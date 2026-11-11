Material apreendido no Siméria - Foto: Divulgação/26º BPM

Material apreendido no SimériaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 11/11/2026 14:47

Agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar realizaram três ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas entre a noite de segunda-feira (9) e o dia de terça-feira (10), em Petrópolis . As ações aconteceram nos bairros Contorno, Siméria e Bingen e resultaram na prisão de dois homens, na apreensão de um adolescente e na retirada de diferentes tipos de entorpecentes e outras substâncias de circulação.





A ocorrência com maior quantidade de materiais foi registrada nesta terça-feira, no Siméria. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante em uma residência na Rua Vereador Nilson Antônio Sattler após os policiais encontrarem 291 comprimidos de ecstasy, diferentes tipos de anabolizantes, uma embalagem contendo cetamina e sete cigarros eletrônicos, além de materiais utilizados para acondicionar drogas.



Segundo a Polícia Militar, a equipe chegou ao endereço após receber uma denúncia sobre o armazenamento e a comercialização de substâncias ilícitas. Durante o contato com os agentes, o homem admitiu possuir anabolizantes na residência e autorizou a entrada dos policiais.



Nas buscas, também foram encontrados produtos como Hemogenin, Oxandrolone, Stanozolol, Winobolic, Dianabol, Trembolone Acetato, Nandrolone e Durateston. Todo o material foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).



O homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia (DP), onde permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas e comercialização de produtos em desacordo com as exigências legais. LEIA MAIS: Dupla é presa após roubo a farmácia e tentativa de homicídio em Petrópolis A ocorrência com maior quantidade de materiais foi registrada nesta terça-feira, no Siméria. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante em uma residência na Rua Vereador Nilson Antônio Sattler após os policiais encontrarem 291 comprimidos de ecstasy, diferentes tipos de anabolizantes, uma embalagem contendo cetamina e sete cigarros eletrônicos, além de materiais utilizados para acondicionar drogas.Segundo a Polícia Militar, a equipe chegou ao endereço após receber uma denúncia sobre o armazenamento e a comercialização de substâncias ilícitas. Durante o contato com os agentes, o homem admitiu possuir anabolizantes na residência e autorizou a entrada dos policiais.Nas buscas, também foram encontrados produtos como Hemogenin, Oxandrolone, Stanozolol, Winobolic, Dianabol, Trembolone Acetato, Nandrolone e Durateston. Todo o material foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).O homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia (DP), onde permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas e comercialização de produtos em desacordo com as exigências legais.

Ação no Contorno leva a apreensão de cocaína no Bingen

A outra sequência de ocorrências começou na noite de segunda-feira, na Rua Jorge José Joaquim da Silva, no Contorno. Policiais prenderam um homem de 29 anos e apreenderam um adolescente de 16 anos por envolvimento com o tráfico de drogas.



De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes na região e flagraram os dois envolvidos manuseando uma bolsa e entregando drogas a pessoas que se aproximavam. Durante a abordagem, o adolescente tentou se desfazer de uma sacola, arremessando-a em direção a um riacho. O material foi recuperado pelos policiais, que encontraram 13 cápsulas de cocaína. Também foram apreendidos R$ 105 em espécie e dois aparelhos celulares.



Os envolvidos foram conduzidos à 105ª DP. O homem permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o adolescente ficou apreendido por atos infracionais análogos aos mesmos crimes.



Na manhã seguinte, agentes voltaram a atuar na região, desta vez na Rua Galdino Pimentel, no Bingen. Após receberem informações sobre um possível ponto de armazenamento de entorpecentes relacionado aos envolvidos na ocorrência do Contorno, os policiais realizaram buscas em uma área de mata.



No local, foi encontrado um balde contendo 559 cápsulas de cocaína, com aproximadamente 1,17 kg da droga. Também foram apreendidas dez folhas de etiquetas utilizadas para embalar e identificar os entorpecentes destinados à comercialização.



O material foi encaminhado à 105ª DP, onde permaneceu apreendido. Um inquérito foi instaurado para apurar a ligação da carga com os envolvidos na ocorrência anterior.