de homicídio ocorrida logo após o crime. A prisão foi realizada por policiais civis da 105ª DP, com apoio de agentes do serviço reservado (P2) do 26º BPM.





Segundo as investigações, os dois homens agiram juntos no roubo ao estabelecimento, de onde subtraíram diversos produtos mediante grave ameaça. No entanto, poucos metros depois de deixarem a farmácia, os suspeitos começaram a discutir. Durante o desentendimento, um deles teria agredido violentamente o outro, provocando ferimentos graves.



A vítima sofreu fraturas, perfuração pulmonar e lesões em outros órgãos vitais. Ela precisou ser encaminhada para uma unidade hospitalar de Petrópolis, onde permanece internada em estado gravíssimo, sob cuidados intensivos. LEIA MAIS: Homem é preso após roubar carro em Petrópolis e atirar em policiais Segundo as investigações, os dois homens agiram juntos no roubo ao estabelecimento, de onde subtraíram diversos produtos mediante grave ameaça. No entanto, poucos metros depois de deixarem a farmácia, os suspeitos começaram a discutir. Durante o desentendimento, um deles teria agredido violentamente o outro, provocando ferimentos graves.A vítima sofreu fraturas, perfuração pulmonar e lesões em outros órgãos vitais. Ela precisou ser encaminhada para uma unidade hospitalar de Petrópolis, onde permanece internada em estado gravíssimo, sob cuidados intensivos.

Suspeito foi localizado na casa da mãe

Após as agressões, o homem apontado como autor fugiu e se escondeu na residência da mãe, no bairro Castelo São Manoel. Com base nas informações levantadas durante as diligências, policiais civis da 105ª DP e agentes da P2 do 26º BPM foram até o endereço e localizaram o suspeito, que foi preso no interior do imóvel.



De acordo com a Polícia Civil, no momento da abordagem, ele não ofereceu resistência e confessou participação no roubo à farmácia, além de admitir ter cometido as agressões contra o comparsa.



Os dois homens foram autuados pelos crimes de roubo e tentativa de homicídio. A ocorrência foi registrada na 105ª DP.

Dois são presos após cumprimento de mandados

Uma mulher de 54 anos e um homem de 30 anos foram presos nesta sexta-feira (6) durante o cumprimento de três mandados de prisão em Petrópolis. As ações foram realizadas por equipes do 26º BPM, sendo uma delas em conjunto com policiais da 105ª DP.



Na Fazenda Inglesa, policiais militares do PATAMO 1 e 3 localizaram a mulher na comunidade São Francisco de Assis. Contra ela, havia um mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis, decorrente de uma condenação por tráfico de drogas.



Já no Roseiral, agentes da Equipe Reservada (Ala Bravo) do 26º BPM e policiais civis da 105ª DP prenderam um homem na Rua Virgílio de Sá Pereira Júnior. Ele era procurado por dois mandados de prisão preventiva relacionados a investigações por furto, expedidos pela 1ª e pela 2ª Varas Criminais de Petrópolis.



Os dois foram encaminhados à 105ª DP, onde as ocorrências foram registradas. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça.