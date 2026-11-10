Edição 2025 do Petrópolis Gourmet - Foto: Divulgação/PCVB

Edição 2025 do Petrópolis GourmetFoto: Divulgação/PCVB

Publicado 10/11/2026 11:57 | Atualizado 10/11/2026 11:59

Petrópolis recebe, entre os dias 19 e 22 de novembro, a 26ª edição do Petrópolis Gourmet. Durante quatro dias, o festival vai reunir restaurantes, produtores rurais e artesanais, cervejarias, vinícolas, apresentações musicais e atividades para diferentes públicos. O evento será realizado no Shopping Estação Locanda, em Itaipava, com entrada gratuita e programação especial para moradores e turistas que visitarem a cidade durante o feriadão.

Organizado pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PCVB), o festival terá como um dos destaques o Prato Gourmet, opção criada pelos restaurantes participantes e comercializada por R$ 45. Os estabelecimentos também vão oferecer cardápios especiais, com duas opções de entrada, três pratos principais e uma sobremesa.



Outro espaço será o Mercado Gourmet, que reunirá aproximadamente 20 produtores rurais e artesanais da região. A iniciativa, realizada em parceria com o Sebrae, busca valorizar a produção local e aproximar os consumidores dos pequenos empreendedores da Serra.



“O Petrópolis Gourmet é uma oportunidade de mostrar a força da nossa gastronomia e o quanto ela está conectada à identidade turística da cidade. Quando reunimos restaurantes, produtores, cervejarias, profissionais e diferentes experiências em um mesmo espaço, criamos motivos para que as pessoas visitem Petrópolis, permaneçam mais tempo e conheçam outras possibilidades que o destino oferece”, destacou Fabiano Barros, presidente do PCVB.

Festival terá música, cervejas artesanais e experiências com vinhos



A programação começa na quinta-feira (19), às 19h, com a abertura oficial do evento. O público poderá acompanhar uma demonstração de produção de pães artesanais com a chef Cris Garrido, seguida de degustação. Às 20h, o grupo MontanhaJazz se apresenta no espaço.



Na sexta-feira (20), as atividades começam às 9h, com nova demonstração de produção de pães artesanais. No mesmo horário, acontece o Elas em Cena, café da manhã voltado ao empreendedorismo feminino, à gastronomia e à arte, com participação de convidadas como Fran Padula, Tati Simas, Kity e Cris, da Mastercasa, além das chefs Lydia Gonzalez e Mônica.



A programação também inclui uma experiência de aquarela com vinho, conduzida pela artista plástica Renata Raposo, e a Experiência ArqChef, às 10h. Às 13h, Manu Terra faz uma apresentação musical. À noite, a partir das 20h, será realizado o Festival de Cervejas Artesanais, com produtores da Rota Cervejeira. O passaporte dará direito à degustação de seis chopes. A programação musical termina com show de Bárbara Paiva, às 20h.



No sábado (21), as atividades começam às 10h, com oficinas gastronômicas gratuitas para crianças, realizadas até o meio-dia. Às 13h, Marcelo Buddy sobe ao palco. A chegada do Papai Noel está marcada para as 16h.



Às 19h, acontece o Tasting Bordeaux & Médoc, experiência de degustação de vinhos. O passaporte custa R$ 130 e permite escolher oito rótulos entre os disponibilizados. Às 20h, Rafa Savino encerra a programação musical do dia.

Desafio dos Chefs marca o encerramento