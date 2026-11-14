Contrato do Município com o CTO termina em fevereiro do próximo anoFoto: Divulgação/APPO
A preocupação está relacionada à natureza do tratamento contra o câncer, que exige acompanhamento contínuo. Para a associação, eventuais dificuldades administrativas ou burocráticas não podem comprometer a assistência prestada aos pacientes. A direção da APPO também tenta agendar uma reunião com o Ministério Público para discutir alternativas e buscar garantias para a manutenção do serviço.
“Recebemos a informação de que em dezembro será feita uma licitação para a prestação do serviço a partir de fevereiro do ano que vem, mas estamos temendo que o procedimento não seja concluído a tempo. Isso tem gerado uma intranquilidade aos pacientes oncológicos da cidade”, afirma a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos.
Segundo ela, o CTO informou recentemente que manterá a prestação do serviço até o fim do contrato atual. A manifestação, no entanto, não esclarece como será organizada a assistência depois desse período. A entidade defende que as autoridades apresentem um planejamento com antecedência, para que os pacientes não sejam prejudicados durante a transição.
“O paciente não pode ser afetado pelas questões administrativas, técnicas ou burocráticas”, reforça Ana Cristina.
Conselho Municipal de Saúde também vai discutir o tema
Para o encontro, foram convidados representantes da Secretaria Municipal de Saúde, do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac) e do Centro de Terapia Oncológica. A expectativa é que os órgãos e instituições apresentem esclarecimentos sobre o cenário atual, os próximos passos e as perspectivas para a continuidade do atendimento.
A presidente do Comsaúde, Andréa Freitas, que também é assistente social da APPO, afirma que a discussão é considerada prioritária pelo conselho. Segundo ela, o objetivo é assegurar que os pacientes tenham proteção e não enfrentem interrupções na assistência.
“Visamos a continuidade e a qualidade da prestação do serviço aos pacientes, que precisam estar protegidos e ter a continuidade do atendimento garantida, ainda mais em uma questão tão delicada que é o tratamento do câncer”, declarou.
A reunião será aberta ao público. O conselho também convidou os pacientes oncológicos e seus familiares a acompanharem a discussão, que deverá tratar das medidas necessárias para garantir a manutenção do serviço após o encerramento do contrato vigente.
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