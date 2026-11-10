Prefeito Hingo Hammes poderá ter processo de cassação iniciado nesta terça - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Prefeito Hingo Hammes poderá ter processo de cassação iniciado nesta terçaFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 10/11/2026 12:34

Nesta terça-feira (10), a Câmara Municipal de Petrópolis deve votar dois pedidos de cassação contra o prefeito Hingo Hammes (PP). Um dos pedidos foi protocolado pelo vereador Léo França (PT), enquanto o outro foi apresentado por Moisés Borges , membro da sociedade civil.

O pedido protocolado por Léo França trata sobre a crise da Saúde no município, com a área tendo dívidas superiores a R$ 600 milhões. A denúncia foi apresentada em agosto por infração político-administrativa, solicitando que a condução da saúde municipal da gestão fosse apurada.

Moisés Borges também protocolou o pedido em agosto se baseando em documentos enviados pela Prefeitura de Petrópolis ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), onde o governo reconhece a utilização de milhões em recursos da Saúde, Educação e Inpas em despesas sem cobertura orçamentária. O mesmo pedido já havia sido apresentado por Moisés em maio deste ano, mas foi arquivado pelo departamento jurídico da Casa Legislativa sem entrar em votação.

Justiça determinou votação

Uma decisão da 4ª Vara Cível de Petrópolis determinou que os pedidos entrassem em votação na Câmara. Com relação à denúncia apresentada por Moisés, a Justiça entendeu que a Câmara Municipal não poderia manter a denúncia parada no Departamento Jurídico antes de submetê-la à análise dos vereadores. Isso porque o Decreto-Lei Federal nº 201/1967 determina que representações por infração político-administrativa contra prefeitos sejam apresentadas em plenário na primeira sessão após o protocolo, cabendo aos parlamentares decidir se serão recebidas ou arquivadas. Para o magistrado, a análise jurídica prévia criou uma etapa não prevista na legislação e impediu que os vereadores exercessem essa atribuição.

Etapas

Na sessão, os vereadores irão decidir se é necessária uma investigação dos assuntos denunciados. Caso concordem que sim, uma Comissão Processante será criada e terá 90 dias para apresentar as conclusões para que os parlamentares municipais tomem uma decisão final.

Durante a investigação, caso seja iniciada, o prefeito segue no comando do município a menos que a Câmara decida pelo seu afastamento por entender que a medida será necessária para o andamento do processo.

Para que o processo de uma possível cassação tenha início, é necessário que os vereadores formem uma maioria absoluta. Sendo assim, oito dos 15 precisam votar a favor do recebimento da denúncia.

Antônio César (PRD), Dr. Aloísio Barbosa (PP), Dudu (União), Fred Procópio (MDB), Gil Magno (PSB), Gilda Beatriz (PP), Júlia Casamasso (PSOL), Junior Coruja (PSD), Junior Paixão (PSDB), Léo França (PT), Lívia Miranda (PCdoB), Marquinhos Almeida (PP), Octavio Sampaio (PL), Thiago Damaceno (PSDB) e Tiago Leite (PSD) são os vereadores que devem participar da votação.