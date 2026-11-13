Museu Imperial é um dos principais pontos turísticos do municípioFoto: Tomaz Silva/Agência Brasil
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Petrópolis tinha 278.881 habitantes no Censo Demográfico de 2022. A estimativa populacional mais recente do instituto, referente a 2026, aponta 294.954 moradores. Com aproximadamente 791 quilômetros quadrados de extensão territorial, o município é dividido em cinco distritos: Petrópolis, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse.
A cidade também ocupa uma posição estratégica na ligação entre a capital fluminense e a Região Serrana, com acesso principalmente pela BR-040. A combinação entre clima de montanha, patrimônio arquitetônico e proximidade com o Rio de Janeiro contribui para manter Petrópolis no roteiro de visitantes durante diferentes épocas do ano.
Parte da história do Brasil
A fundação da cidade ocorreu oficialmente em 16 de março de 1843, por decreto de Dom Pedro II. O projeto de colonização também contou com a participação de imigrantes europeus, especialmente alemães, que tiveram papel importante na formação cultural, econômica e arquitetônica do município.
O legado desse período permanece presente no Centro Histórico. Entre os principais atrativos está o Museu Imperial, instalado no antigo palácio de verão de Dom Pedro II e responsável por preservar parte importante da memória da monarquia brasileira. O acervo reúne objetos, documentos e peças históricas, incluindo a coroa imperial.
Outro símbolo da cidade é o Palácio de Cristal, inaugurado em 1884. A estrutura de ferro e vidro foi construída para receber exposições agrícolas e de produtos hortícolas. O espaço também entrou para a história da abolição da escravidão em Petrópolis, ao receber, em abril de 1888, uma cerimônia de libertação de pessoas escravizadas.
Além do conjunto arquitetônico, a Catedral de São Pedro de Alcântara é outro marco da paisagem petropolitana. Em estilo neogótico, o templo abriga o mausoléu da família imperial, onde estão os restos mortais de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel e Conde d'Eu. A Casa de Santos Dumont, conhecida como A Encantada, também integra o roteiro histórico, preservando objetos e curiosidades sobre a vida do inventor brasileiro.
Petrópolis ainda reúne outros pontos de interesse, como o Museu Casa do Colono, o Relógio das Flores, a Praça da Liberdade e a Casa da Princesa Isabel. A Rua Teresa, conhecida nacionalmente pelo comércio de roupas, é outro importante atrativo econômico e turístico.
Natureza e gastronomia durante todo o ano
A gastronomia é outro destaque. A cidade possui tradição na produção de cervejas artesanais e abriga o complexo da Cervejaria Bohemia, no Centro Histórico, além de diferentes estabelecimentos que exploram a culinária regional e internacional. O município recebeu o título de Capital Estadual da Cerveja e conta com mais de dez fábricas e microcervejarias, segundo a Secretaria de Estado de Turismo.
A oferta de hospedagem também contribui para movimentar a economia. Hotéis, pousadas e restaurantes recebem visitantes durante o inverno, quando as temperaturas mais baixas costumam atrair turistas, mas também em feriados prolongados e períodos de eventos culturais.
Itaipava e Araras ganham espaço como alternativas à capital
Itaipava, terceiro distrito de Petrópolis, consolidou-se como um dos principais polos gastronômicos e comerciais da Região Serrana. A localidade reúne restaurantes, shoppings, lojas, hotéis, pousadas e condomínios residenciais. A Estrada União e Indústria, principal eixo de circulação da região, concentra parte importante dessa estrutura.
O crescimento também aparece na expansão imobiliária. Dados do Censo Demográfico de 2022 apontavam 23.934 moradores no distrito de Itaipava. Um levantamento sobre obras ativas no município, baseado no Cadastro Nacional de Obras (CNO), identificou 73 construções em andamento na região em julho de 2026, o maior número entre as localidades analisadas.
Em Araras, a procura está ainda mais associada à integração com a natureza e ao estilo de vida do interior. A localidade reúne condomínios, casas de campo, pousadas, restaurantes e empreendimentos voltados ao turismo e ao bem-estar. O Circuito Araras-Videiras também movimenta a economia local com galerias de arte, ateliês, atividades de aventura, passeios de bicicleta e estabelecimentos gastronômicos.
O movimento acompanha uma tendência de pessoas que buscam alternativas aos grandes centros urbanos, seja para estabelecer residência permanente, seja para adquirir uma segunda moradia. A proximidade com a capital, por meio da BR-040, permite manter vínculos profissionais e familiares com o Rio de Janeiro, enquanto a rotina na serra oferece contato mais próximo com áreas verdes e temperaturas geralmente mais amenas.
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