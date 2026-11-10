Edição 2025 do Petrópolis GourmetFoto: Divulgação/PCVB
Outro espaço será o Mercado Gourmet, que reunirá aproximadamente 20 produtores rurais e artesanais da região. A iniciativa, realizada em parceria com o Sebrae, busca valorizar a produção local e aproximar os consumidores dos pequenos empreendedores da Serra.
“O Petrópolis Gourmet é uma oportunidade de mostrar a força da nossa gastronomia e o quanto ela está conectada à identidade turística da cidade. Quando reunimos restaurantes, produtores, cervejarias, profissionais e diferentes experiências em um mesmo espaço, criamos motivos para que as pessoas visitem Petrópolis, permaneçam mais tempo e conheçam outras possibilidades que o destino oferece”, destacou Fabiano Barros, presidente do PCVB.
Festival terá música, cervejas artesanais e experiências com vinhos
Na sexta-feira (20), as atividades começam às 9h, com nova demonstração de produção de pães artesanais. No mesmo horário, acontece o Elas em Cena, café da manhã voltado ao empreendedorismo feminino, à gastronomia e à arte, com participação de convidadas como Fran Padula, Tati Simas, Kity e Cris, da Mastercasa, além das chefs Lydia Gonzalez e Mônica.
A programação também inclui uma experiência de aquarela com vinho, conduzida pela artista plástica Renata Raposo, e a Experiência ArqChef, às 10h. Às 13h, Manu Terra faz uma apresentação musical. À noite, a partir das 20h, será realizado o Festival de Cervejas Artesanais, com produtores da Rota Cervejeira. O passaporte dará direito à degustação de seis chopes. A programação musical termina com show de Bárbara Paiva, às 20h.
No sábado (21), as atividades começam às 10h, com oficinas gastronômicas gratuitas para crianças, realizadas até o meio-dia. Às 13h, Marcelo Buddy sobe ao palco. A chegada do Papai Noel está marcada para as 16h.
Às 19h, acontece o Tasting Bordeaux & Médoc, experiência de degustação de vinhos. O passaporte custa R$ 130 e permite escolher oito rótulos entre os disponibilizados. Às 20h, Rafa Savino encerra a programação musical do dia.
Desafio dos Chefs marca o encerramento
O festival termina às 18h, com o encerramento das atividades no Shopping Estação Locanda. O Desafio dos Chefs, no entanto, terá continuidade nos dias 23 e 24 de novembro, com etapas eliminatórias no SENAC. A final da competição está prevista para 1º de dezembro.
A entrada no Petrópolis Gourmet é gratuita. Alimentos e bebidas serão comercializados individualmente, enquanto algumas experiências terão cobrança específica ou exigirão inscrição.
A programação completa pode ser consultada no site e nos perfis @visitepetropolis e @petropolisgourmet, no Instagram.
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