Alaide Guedes abriu a programação com "Abre a roda, lá vem história!" - Foto: @silvaguimartins

Alaide Guedes abriu a programação com "Abre a roda, lá vem história!"Foto: @silvaguimartins

Publicado 13/11/2026 14:15

O segundo dia do 3º Flipetrópolis – Festival Literário Internacional de Petrópolis promete reunir nomes importantes da literatura brasileira e portuguesa nesta sexta-feira (13). Entre os destaques da programação estão a jornalista e escritora Míriam Leitão, a atriz Bruna Lombardi, as romancistas Eliana Alves Cruz e Nara Vidal e a escritora portuguesa Madalena Sá Fernandes. As atividades são gratuitas e acontecem no auditório do Palácio de Cristal, em Petrópolis , na Região Serrana do Rio.





A programação literária começa às 18h, com a mesa “As vidas que a literatura inventa”, que reúne Nara Vidal e Eliana Alves Cruz. Com mediação de Geni Núñez, as escritoras discutem o processo de construção de personagens femininas, a relação entre realidade e ficção e a influência de histórias familiares, memória e pertencimento na criação literária.



Às 19h, o debate será dedicado à Revista Brasileira, publicação histórica da Academia Brasileira de Letras (ABL). Rosiska Darcy de Oliveira, Antônio Torres e Geraldo Carneiro participam da conversa sobre o papel das revistas culturais na circulação de ideias e no diálogo entre diferentes gerações de escritores. A mediação será de Cristina Aragão.



Às 20h, Míriam Leitão e Sérgio Abranches participam da mesa “A literatura e o mundo entre nós”, com mediação de Afonso Borges. Os dois jornalistas e escritores apresentam seus caminhos na ficção a partir de trabalhos recentes. Em A dança de Elisa (Intrínseca, 2026), Míriam constrói uma narrativa distópica na qual mulheres perdem direitos e encontram na resistência uma forma de liberdade. Já em A franja do fim do mundo (Alta Books, 2025), Abranches imagina um futuro marcado por transformações tecnológicas, crises ambientais e conflitos humanos.



O encerramento da noite está previsto para as 21h, com a mesa “Mulheres, famílias e os fantasmas da memória”. Bruna Lombardi apresenta seu livro Mulheres que sentem os espíritos (Record, 2026), que acompanha diferentes gerações de mulheres e aborda temas como luto, ausência e relações familiares. A conversa terá também a participação da portuguesa Madalena Sá Fernandes, autora de Leme (Todavia), obra em que aborda uma infância marcada pela violência familiar e os caminhos da reconstrução. A escritora também apresenta seu novo livro, Sótão. O encontro será mediado pelo psicólogo e escritor Alexandre Coimbra Amaral. LEIA MAIS: Cefet/RJ Petrópolis passa a se chamar UFCIRJ campus Petrópolis A programação literária começa às 18h, com a mesa “As vidas que a literatura inventa”, que reúne Nara Vidal e Eliana Alves Cruz. Com mediação de Geni Núñez, as escritoras discutem o processo de construção de personagens femininas, a relação entre realidade e ficção e a influência de histórias familiares, memória e pertencimento na criação literária.Às 19h, o debate será dedicado à Revista Brasileira, publicação histórica da Academia Brasileira de Letras (ABL). Rosiska Darcy de Oliveira, Antônio Torres e Geraldo Carneiro participam da conversa sobre o papel das revistas culturais na circulação de ideias e no diálogo entre diferentes gerações de escritores. A mediação será de Cristina Aragão.Às 20h, Míriam Leitão e Sérgio Abranches participam da mesa “A literatura e o mundo entre nós”, com mediação de Afonso Borges. Os dois jornalistas e escritores apresentam seus caminhos na ficção a partir de trabalhos recentes. Em A dança de Elisa (Intrínseca, 2026), Míriam constrói uma narrativa distópica na qual mulheres perdem direitos e encontram na resistência uma forma de liberdade. Já em A franja do fim do mundo (Alta Books, 2025), Abranches imagina um futuro marcado por transformações tecnológicas, crises ambientais e conflitos humanos.O encerramento da noite está previsto para as 21h, com a mesa “Mulheres, famílias e os fantasmas da memória”. Bruna Lombardi apresenta seu livro Mulheres que sentem os espíritos (Record, 2026), que acompanha diferentes gerações de mulheres e aborda temas como luto, ausência e relações familiares. A conversa terá também a participação da portuguesa Madalena Sá Fernandes, autora de Leme (Todavia), obra em que aborda uma infância marcada pela violência familiar e os caminhos da reconstrução. A escritora também apresenta seu novo livro, Sótão. O encontro será mediado pelo psicólogo e escritor Alexandre Coimbra Amaral.

Programação infantil começa pela manhã

Além dos encontros com escritores, o festival reserva atividades para crianças e famílias durante a manhã e a tarde. A programação infantojuvenil tem curadoria de Rafael Nolli e começa às 8h, com “Abre a roda, lá vem história!”, conduzido por Alaíde Guedes. A proposta é reunir o público em uma roda de narração, com participação das crianças.



Às 9h, Amandinha, a encantadora de histórias, apresenta O Patinho Feio que não era um Patinho Feio, de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta. Com música ao vivo e uma mala mágica, a contadora convida as crianças a participar da construção da narrativa e decidir os rumos da história.



As atividades retornam às 14h, com Marina Bastos, que apresenta histórias acompanhadas de música e brincadeiras. Entre os personagens estão um dinossauro que não sabe rugir e uma Chapeuzinho Vermelho-Limão que faz sucesso na internet.



Às 15h, a escritora Cristina Ferreira encerra a programação infantil do dia com “Quem canta um conto, reencanta um ponto!”. A atividade apresenta cantigas de roda reinventadas a partir de seus livros Rá, rá, rá! Ró, ró, ró! A verdade é uma só?, Pombinha branca e Boi de toda a cor.

Festival segue até domingo

O 3º Flipetrópolis continua até domingo (15), com programação gratuita no Palácio de Cristal. Nesta edição, o tema é “Meu Lugar no Mundo”, inspirado no pensamento do geógrafo Milton Santos, que completa 100 anos de nascimento. O patrono é o poeta petropolitano Raul de Leoni, no centenário de sua morte. Também são homenageados o pintor Alberto da Veiga Guignard, pelos 130 anos de nascimento, e a escritora Conceição Evaristo, autora em destaque que completa 80 anos.



Todas as mesas de debate são transmitidas ao vivo pelo canal oficial do festival no YouTube (@flipetropolis) e contam com recursos de audiodescrição e Libras. A programação também reúne ações de acessibilidade e iniciativas alinhadas aos princípios ESG e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).



O festival tem como curadores Sérgio Abranches e Calila das Mercês, ao lado de Afonso Borges, presidente do evento. A realização conta com patrocínio Ouro da GE Aerospace e Águas do Imperador, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, além do patrocínio Prata da ZEISS, Itaú e Unifase e parceria da Prefeitura de Petrópolis e da Academia Petropolitana de Letras.