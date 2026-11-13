Dr. Aloísio será o presidente, Thiago Damaceno, o relator, e Lívia Miranda, a vogal - Foto: Divulgação/CMP e @bylorenzi

Dr. Aloísio será o presidente, Thiago Damaceno, o relator, e Lívia Miranda, a vogalFoto: Divulgação/CMP e @bylorenzi

Publicado 13/11/2026 09:04

A Comissão Processante da Câmara Municipal de Petrópolis, responsável por investigar a denúncia por infração político-administrativa contra o prefeito Hingo Hammes (PP) , será presidida pelo vereador Dr. Aloísio Barbosa (PP), terá Thiago Damaceno (PSDB) como relator e Professora Lívia Miranda (PCdoB) na função de vogal. O grupo terá até 90 dias para apurar os fatos, contados a partir da notificação oficial do chefe do Executivo sobre a abertura do processo.





A comissão foi instituída na noite de terça-feira (10), após o plenário aprovar, por 13 votos favoráveis e uma abstenção, o recebimento da



A escolha dos integrantes e a distribuição das funções definiram as responsabilidades de cada parlamentar durante a investigação. Na presidência, Dr. Aloísio ficará encarregado de organizar e conduzir as reuniões, coordenar os trabalhos e assegurar o cumprimento dos procedimentos legais, além de garantir os direitos das partes envolvidas.



Médico e servidor público, o vereador possui cerca de 20 anos de experiência na área da saúde. Ele atuou no Hospital Alcides Carneiro e no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp, além de ter ocupado a Secretaria Municipal de Saúde em duas oportunidades. Entre novembro de 2025 e março de 2026, esteve à frente da pasta durante a atual gestão. LEIA MAIS: MPF garante recursos para reforma do telhado dos Correios em Petrópolis A comissão foi instituída na noite de terça-feira (10), após o plenário aprovar, por 13 votos favoráveis e uma abstenção, o recebimento da denúncia apresentada pelo vereador Léo França (PT) . O documento aponta possíveis irregularidades na administração municipal, especialmente relacionadas à condução da política de saúde em Petrópolis.A escolha dos integrantes e a distribuição das funções definiram as responsabilidades de cada parlamentar durante a investigação. Na presidência, Dr. Aloísio ficará encarregado de organizar e conduzir as reuniões, coordenar os trabalhos e assegurar o cumprimento dos procedimentos legais, além de garantir os direitos das partes envolvidas.Médico e servidor público, o vereador possui cerca de 20 anos de experiência na área da saúde. Ele atuou no Hospital Alcides Carneiro e no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp, além de ter ocupado a Secretaria Municipal de Saúde em duas oportunidades. Entre novembro de 2025 e março de 2026, esteve à frente da pasta durante a atual gestão.

Dr. Aloísio afirma que pretende conduzir o procedimento com equilíbrio, transparência e imparcialidade. Segundo ele, o objetivo é analisar os documentos e as provas apresentados, sem antecipar conclusões ou permitir que disputas políticas interfiram na investigação.



“A população merece respostas e esclarecimentos. Nosso papel não é antecipar julgamentos, nem transformar esse processo em disputa política, mas apurar os fatos com responsabilidade e independência. Ao final, as conclusões deverão estar fundamentadas nos documentos e nas provas analisadas”, afirmou.

Relatoria e questionamentos sobre a composição

Já o vereador Thiago Damaceno será responsável pela relatoria do processo. Entre as atribuições da função está acompanhar a apuração e apresentar as conclusões dos trabalhos, com base nos elementos reunidos pela comissão. O parlamentar destacou a importância de respeitar a legislação e assegurar o direito de defesa do prefeito.



“A função da comissão é garantir que todos os fatos apresentados sejam devidamente analisados, com respeito ao devido processo legal e ao interesse público, e também respeitando o direito de defesa do prefeito Hingo Hammes”, declarou.



A composição do colegiado, no entanto, passou a ser alvo de questionamentos. A vereadora Professora Lívia, que atuará como vogal, protocolou, no dia 11 de novembro, o Ofício nº 492/2026, direcionado ao presidente da Câmara, vereador Júnior Coruja, solicitando esclarecimentos sobre a indicação de Dr. Aloísio para integrar a comissão.



A parlamentar aponta um possível conflito de interesses em razão da passagem do vereador pela Secretaria Municipal de Saúde. Como a denúncia envolve questões relacionadas à estrutura administrativa e à política pública de saúde, Lívia considera necessário avaliar se a participação do ex-secretário atende aos critérios de imparcialidade exigidos para a investigação.



No documento, ela também questiona os critérios utilizados para a escolha da presidência e da relatoria. Segundo a vereadora, dois parlamentares da base governista teriam se articulado para ocupar as funções, situação que, em sua avaliação, poderia comprometer a independência dos trabalhos.



Lívia defende o afastamento de Dr. Aloísio do colegiado e solicita que a Presidência da Câmara esclareça os fundamentos jurídicos utilizados para a composição da comissão. Entre os pontos levantados está a existência de consulta prévia ao Departamento Jurídico da Casa sobre eventual impedimento, suspeição ou conflito de interesses.



A parlamentar fundamenta o questionamento no artigo 5º, inciso II, do Decreto-Lei Federal nº 201/1967, que prevê a escolha de vereadores desimpedidos para integrar a Comissão Processante.



“Estamos falando de uma comissão que deve apurar fatos relacionados à saúde do município, e não podemos ignorar que um dos seus integrantes já esteve à frente dessa secretaria”, declarou.



O autor da denúncia, vereador Léo França, também apresentou um requerimento para impedir que Dr. Aloísio participe da Comissão Processante. O parlamentar argumenta que o ex-secretário comandou a pasta entre novembro de 2025 e março de 2026, período que, segundo ele, está entre os fatos que serão investigados.



Para Léo França, a participação de um vereador que esteve à frente da secretaria diretamente envolvida nas denúncias compromete a independência da apuração e a credibilidade dos trabalhos. No requerimento, ele pede o reconhecimento do impedimento ou da suspeição de Aloísio e, caso a solicitação seja acolhida, a realização de um novo sorteio para definir a composição do colegiado.



Mesmo sem integrar a comissão, o autor do pedido de cassação afirma que pretende acompanhar todas as etapas do procedimento e cobrar transparência na investigação.



“Não podemos aceitar que alguém que esteve à frente da Secretaria de Saúde durante parte do período investigado participe da comissão que vai apurar esses fatos. Vou acompanhar cada passo e cobrar que nenhum fato seja ignorado ou deixado sem apuração”, afirmou o vereador.



A Comissão Processante terá até 90 dias, a partir da notificação oficial do prefeito, para concluir os trabalhos. Ao longo desse período, deverá analisar os fatos apresentados na denúncia, assegurando o direito de defesa de Hingo Hammes. Ao final, o procedimento poderá resultar na recomendação de arquivamento ou no prosseguimento para julgamento pela Câmara Municipal.