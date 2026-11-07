Prédio histórico dos Correios, em PetrópolisFoto: Inepac
A iniciativa foi construída durante o cumprimento de sentença de uma ação civil pública ajuizada pelo MPF em 2017. Depois de sucessivos entraves administrativos e orçamentários que impediram a execução integral das intervenções, o Ministério Público propôs o encaminhamento do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc Ambiental), buscando uma solução por meio da conciliação.
Durante audiência realizada em 26 de agosto, a procuradora da República Luciana Gadelha cobrou a liberação dos recursos e a adoção de medidas para impedir o agravamento dos danos à edificação. Na ocasião, a Justiça Federal determinou que a Diretoria de Administração dos Correios informasse quando os valores seriam disponibilizados.
Em uma nova audiência, realizada em 28 de outubro, a empresa confirmou a obtenção dos recursos e informou que já havia iniciado os levantamentos técnicos necessários para a contratação das intervenções emergenciais.
Substituição integral do telhado
A urgência das intervenções foi apontada em um laudo técnico elaborado pela própria empresa, que identificou infiltrações graves, deterioração de revestimentos e risco de colapso parcial do forro do pavimento superior. O projeto emergencial também prevê medidas de proteção à claraboia artística e ao vitral existentes no edifício, estruturas consideradas de elevado valor histórico.
Construída no início do século XX, a Agência Central dos Correios possui características neoclássicas e coloniais e é tombada pelo patrimônio estadual, sendo considerada um importante marco da memória urbana de Petrópolis.
Para acompanhar o cumprimento das obrigações, a juíza federal Ana Carolina Vieira de Carvalho estabeleceu prazo de 45 dias para que os Correios apresentem comprovações sobre o andamento das contratações relacionadas à atualização do projeto executivo e às obras na cobertura.
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