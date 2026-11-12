Universidade Federal de Ciência e Inovação do Rio de Janeiro campus Petrópolis - Foto: Divulgação/UFCIRJ Petrópolis

Universidade Federal de Ciência e Inovação do Rio de Janeiro campus PetrópolisFoto: Divulgação/UFCIRJ Petrópolis

Publicado 12/11/2026 14:02

O antigo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) passou a se chamar Universidade Federal de Ciência e Inovação do Rio de Janeiro (UFCIRJ), após a sanção da Lei nº 15.521/2026, em 24 de setembro. Com a mudança, a unidade da Cidade Imperial também teve sua denominação alterada e agora é identificada como UFCIRJ campus Petrópolis.





A transformação foi oficializada pela Presidência da República e representa uma mudança na estrutura institucional, que passa a ter organização e competências próprias de uma universidade federal. A nova identidade visual foi apresentada durante uma cerimônia realizada em 5 de novembro. Desde então, a instituição iniciou a atualização de sua marca nos canais de comunicação.



Em Petrópolis, os perfis oficiais da unidade no Instagram, Facebook e YouTube também passaram por alterações e agora utilizam o nome @ufcirjcampuspetropolis.



De acordo com a legislação, estudantes e servidores vinculados ao antigo Cefet/RJ passam automaticamente a integrar a nova universidade. A incorporação também abrange todos os campi da instituição no estado do Rio de Janeiro, além do patrimônio, do acervo e da estrutura administrativa.



Apesar da mudança de nome e de estrutura, a oferta de ensino gratuito na unidade será mantida. A UFCIRJ continuará disponibilizando cursos técnicos de nível médio, graduações, licenciaturas e programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, além de desenvolver atividades de pesquisa, extensão e inovação. Os diplomas já emitidos pelo Cefet/RJ permanecem válidos. LEIA MAIS: 3º Flipetrópolis começa nesta quinta-feira com programação gratuita A transformação foi oficializada pela Presidência da República e representa uma mudança na estrutura institucional, que passa a ter organização e competências próprias de uma universidade federal. A nova identidade visual foi apresentada durante uma cerimônia realizada em 5 de novembro. Desde então, a instituição iniciou a atualização de sua marca nos canais de comunicação.Em Petrópolis, os perfis oficiais da unidade no Instagram, Facebook e YouTube também passaram por alterações e agora utilizam o nome @ufcirjcampuspetropolis.De acordo com a legislação, estudantes e servidores vinculados ao antigo Cefet/RJ passam automaticamente a integrar a nova universidade. A incorporação também abrange todos os campi da instituição no estado do Rio de Janeiro, além do patrimônio, do acervo e da estrutura administrativa.Apesar da mudança de nome e de estrutura, a oferta de ensino gratuito na unidade será mantida. A UFCIRJ continuará disponibilizando cursos técnicos de nível médio, graduações, licenciaturas e programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, além de desenvolver atividades de pesquisa, extensão e inovação. Os diplomas já emitidos pelo Cefet/RJ permanecem válidos.

Cursos oferecidos em Petrópolis

A unidade de Petrópolis mantém atualmente o ensino médio integrado ao curso técnico em Telecomunicações. Na graduação, são oferecidos os bacharelados em Engenharia de Computação e Turismo, além das licenciaturas em Física e Matemática.



A instituição também conta com uma especialização lato sensu em Práticas, Linguagem e Ensino na Educação Básica.



Mudanças na estrutura da instituição

Com a transformação em universidade, a UFCIRJ passa a contar com organização e competências compatíveis com as demais instituições universitárias federais. A nova legislação estabelece autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didático-científica e disciplinar.



Outro efeito previsto é a ampliação das possibilidades de participação em editais e linhas de financiamento voltados às universidades. A mudança pode favorecer a captação de recursos para projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

A transformação amplia a autonomia institucional e cria novas possibilidades de financiamento para projetos acadêmicos, sem alterar a gratuidade do ensino ou a validade dos diplomas emitidos anteriormente pelo Cefet/RJ.