Números do varejo brasileiro melhoraram após a proibição - Foto: Divulgação/CDL

Números do varejo brasileiro melhoraram após a proibiçãoFoto: Divulgação/CDL

Publicado 10/11/2026 12:46

suspensão das ações judiciais que questionam a proibição das plataformas de apostas online, conhecidas como bets, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), reacendeu o debate sobre os efeitos desse mercado na economia brasileira. Em Petrópolis, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) avalia que a restrição às apostas pode contribuir para preservar o orçamento doméstico e estimular o consumo no comércio.





A decisão foi tomada nesta segunda-feira (9) pelo ministro Luiz Fux, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Com a determinação, os processos que tramitam nas instâncias inferiores ficam suspensos até que o plenário do STF analise a constitucionalidade da Medida Provisória 1.394/2026, responsável por proibir a operação das plataformas de apostas de quota fixa em todo o país.



A medida busca evitar decisões judiciais divergentes que permitam o funcionamento de algumas empresas, enquanto outras permanecem impedidas de operar. LEIA MAIS: AGU defende medida provisória que proibiu bets no país A decisão foi tomada nesta segunda-feira (9) pelo ministro Luiz Fux, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Com a determinação, os processos que tramitam nas instâncias inferiores ficam suspensos até que o plenário do STF analise a constitucionalidade da Medida Provisória 1.394/2026, responsável por proibir a operação das plataformas de apostas de quota fixa em todo o país.A medida busca evitar decisões judiciais divergentes que permitam o funcionamento de algumas empresas, enquanto outras permanecem impedidas de operar.

CDL relaciona apostas ao orçamento familiar

Para o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohammad, a discussão sobre as bets também precisa considerar os efeitos sobre o poder de compra da população e a movimentação do comércio. Segundo ele, o volume de dinheiro destinado às plataformas pode comprometer recursos que seriam utilizados em despesas cotidianas.



Em 2025, os brasileiros depositaram R$ 220,6 bilhões nas plataformas de apostas autorizadas, envolvendo 25,2 milhões de pessoas. Na avaliação do dirigente, parte desses valores poderia ser direcionada à alimentação, ao pagamento de contas e às compras no comércio.



"Estamos falando de um volume extraordinário de recursos que passou a ser direcionado às plataformas de apostas. É um dinheiro que passa pelo orçamento das famílias e que, muitas vezes, poderia estar sendo destinado ao consumo, à alimentação, ao pagamento de contas e à movimentação do comércio", afirmou.

Vendas de alimentos registram crescimento

Dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) também foram citados pela entidade para demonstrar a relação entre a restrição às apostas e o consumo. Um levantamento apontou aumento de 6,5% nas vendas de alimentos entre os dias 5 e 11 de outubro, em comparação com o mesmo período de 2025.



Na semana seguinte, entre 12 e 18 de outubro, o crescimento foi de 6,3%. Os dois períodos sucederam a publicação da medida provisória que proibiu as bets. Segundo a Abras, o avanço foi observado principalmente na aquisição de produtos essenciais, como arroz, óleo, macarrão e café.



A entidade considera que a restrição às apostas contribuiu para ampliar os recursos disponíveis para as compras das famílias. Para a CDL, a movimentação beneficia diferentes segmentos do comércio, incluindo pequenos mercados, mercearias e estabelecimentos de bairro.



Cláudio Mohammad também ressaltou que o comprometimento excessivo da renda com apostas pode reduzir a capacidade de consumo em diversos setores, com reflexos sobre comerciantes, fornecedores e trabalhadores.



"Quando uma família consegue direcionar mais recursos para suas compras, isso beneficia não apenas as grandes redes de supermercados, mas também os pequenos mercados, as mercearias e o comércio de bairro. São negócios que geram empregos, movimentam fornecedores e mantêm a economia local ativa", destacou.