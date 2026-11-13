Dois casos de esfaqueamento e agressão a uma grávida motivaram mudanças no funcionamento do espaço e reforço no efetivo da Guarda Civil - Foto: Enzo Gabriel/O Dia

Dois casos de esfaqueamento e agressão a uma grávida motivaram mudanças no funcionamento do espaço e reforço no efetivo da Guarda CivilFoto: Enzo Gabriel/O Dia

Publicado 13/11/2026 14:05 | Atualizado 13/11/2026 14:07

A sequência de episódios de violência no Terminal Centro, em Petrópolis , levou a Prefeitura a anunciar mudanças no funcionamento do espaço e reforço nas ações de segurança. Nos últimos dias, foram registrados dois casos de esfaqueamento e a agressão a uma mulher grávida de oito meses, que teria sido atingida com um soco na cabeça. As ocorrências aumentaram a preocupação de passageiros e pessoas que circulam diariamente pela região.





O caso mais recente foi registrado na quarta-feira (11), quando um homem de 60 anos ficou ferido após ser esfaqueado no terminal. Um casal é suspeito de cometer a agressão. Na semana anterior, outro homem também havia sido ferido com golpes de faca no local. Segundo as informações sobre a ocorrência, os envolvidos seriam moradores em situação de rua e teriam discutido após um roubo a uma farmácia.



Além dos dois episódios envolvendo armas brancas, uma mulher grávida de oito meses foi agredida com um soco na cabeça. A agressão teria partido de uma vendedora ambulante.



Diante da repercussão dos casos, a administração municipal decidiu antecipar o horário de fechamento do Terminal Centro. Desde quinta-feira (12), o espaço passa a encerrar as atividades às 21h, três horas antes do horário anterior. LEIA MAIS: Câmara aceita recebimento de denúncia que pode levar à cassação de Hingo Hammes O caso mais recente foi registrado na quarta-feira (11), quando um homem de 60 anos ficou ferido após ser esfaqueado no terminal. Um casal é suspeito de cometer a agressão. Na semana anterior, outro homem também havia sido ferido com golpes de faca no local. Segundo as informações sobre a ocorrência, os envolvidos seriam moradores em situação de rua e teriam discutido após um roubo a uma farmácia.Além dos dois episódios envolvendo armas brancas, uma mulher grávida de oito meses foi agredida com um soco na cabeça. A agressão teria partido de uma vendedora ambulante.Diante da repercussão dos casos, a administração municipal decidiu antecipar o horário de fechamento do Terminal Centro. Desde quinta-feira (12), o espaço passa a encerrar as atividades às 21h, três horas antes do horário anterior.

Guarda terá efetivo ampliado

Outra medida anunciada é o aumento da presença da Guarda Civil Municipal (GCM). O efetivo no terminal foi ampliado para seis agentes, distribuídos em diferentes pontos: dois no ônibus de videomonitoramento, dois circulando pelo interior do espaço e outros dois na saída. O veículo de monitoramento também foi deslocado para a região.



A orientação é que todas as viaturas da Guarda que estiverem em deslocamento nas proximidades entrem no terminal para realizar rondas preventivas. Além disso, estão previstas operações de combate ao tráfico de drogas com a participação do Grupamento de Operações com Cães.



A Polícia Militar também informou que vai reforçar o patrulhamento, com o deslocamento de viaturas e motocicletas. A proposta inclui a realização de rondas conjuntas entre as equipes da PM e da Guarda Municipal.



Segundo a Prefeitura, as medidas foram discutidas em uma reunião realizada nesta semana com representantes das forças de segurança do município, incluindo as polícias Militar e Civil e a Guarda Civil.



O prefeito Hingo Hammes afirmou que a ampliação das ações busca aumentar a presença das equipes de segurança e garantir mais tranquilidade para quem utiliza o espaço. O município já mantinha agentes da Guarda no terminal, enquanto a Praça da Inconfidência também contava com atuação da corporação e do programa Segurança Presente.

Embarques serão feitos do lado de fora

Com a antecipação do fechamento, os passageiros que precisarem utilizar o transporte público após as 21h deverão embarcar e desembarcar do lado de fora do terminal, seguindo o modelo já adotado para as linhas noturnas, conhecidas como corujões. A reabertura permanece às 5h, no início da circulação dos coletivos.



Antes da mudança, o espaço já era fechado entre meia-noite e 5h para serviços de limpeza e manutenção. De acordo com a administração municipal, a antecipação busca evitar a circulação de pessoas que não pretendem utilizar o transporte público.



A alteração será adotada em caráter experimental. Segundo o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, o período permitirá avaliar os resultados da medida e ouvir a população sobre o novo funcionamento.



A Polícia Civil também vem atuando na região. De acordo com a Prefeitura, dois homens envolvidos em um furto a um estabelecimento comercial que terminou em uma briga com agressões foram identificados e presos. Um dos envolvidos precisou de atendimento médico por causa dos ferimentos.