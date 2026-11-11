Encontro será no dia 26 de novembro - Foto: Divulgação/Armazém do Grão

Encontro será no dia 26 de novembroFoto: Divulgação/Armazém do Grão

Publicado 11/11/2026 14:09

Petrópolis recebe, no dia 26 de novembro, o Encontro Regional de Supermercadistas, que reunirá empresários, gestores, fornecedores e representantes da indústria no Instituto Teológico Franciscano, na Rua Coronel Veiga, 550, no Centro. A programação será realizada das 9h às 17h e contará com palestras, debates técnicos e atividades de relacionamento voltadas ao setor varejista.





Promovido pela Academia Brasileira de Supermercados (ABS), em parceria com a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) e a Garcia Distribuidora, o encontro deverá reunir profissionais de Petrópolis e de outros municípios da Região Serrana. Entre os assuntos previstos estão as tendências do mercado, os desafios da gestão empresarial e as perspectivas para o comércio supermercadista.



A programação também prevê discussões sobre mudanças no comportamento dos consumidores, estratégias de gestão e soluções para o cotidiano das empresas. Além das palestras, haverá rodadas de relacionamento e apresentações de produtos e serviços, aproximando representantes de supermercados, fornecedores e indústria. A troca de experiências entre profissionais que atuam em diferentes áreas da cadeia de abastecimento também está entre os objetivos da programação. LEIA MAIS: CDL de Petrópolis aponta impacto das bets no consumo das famílias Promovido pela Academia Brasileira de Supermercados (ABS), em parceria com a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) e a Garcia Distribuidora, o encontro deverá reunir profissionais de Petrópolis e de outros municípios da Região Serrana. Entre os assuntos previstos estão as tendências do mercado, os desafios da gestão empresarial e as perspectivas para o comércio supermercadista.A programação também prevê discussões sobre mudanças no comportamento dos consumidores, estratégias de gestão e soluções para o cotidiano das empresas. Além das palestras, haverá rodadas de relacionamento e apresentações de produtos e serviços, aproximando representantes de supermercados, fornecedores e indústria. A troca de experiências entre profissionais que atuam em diferentes áreas da cadeia de abastecimento também está entre os objetivos da programação.

A iniciativa ocorre em um momento em que o varejo alimentar enfrenta transformações relacionadas à digitalização dos serviços, à concorrência e às mudanças nos hábitos de consumo. A necessidade de equilibrar custos operacionais, preços competitivos e qualidade no atendimento também está entre as questões que fazem parte da rotina de empresas do segmento.

Lideranças do setor participam da programação

Entre os participantes confirmados estão Fábio Queiroz, presidente da ASSERJ e da Associação das Américas de Supermercados (ALAS); Genival Beserra, fundador da Academia Brasileira de Supermercados e presidente do Conselho da ASSERJ; e Estevão Daudt, fundador da ABS e do Instituto Daudt.



Também estão previstas as participações de Marinho, sócio da rede Cereais Bramil; Oberdan Garcia, diretor da Garcia Distribuidora; e Antoane Corrêa, fundador e presidente do Grupo Armazém do Grão.



A programação inclui palestras magnas, debates técnicos e discussões sobre tendências, perspectivas de mercado e gestão no varejo supermercadista. O encontro também terá rodadas de relacionamento e apresentações de produtos, serviços e soluções oferecidas por fornecedores e empresas do setor.

Setor tem impacto na economia regional



O segmento supermercadista tem participação importante na economia, tanto pela geração de empregos quanto pela movimentação da cadeia de abastecimento. A relação entre supermercados, distribuidores, fornecedores e indústria também influencia a dinâmica comercial de municípios de diferentes portes.



A realização do encontro em Petrópolis deve reunir representantes de empresas locais e de outras cidades da Região Serrana, em uma programação voltada à troca de experiências e à discussão de oportunidades comerciais.