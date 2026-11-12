Fórum Itaborái completou 15 anos - Foto: Divulgação/Fiocruz Petrópolis

Fórum Itaborái completou 15 anosFoto: Divulgação/Fiocruz Petrópolis

Publicado 12/11/2026 14:41

A semana de comemoração pelos 15 anos do Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na Saúde , da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), reuniu cerca de 160 pessoas em Petrópolis. Realizada entre os dias 3 e 6 de novembro, no Palácio Itaboraí, a programação promoveu debates sobre planejamento urbano, mudanças climáticas, saúde pública, segurança alimentar, plantas medicinais e desigualdades sociais.





O evento contou com a participação de pesquisadores, representantes do poder público, lideranças comunitárias e profissionais de diferentes áreas. Além dos seminários e rodas de conversa, foram realizadas atividades culturais abertas ao público, com apresentações artísticas, oficinas, exposições e contação de histórias.



A abertura oficial reuniu o diretor do Fórum Itaboraí, Felix Rosenberg; a vice-presidente adjunta da Vice-Presidência de Atenção, Ambiente e Promoção da Saúde (VPAAPS), Patrícia Canto; o coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, Paulo Gadelha; e a arquiteta e urbanista da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades, Taís Pontes.



Durante o encontro, Felix Rosenberg apresentou um balanço das atividades desenvolvidas pela instituição desde sua criação e destacou o trabalho voltado à redução das desigualdades socioambientais e à promoção da saúde nos territórios. Entre as iniciativas mencionadas estão projetos de organização comunitária, democratização do acesso à cultura, incentivo ao cultivo de plantas medicinais e ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional.



O diretor também ressaltou a cooperação com o poder público municipal para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente na área de promoção da saúde.



Paulo Gadelha, que presidia a Fiocruz quando o Fórum Itaboraí foi criado, destacou a importância da atuação junto às populações em situação de vulnerabilidade e da consideração das características de cada território no enfrentamento das desigualdades. Ele classificou a instituição como uma das referências da fundação.



Já Patrícia Canto lembrou a contribuição do Fórum durante a resposta à tragédia climática de fevereiro de 2022, quando 242 pessoas morreram em Petrópolis. Segundo ela, a articulação da instituição com a Prefeitura possibilitou ações de apoio à reestruturação da Atenção Primária à Saúde, incluindo a atuação de equipes volantes.

LEIA MAIS: Fiocruz Petrópolis apoia formação do Conselho Local de Saúde de Vila Rica O evento contou com a participação de pesquisadores, representantes do poder público, lideranças comunitárias e profissionais de diferentes áreas. Além dos seminários e rodas de conversa, foram realizadas atividades culturais abertas ao público, com apresentações artísticas, oficinas, exposições e contação de histórias.A abertura oficial reuniu o diretor do Fórum Itaboraí, Felix Rosenberg; a vice-presidente adjunta da Vice-Presidência de Atenção, Ambiente e Promoção da Saúde (VPAAPS), Patrícia Canto; o coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, Paulo Gadelha; e a arquiteta e urbanista da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades, Taís Pontes.Durante o encontro, Felix Rosenberg apresentou um balanço das atividades desenvolvidas pela instituição desde sua criação e destacou o trabalho voltado à redução das desigualdades socioambientais e à promoção da saúde nos territórios. Entre as iniciativas mencionadas estão projetos de organização comunitária, democratização do acesso à cultura, incentivo ao cultivo de plantas medicinais e ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional.O diretor também ressaltou a cooperação com o poder público municipal para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente na área de promoção da saúde.Paulo Gadelha, que presidia a Fiocruz quando o Fórum Itaboraí foi criado, destacou a importância da atuação junto às populações em situação de vulnerabilidade e da consideração das características de cada território no enfrentamento das desigualdades. Ele classificou a instituição como uma das referências da fundação.Já Patrícia Canto lembrou a contribuição do Fórum durante a resposta à tragédia climática de fevereiro de 2022, quando 242 pessoas morreram em Petrópolis. Segundo ela, a articulação da instituição com a Prefeitura possibilitou ações de apoio à reestruturação da Atenção Primária à Saúde, incluindo a atuação de equipes volantes.

Debates sobre clima e desenvolvimento urbano

Um dos destaques da programação foi o seminário "Desenvolvimento Urbano Integrado, Clima e Saúde", realizado após a abertura. Durante o encontro, foi apresentado o projeto de Desenvolvimento Urbano Integrado com enfoque na Redução de Riscos de Desastres (DUI-RRD), desenvolvido em parceria entre a Fiocruz e o Ministério das Cidades.



A iniciativa está em andamento e conta com seis municípios brasileiros selecionados como projetos-piloto, entre eles Petrópolis. O seminário reuniu especialistas das áreas de saúde, planejamento urbano e arquitetura, incluindo representantes da Fiocruz e da Prefeitura.



Na quarta-feira (4), a programação teve como foco a segurança alimentar e nutricional. Foram apresentados trabalhos dos conselhos municipais de Alimentação Escolar e de Segurança Alimentar e Nutricional, além de experiências de projetos desenvolvidos pelo Fórum Itaboraí, como Circuitos Curtos, Hortas nas Escolas e Águas do Brejal.



Conhecimentos tradicionais e plantas medicinais

Na quinta-feira (5), uma roda de conversa abordou o uso de plantas medicinais, reunindo representantes de comunidades tradicionais, profissionais e pesquisadores. O encontro promoveu a troca de conhecimentos sobre práticas ancestrais e experiências relacionadas ao uso dessas espécies nos territórios.



Entre os participantes estavam representantes indígenas, guardiões de saberes tradicionais e especialistas da Fiocruz e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A atividade terminou com o plantio de mudas de jaborandi e capim-nagô, consideradas ervas sagradas, no jardim do Palácio Itaboraí.

Desigualdades sociais e direito à cidade

O último dia, na sexta-feira (6), foi dedicado ao seminário "Desigualdades Sociais, Direito à Cidade e Inequidades em Saúde". Os debates abordaram as fragilidades territoriais, os desafios enfrentados pelas comunidades e as possibilidades de acompanhar transformações sociais por meio de indicadores.



Pela manhã, pesquisadores e representantes de organizações sociais apresentaram estudos e experiências sobre as desigualdades urbanas e seus impactos na saúde. Participaram da discussão profissionais da Fiocruz, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), da Central Única das Favelas (CUFA) e do Observatório de Favelas.



À tarde, o debate teve como tema "Indicadores de Transformação Territorial: acompanhando a acumulação histórica". Os participantes discutiram formas de produzir e utilizar dados para acompanhar mudanças nos territórios, considerando processos históricos que influenciam as desigualdades sociais e o acesso a direitos.



As apresentações também abordaram experiências de utilização de indicadores para orientar o planejamento e a elaboração de políticas públicas.



Programação cultural

Além das discussões técnicas e acadêmicas, a semana comemorativa contou com uma série de atividades culturais. Entre elas estavam apresentações do Teatro do Oprimido, oficinas de escrita, dramaturgia e compostagem, concerto de ex-alunos da Orquestra de Câmara da Fiocruz (OCPIT) e sessões de contação de histórias.



O público também pôde visitar a exposição "Brasil Glacial" e outras duas mostras: "15 anos do Fórum Itaboraí", que apresenta uma retrospectiva dos projetos desenvolvidos pela instituição, e "Quilombola", com objetos dos Quilombos Boa Esperança e Tapera.