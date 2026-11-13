Museu Imperial é um dos principais pontos turísticos do município - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Museu Imperial é um dos principais pontos turísticos do municípioFoto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 13/11/2026 19:44





De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Petrópolis tinha 278.881 habitantes no



A cidade também ocupa uma posição estratégica na ligação entre a capital fluminense e a Região Serrana, com acesso principalmente pela BR-040. A combinação entre clima de montanha, patrimônio arquitetônico e proximidade com o Rio de Janeiro contribui para manter Petrópolis no roteiro de visitantes durante diferentes épocas do ano. Localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro, a aproximadamente 60 quilômetros da capital, Petrópolis reúne características que fazem do município um dos principais destinos turísticos do Estado. Conhecida como Cidade Imperial , combina construções históricas, áreas de preservação ambiental, gastronomia, comércio e uma crescente oferta de serviços. Nos últimos anos, localidades como Itaipava e Araras também passaram a atrair a atenção de quem procura uma alternativa ao ritmo dos grandes centros urbanos, inclusive entre moradores da capital interessados em estabelecer residência na serra.De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Petrópolis tinha 278.881 habitantes no Censo Demográfico de 2022 . A estimativa populacional mais recente do instituto, referente a 2026, aponta 294.954 moradores. Com aproximadamente 791 quilômetros quadrados de extensão territorial, o município é dividido em cinco distritos: Petrópolis, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse.A cidade também ocupa uma posição estratégica na ligação entre a capital fluminense e a Região Serrana, com acesso principalmente pela BR-040. A combinação entre clima de montanha, patrimônio arquitetônico e proximidade com o Rio de Janeiro contribui para manter Petrópolis no roteiro de visitantes durante diferentes épocas do ano.

Parte da história do Brasil





A fundação da cidade ocorreu oficialmente em 16 de março de 1843, por decreto de Dom Pedro II. O projeto de colonização também contou com a participação de imigrantes europeus,



O legado desse período permanece presente no Centro Histórico. Entre os principais



Outro símbolo da cidade é o Palácio de Cristal, inaugurado em 1884. A estrutura de ferro e vidro foi construída para receber exposições agrícolas e de produtos hortícolas. O espaço também entrou para a história da abolição da escravidão em Petrópolis, ao receber, em abril de 1888, uma cerimônia de libertação de pessoas escravizadas.



Além do conjunto arquitetônico, a Catedral de São Pedro de Alcântara é outro marco da paisagem petropolitana. Em estilo neogótico, o templo abriga o mausoléu da família imperial, onde estão os restos mortais de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel e Conde d'Eu. A Casa de Santos Dumont, conhecida como A Encantada, também integra o roteiro histórico, preservando objetos e curiosidades sobre a vida do inventor brasileiro. A história de Petrópolis está diretamente ligada à família imperial brasileira. O interesse pela região começou ainda no período de Dom Pedro I, que se encantou com as características naturais e o clima da serra durante uma passagem pelo território. Décadas depois, Dom Pedro II transformou o local em residência de verão da família imperial.A fundação da cidade ocorreu oficialmente em 16 de março de 1843, por decreto de Dom Pedro II. O projeto de colonização também contou com a participação de imigrantes europeus, especialmente alemães , que tiveram papel importante na formação cultural, econômica e arquitetônica do município.O legado desse período permanece presente no Centro Histórico. Entre os principais atrativos está o Museu Imperial, instalado no antigo palácio de verão de Dom Pedro II e responsável por preservar parte importante da memória da monarquia brasileira. O acervo reúne objetos, documentos e peças históricas, incluindo a coroa imperial.Outro símbolo da cidade é o Palácio de Cristal, inaugurado em 1884. A estrutura de ferro e vidro foi construída para receber exposições agrícolas e de produtos hortícolas. O espaço também entrou para a história da abolição da escravidão em Petrópolis, ao receber, em abril de 1888, uma cerimônia de libertação de pessoas escravizadas.Além do conjunto arquitetônico, a Catedral de São Pedro de Alcântara é outro marco da paisagem petropolitana. Em estilo neogótico, o templo abriga o mausoléu da família imperial, onde estão os restos mortais de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel e Conde d'Eu. A Casa de Santos Dumont, conhecida como A Encantada, também integra o roteiro histórico, preservando objetos e curiosidades sobre a vida do inventor brasileiro.

Outro destaque do patrimônio histórico de Petrópolis é o Palácio Quitandinha, inaugurado em 1944 para funcionar como um dos maiores hotéis-cassinos da América Latina. Com arquitetura inspirada nos grandes palácios europeus, o empreendimento recebeu personalidades e visitantes de diferentes partes do mundo, tornando-se um dos símbolos do turismo na cidade. O funcionamento do cassino, no entanto, foi encerrado em 1946, após a proibição dos jogos de azar no Brasil. Atualmente, o complexo é administrado pelo Sesc e recebe atividades culturais, exposições e eventos, mantendo-se como um dos principais pontos turísticos e cartões-postais do município.



Petrópolis ainda reúne outros pontos de interesse, como o Museu Casa do Colono, o Relógio das Flores, a Praça da Liberdade e a Casa da Princesa Isabel. A Rua Teresa, conhecida nacionalmente pelo comércio de roupas, é outro importante atrativo econômico e turístico.

Natureza e gastronomia durante todo o ano

A vocação turística do município não se limita à história. Cercada pela Mata Atlântica e pelas montanhas da Serra do Mar, Petrópolis também é procurada por quem busca atividades ao ar livre. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que possui áreas de visitação no município, oferece trilhas, cachoeiras e paisagens naturais. O território petropolitano também abriga áreas de preservação, parques e espaços voltados ao ecoturismo.



A gastronomia é outro destaque. A cidade possui tradição na produção de cervejas artesanais e abriga o complexo da Cervejaria Bohemia, no Centro Histórico, além de diferentes estabelecimentos que exploram a culinária regional e internacional. O município recebeu o título de Capital Estadual da Cerveja e conta com mais de dez fábricas e microcervejarias, segundo a Secretaria de Estado de Turismo.



A oferta de hospedagem também contribui para movimentar a economia. Hotéis, pousadas e restaurantes recebem visitantes durante o inverno, quando as temperaturas mais baixas costumam atrair turistas, mas também em feriados prolongados e períodos de eventos culturais.

Itaipava e Araras ganham espaço como alternativas à capital

Se o Centro Histórico representa a identidade tradicional de Petrópolis, os distritos de Itaipava e as localidades de Araras e Vale das Videiras ajudam a mostrar uma outra transformação do município: a expansão de regiões que passaram a reunir moradia, comércio, gastronomia e serviços.



Itaipava, terceiro distrito de Petrópolis, consolidou-se como um dos principais polos gastronômicos e comerciais da Região Serrana. A localidade reúne restaurantes, shoppings, lojas, hotéis, pousadas e condomínios residenciais. A Estrada União e Indústria, principal eixo de circulação da região, concentra parte importante dessa estrutura.



O crescimento também aparece na expansão imobiliária. Dados do Censo Demográfico de 2022 apontavam 23.934 moradores no distrito de Itaipava. Um levantamento sobre obras ativas no município, baseado no Cadastro Nacional de Obras (CNO), identificou 73 construções em andamento na região em julho de 2026, o maior número entre as localidades analisadas.

A região também passou a atrair pessoas interessadas em deixar a capital sem perder completamente a conexão com o Rio de Janeiro. A possibilidade de morar em áreas mais arborizadas, em imóveis com maior espaço e em um ambiente de menor intensidade urbana aparece entre os fatores que impulsionam a procura. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do comércio e dos serviços permite que parte dos moradores encontre soluções para a rotina sem precisar se deslocar diariamente até o Centro de Petrópolis ou a capital.



Em Araras, a procura está ainda mais associada à integração com a natureza e ao estilo de vida do interior. A localidade reúne condomínios, casas de campo, pousadas, restaurantes e empreendimentos voltados ao turismo e ao bem-estar. O Circuito Araras-Videiras também movimenta a economia local com galerias de arte, ateliês, atividades de aventura, passeios de bicicleta e estabelecimentos gastronômicos.



O movimento acompanha uma tendência de pessoas que buscam alternativas aos grandes centros urbanos, seja para estabelecer residência permanente, seja para adquirir uma segunda moradia. A proximidade com a capital, por meio da BR-040, permite manter vínculos profissionais e familiares com o Rio de Janeiro, enquanto a rotina na serra oferece contato mais próximo com áreas verdes e temperaturas geralmente mais amenas.