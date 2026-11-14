Ministra Carmen Lúcia participa da Flipetrópolis - Foto: @silvaguimartins

Ministra Carmen Lúcia participa da FlipetrópolisFoto: @silvaguimartins

Publicado 14/11/2026 15:49

O terceiro dia do 3º Flipetrópolis – Festival Literário Internacional de Petrópolis reúne nomes de destaque da literatura, do jornalismo, da música e do pensamento brasileiro neste sábado (14). Entre os principais encontros estão as participações da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e escritora Cármen Lúcia, da escritora Conceição Evaristo e da filósofa Sueli Carneiro. A programação também conta com a cantora e compositora Zélia Duncan, a jornalista Ana Paula Araújo e o antropólogo Michel Alcoforado. Todas as atividades são gratuitas e acontecem no auditório do Palácio de Cristal.



A programação começa às 9h30, com a entrega do Prêmio de Redação e Desenho aos estudantes que participaram da iniciativa. Às 11h, Cármen Lúcia sobe ao palco para apresentar O Livro da Democracia, escrito em parceria com Mariana Oliveira. Na mesa “Nas águas da literatura: rios, livros, democracia e cidadania”, a ministra conversa com Silvana Gontijo, autora da coleção Turma do Planeta e idealizadora do projeto Esse Rio É Meu, que mobiliza escolas em iniciativas de recuperação de rios urbanos. A mediação será de Afonso Borges, presidente do festival.



Ao meio-dia, Vanessa Guarani Ratton e Ricardo Ramos Filho apresentam a União Brasileira de Escritores (UBE), entidade que representa autores brasileiros desde 1958. O encontro aborda a atuação da organização na defesa da democracia e dos direitos civis, além de iniciativas voltadas aos associados, como assessoria jurídica em direitos autorais, produção de conteúdo e avaliação de originais.

Debates sobre sociedade, cultura e literatura

A programação da tarde começa às 14h, com uma homenagem aos 120 anos de nascimento do poeta Mario Quintana. O encontro reúne Gustavo Grandinetti, autor de O passarinho do contra – Uma biografia de Mario Quintana, e José Roberto de Castro Neves, integrante da Academia Brasileira de Letras. Com mediação de Marcelo Fernandes, da Academia Petropolitana de Letras, a conversa revisita a trajetória, o humor e as características marcantes da obra do escritor.



Às 15h, Geni Núñez e Estevão Ribeiro participam da mesa “Meu lugar no mundo: histórias para todas as infâncias”, dedicada à literatura infantil. Entre os trabalhos apresentados estão Takua e o segredo das constelações, que aborda a história de uma menina guarani e sua relação com a ancestralidade, e Guilhermina não gosta de não, obra que trata de diferenças, afeto e inclusão.



Às 16h, o antropólogo Michel Alcoforado e o psicólogo e escritor Alexandre Coimbra Amaral discutem os padrões sociais associados ao sucesso e os impactos da busca permanente por reconhecimento. A mesa “A sociedade do sucesso e seus dilemas” parte de obras dos dois autores para abordar as cobranças relacionadas à produtividade, à ascensão social e às expectativas sobre o que significa vencer na vida.



Outro destaque será o encontro entre Zélia Duncan e a poeta, rapper e ativista moçambicana Énia Lipanga, às 17h. Em “A palavra também canta”, as duas artistas discutem as diferentes formas de expressão da palavra, seja na literatura, na música ou na comunicação oral, aproximando experiências culturais do Brasil e de Moçambique.

Noite reúne Conceição Evaristo e Sueli Carneiro

A partir das 18h, a programação passa a abordar memória, ancestralidade e questões sociais. Eliana Alves Cruz, Adriana Cruz, Barbara Cruz e Paulo Vicente Cruz participam da mesa “A geografia dos afetos na família Alves Cruz”, que discute os vínculos familiares e a relação entre histórias individuais e memória coletiva. A mediação será da jornalista Flávia Oliveira.



Às 19h, a jornalista Ana Paula Araújo e a escritora e magistrada Andréa Pachá discutem a violência contra as mulheres na mesa “Violência contra as mulheres: entre a realidade e a ficção”. Ana Paula apresenta o livro Agressão – A escalada da violência doméstica no Brasil, publicado em 2025, que reúne relatos, dados e reportagens sobre o tema. Já Andréa Pachá aborda como os conflitos familiares e os dilemas humanos aparecem na produção literária e em sua experiência no campo da Justiça. A mediação será de Eliana Alves Cruz.



Um dos encontros mais aguardados do dia está marcado para as 20h. Conceição Evaristo e Sueli Carneiro dividem o palco na mesa “Conceição e Sueli: vivências e escrevivências”, com mediação da curadora Calila das Mercês. A conversa aproxima as trajetórias das duas intelectuais e suas contribuições para o debate sobre literatura, memória, identidade e questões raciais no Brasil.



A noite termina às 21h com a entrega do Troféu Juca Pato 2026 a Cármen Lúcia, reconhecida como Intelectual do Ano. A homenagem destaca sua contribuição ao pensamento sobre Direito, democracia e cidadania, além de sua obra Princípio constitucional da solidariedade. A cerimônia terá apresentação de Ricardo Ramos Filho, saudação de Zélia Duncan e entrega do troféu por Sueli Carneiro.



Festival segue até domingo



O 3º Flipetrópolis acontece até domingo (15), no Palácio de Cristal, com o tema “Meu Lugar no Mundo”, inspirado no pensamento do geógrafo Milton Santos, que completa 100 anos de nascimento. O patrono desta edição é o poeta petropolitano Raul de Leoni, no centenário de sua morte. Também são homenageados o pintor Alberto da Veiga Guignard, pelos 130 anos de nascimento, e a escritora Conceição Evaristo, autora em destaque que completa 80 anos.



Todas as mesas de debate são transmitidas ao vivo pelo canal oficial do festival no YouTube (@flipetropolis) e contam com audiodescrição e Libras. As ações também incluem iniciativas de acessibilidade e estão alinhadas aos princípios ESG e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).



O festival tem como curadores Sérgio Abranches e Calila das Mercês, ao lado de Afonso Borges, presidente do evento. A realização conta com patrocínio Ouro da GE Aerospace e Águas do Imperador, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, além do patrocínio Prata da ZEISS, Itaú e Unifase e parceria da Prefeitura de Petrópolis, da Academia Petropolitana de Letras e de Amado Mundo.