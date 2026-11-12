Universidade Federal de Ciência e Inovação do Rio de Janeiro campus PetrópolisFoto: Divulgação/UFCIRJ Petrópolis
A transformação foi oficializada pela Presidência da República e representa uma mudança na estrutura institucional, que passa a ter organização e competências próprias de uma universidade federal. A nova identidade visual foi apresentada durante uma cerimônia realizada em 5 de novembro. Desde então, a instituição iniciou a atualização de sua marca nos canais de comunicação.
Em Petrópolis, os perfis oficiais da unidade no Instagram, Facebook e YouTube também passaram por alterações e agora utilizam o nome @ufcirjcampuspetropolis.
De acordo com a legislação, estudantes e servidores vinculados ao antigo Cefet/RJ passam automaticamente a integrar a nova universidade. A incorporação também abrange todos os campi da instituição no estado do Rio de Janeiro, além do patrimônio, do acervo e da estrutura administrativa.
Apesar da mudança de nome e de estrutura, a oferta de ensino gratuito na unidade será mantida. A UFCIRJ continuará disponibilizando cursos técnicos de nível médio, graduações, licenciaturas e programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, além de desenvolver atividades de pesquisa, extensão e inovação. Os diplomas já emitidos pelo Cefet/RJ permanecem válidos.
Cursos oferecidos em Petrópolis
A instituição também conta com uma especialização lato sensu em Práticas, Linguagem e Ensino na Educação Básica.
Mudanças na estrutura da instituição
Outro efeito previsto é a ampliação das possibilidades de participação em editais e linhas de financiamento voltados às universidades. A mudança pode favorecer a captação de recursos para projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação.
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