Dois casos de esfaqueamento e agressão a uma grávida motivaram mudanças no funcionamento do espaço e reforço no efetivo da Guarda CivilFoto: Enzo Gabriel/O Dia
O caso mais recente foi registrado na quarta-feira (11), quando um homem de 60 anos ficou ferido após ser esfaqueado no terminal. Um casal é suspeito de cometer a agressão. Na semana anterior, outro homem também havia sido ferido com golpes de faca no local. Segundo as informações sobre a ocorrência, os envolvidos seriam moradores em situação de rua e teriam discutido após um roubo a uma farmácia.
Além dos dois episódios envolvendo armas brancas, uma mulher grávida de oito meses foi agredida com um soco na cabeça. A agressão teria partido de uma vendedora ambulante.
Diante da repercussão dos casos, a administração municipal decidiu antecipar o horário de fechamento do Terminal Centro. Desde quinta-feira (12), o espaço passa a encerrar as atividades às 21h, três horas antes do horário anterior.
Guarda terá efetivo ampliado
A orientação é que todas as viaturas da Guarda que estiverem em deslocamento nas proximidades entrem no terminal para realizar rondas preventivas. Além disso, estão previstas operações de combate ao tráfico de drogas com a participação do Grupamento de Operações com Cães.
A Polícia Militar também informou que vai reforçar o patrulhamento, com o deslocamento de viaturas e motocicletas. A proposta inclui a realização de rondas conjuntas entre as equipes da PM e da Guarda Municipal.
Segundo a Prefeitura, as medidas foram discutidas em uma reunião realizada nesta semana com representantes das forças de segurança do município, incluindo as polícias Militar e Civil e a Guarda Civil.
O prefeito Hingo Hammes afirmou que a ampliação das ações busca aumentar a presença das equipes de segurança e garantir mais tranquilidade para quem utiliza o espaço. O município já mantinha agentes da Guarda no terminal, enquanto a Praça da Inconfidência também contava com atuação da corporação e do programa Segurança Presente.
Embarques serão feitos do lado de fora
Antes da mudança, o espaço já era fechado entre meia-noite e 5h para serviços de limpeza e manutenção. De acordo com a administração municipal, a antecipação busca evitar a circulação de pessoas que não pretendem utilizar o transporte público.
A alteração será adotada em caráter experimental. Segundo o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, o período permitirá avaliar os resultados da medida e ouvir a população sobre o novo funcionamento.
A Polícia Civil também vem atuando na região. De acordo com a Prefeitura, dois homens envolvidos em um furto a um estabelecimento comercial que terminou em uma briga com agressões foram identificados e presos. Um dos envolvidos precisou de atendimento médico por causa dos ferimentos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.