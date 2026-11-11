Encontro será no dia 26 de novembroFoto: Divulgação/Armazém do Grão
Promovido pela Academia Brasileira de Supermercados (ABS), em parceria com a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) e a Garcia Distribuidora, o encontro deverá reunir profissionais de Petrópolis e de outros municípios da Região Serrana. Entre os assuntos previstos estão as tendências do mercado, os desafios da gestão empresarial e as perspectivas para o comércio supermercadista.
A programação também prevê discussões sobre mudanças no comportamento dos consumidores, estratégias de gestão e soluções para o cotidiano das empresas. Além das palestras, haverá rodadas de relacionamento e apresentações de produtos e serviços, aproximando representantes de supermercados, fornecedores e indústria. A troca de experiências entre profissionais que atuam em diferentes áreas da cadeia de abastecimento também está entre os objetivos da programação.
Lideranças do setor participam da programação
Também estão previstas as participações de Marinho, sócio da rede Cereais Bramil; Oberdan Garcia, diretor da Garcia Distribuidora; e Antoane Corrêa, fundador e presidente do Grupo Armazém do Grão.
A programação inclui palestras magnas, debates técnicos e discussões sobre tendências, perspectivas de mercado e gestão no varejo supermercadista. O encontro também terá rodadas de relacionamento e apresentações de produtos, serviços e soluções oferecidas por fornecedores e empresas do setor.
Setor tem impacto na economia regional
A realização do encontro em Petrópolis deve reunir representantes de empresas locais e de outras cidades da Região Serrana, em uma programação voltada à troca de experiências e à discussão de oportunidades comerciais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.