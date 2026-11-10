Prefeito Hingo HammesFoto: Reprodução/Redes Sociais
Ao todo, 13 vereadores votaram favoravelmente ao recebimento da denúncia. O vereador Dudu (União) se absteve, enquanto Léo França não participou da votação por ser o autor do pedido. A aprovação representa o início da tramitação do processo político-administrativo, mas não significa que o prefeito tenha sido condenado ou que perderá o mandato imediatamente.
A representação foi protocolada em agosto e solicita que sejam apuradas possíveis infrações político-administrativas relacionadas à administração da Saúde municipal. Entre os principais pontos apresentados estão o endividamento do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac), os débitos com fornecedores e unidades hospitalares e os problemas no funcionamento dos serviços de urgência e emergência.
Dívidas ultrapassam R$ 600 milhões
A denúncia também reúne informações extraídas do Portal da Transparência sobre os principais credores da Saúde municipal. Entre eles estão o Hospital Santa Teresa, com aproximadamente R$ 60 milhões a receber; o Complexo Hospitalar de Petrópolis (CHP), com cerca de R$ 42,2 milhões; e a Clínica Tannure, com aproximadamente R$ 7,3 milhões. Também são mencionados débitos com o Sanatório Oswaldo Cruz, o CTO e fornecedores do HAC.
Somados, os valores referentes aos credores ultrapassam R$ 170 milhões. Considerando os demais compromissos financeiros apresentados na representação, o passivo da Saúde municipal supera R$ 607 milhões.
Denúncia cita ambulâncias paradas e falta de insumos
Na Secretaria Municipal de Saúde, oito das dez ambulâncias estavam paralisadas. Já no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quatro dos sete veículos disponíveis estavam operacionais.
A representação também aponta episódios de desabastecimento de medicamentos e materiais hospitalares, além de problemas no fornecimento de alimentação. Segundo o documento, durante determinado período, pacientes, acompanhantes e funcionários chegaram a receber ovos como única fonte de proteína.
O vereador também relaciona a situação financeira aos problemas enfrentados na prestação dos serviços, mencionando dificuldades no abastecimento das unidades, falta de insumos e impactos sobre os direitos trabalhistas dos profissionais.
O que acontece a partir de agora?
A comissão terá prazo de até 90 dias para concluir os trabalhos e apresentar um parecer. Depois dessa etapa, o caso poderá retornar ao plenário para julgamento pelos vereadores. Para que a cassação seja efetivada, será necessária a aprovação de dois terços dos integrantes da Câmara, o equivalente a dez votos favoráveis.
Durante a tramitação, Hingo Hammes permanece no exercício do cargo.
Segundo pedido rejeitado
Gilda Beatriz (PP), Júlia Casamasso (PSOL), Junior Coruja (PSD), Marquinhos Almeida (PP) e Professora Lívia Miranda (PCdoB) foram favoráveis.
Dudu (União) se absteve e Léo França (PT) e Tiago Leite (PSD) se ausentaram da sessão.
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