Prefeito Hingo Hammes - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Prefeito Hingo HammesFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 10/11/2026 20:03 | Atualizado 10/11/2026 22:35

A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou, nesta terça-feira (10), o recebimento da denúncia por infração político-administrativa apresentada contra o prefeito Hingo Hammes (PP), relacionada à condução da saúde pública durante a atual gestão.

Através de sorteio, ficou definido que os vereadores Dr. Aloisio Barbosa Filho (PP), Thiago Damaceno (PSDB) e Professora Lívia Miranda (PCdoB) irão formar a Comissão Processante para investigar os fatos apontados pelo vereador Léo França (PT), autor da representação. O procedimento poderá resultar na cassação do mandato do chefe do Executivo municipal.





Ao todo, 13 vereadores votaram favoravelmente ao recebimento da denúncia. O vereador Dudu (União) se absteve, enquanto Léo França não participou da votação por ser o autor do pedido. A aprovação representa o início da tramitação do processo político-administrativo, mas não significa que o prefeito tenha sido condenado ou que perderá o mandato imediatamente.



A representação foi protocolada em agosto e solicita que sejam apuradas possíveis infrações político-administrativas relacionadas à administração da Saúde municipal. Entre os principais pontos apresentados estão o endividamento do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac), os débitos com fornecedores e unidades hospitalares e os problemas no funcionamento dos serviços de urgência e emergência. LEIA MAIS: Justiça determina que Câmara analise pedido de cassação do prefeito Hingo Hammes Ao todo, 13 vereadores votaram favoravelmente ao recebimento da denúncia. O vereador Dudu (União) se absteve, enquanto Léo França não participou da votação por ser o autor do pedido. A aprovação representa o início da tramitação do processo político-administrativo, mas não significa que o prefeito tenha sido condenado ou que perderá o mandato imediatamente.A representação foi protocolada em agosto e solicita que sejam apuradas possíveis infrações político-administrativas relacionadas à administração da Saúde municipal. Entre os principais pontos apresentados estão o endividamento do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac), os débitos com fornecedores e unidades hospitalares e os problemas no funcionamento dos serviços de urgência e emergência.

Dívidas ultrapassam R$ 600 milhões

De acordo com os documentos apresentados pelo vereador, o Sehac acumula aproximadamente R$ 437 milhões em dívidas. Desse total, cerca de R$ 58 milhões correspondem a débitos com fornecedores do Hospital Alcides Carneiro, acumulados desde 2025.



A denúncia também reúne informações extraídas do Portal da Transparência sobre os principais credores da Saúde municipal. Entre eles estão o Hospital Santa Teresa, com aproximadamente R$ 60 milhões a receber; o Complexo Hospitalar de Petrópolis (CHP), com cerca de R$ 42,2 milhões; e a Clínica Tannure, com aproximadamente R$ 7,3 milhões. Também são mencionados débitos com o Sanatório Oswaldo Cruz, o CTO e fornecedores do HAC.



Somados, os valores referentes aos credores ultrapassam R$ 170 milhões. Considerando os demais compromissos financeiros apresentados na representação, o passivo da Saúde municipal supera R$ 607 milhões.

Denúncia cita ambulâncias paradas e falta de insumos

Outro ponto abordado no documento é a situação da frota de ambulâncias utilizada no atendimento à população. Conforme os dados reunidos pelo parlamentar, das 17 unidades destinadas aos serviços de urgência e emergência, apenas seis estavam em funcionamento no momento da fiscalização.



Na Secretaria Municipal de Saúde, oito das dez ambulâncias estavam paralisadas. Já no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quatro dos sete veículos disponíveis estavam operacionais.



A representação também aponta episódios de desabastecimento de medicamentos e materiais hospitalares, além de problemas no fornecimento de alimentação. Segundo o documento, durante determinado período, pacientes, acompanhantes e funcionários chegaram a receber ovos como única fonte de proteína.



O vereador também relaciona a situação financeira aos problemas enfrentados na prestação dos serviços, mencionando dificuldades no abastecimento das unidades, falta de insumos e impactos sobre os direitos trabalhistas dos profissionais.

O que acontece a partir de agora?

Com o recebimento da denúncia pelo plenário, será formada uma Comissão Processante, responsável por conduzir a investigação dos fatos apresentados. O colegiado deverá analisar os documentos, apurar as possíveis irregularidades e assegurar ao prefeito o direito ao contraditório e à ampla defesa.



A comissão terá prazo de até 90 dias para concluir os trabalhos e apresentar um parecer. Depois dessa etapa, o caso poderá retornar ao plenário para julgamento pelos vereadores. Para que a cassação seja efetivada, será necessária a aprovação de dois terços dos integrantes da Câmara, o equivalente a dez votos favoráveis.



Durante a tramitação, Hingo Hammes permanece no exercício do cargo.

Segundo pedido rejeitado

Também nesta terça, os vereadores votaram o pedido de cassação protocolado por Moisés Borges, membro da sociedade civil. Por sete votos a cinco, o pedido foi rejeitado.

Antônio César (PRD), Dr. Aloísio Barbosa (PP), Fred Procópio (MDB), Gil Magno (PSB), Junior Paixão (PSDB), Octavio Sampaio (PL) e Thiago Damaceno (PSDB) votaram contra o recebimento da denúncia.



Gilda Beatriz (PP), Júlia Casamasso (PSOL), Junior Coruja (PSD), Marquinhos Almeida (PP) e Professora Lívia Miranda (PCdoB) foram favoráveis.



Dudu (União) se absteve e Léo França (PT) e Tiago Leite (PSD) se ausentaram da sessão.