Contrato do Município com o CTO termina em fevereiro do próximo ano - Foto: Divulgação/APPO

Contrato do Município com o CTO termina em fevereiro do próximo anoFoto: Divulgação/APPO

Publicado 14/11/2026 16:08



A continuidade do tratamento oncológico oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Petrópolis entrou na pauta de entidades que acompanham a assistência aos pacientes. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) busca respostas das autoridades sobre como será mantido o serviço a partir de fevereiro de 2027, quando termina o contrato entre a Prefeitura e o Centro de Terapia Oncológica (CTO), atual responsável pelo atendimento.

Até o momento, não há uma definição pública sobre o modelo que será adotado após o encerramento do vínculo. A informação recebida pela APPO é de que uma nova licitação deverá ser realizada em dezembro, mas a entidade teme que o procedimento não seja concluído dentro do prazo necessário para evitar qualquer descontinuidade.



A preocupação está relacionada à natureza do tratamento contra o câncer, que exige acompanhamento contínuo. Para a associação, eventuais dificuldades administrativas ou burocráticas não podem comprometer a assistência prestada aos pacientes. A direção da APPO também tenta agendar uma reunião com o Ministério Público para discutir alternativas e buscar garantias para a manutenção do serviço.



“Recebemos a informação de que em dezembro será feita uma licitação para a prestação do serviço a partir de fevereiro do ano que vem, mas estamos temendo que o procedimento não seja concluído a tempo. Isso tem gerado uma intranquilidade aos pacientes oncológicos da cidade”, afirma a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos.



Segundo ela, o CTO informou recentemente que manterá a prestação do serviço até o fim do contrato atual. A manifestação, no entanto, não esclarece como será organizada a assistência depois desse período. A entidade defende que as autoridades apresentem um planejamento com antecedência, para que os pacientes não sejam prejudicados durante a transição.



“O paciente não pode ser afetado pelas questões administrativas, técnicas ou burocráticas”, reforça Ana Cristina.



Conselho Municipal de Saúde também vai discutir o tema

A situação também será debatida pelo Conselho Municipal de Saúde (Comsaúde). O assunto está previsto para a próxima reunião ordinária do colegiado, marcada para 24 de novembro, às 18h30, na Casa dos Conselhos, localizada no prédio anexo ao Palácio Sérgio Fadel, na Avenida Koeler.



Para o encontro, foram convidados representantes da Secretaria Municipal de Saúde, do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac) e do Centro de Terapia Oncológica. A expectativa é que os órgãos e instituições apresentem esclarecimentos sobre o cenário atual, os próximos passos e as perspectivas para a continuidade do atendimento.



A presidente do Comsaúde, Andréa Freitas, que também é assistente social da APPO, afirma que a discussão é considerada prioritária pelo conselho. Segundo ela, o objetivo é assegurar que os pacientes tenham proteção e não enfrentem interrupções na assistência.



“Visamos a continuidade e a qualidade da prestação do serviço aos pacientes, que precisam estar protegidos e ter a continuidade do atendimento garantida, ainda mais em uma questão tão delicada que é o tratamento do câncer”, declarou.



A reunião será aberta ao público. O conselho também convidou os pacientes oncológicos e seus familiares a acompanharem a discussão, que deverá tratar das medidas necessárias para garantir a manutenção do serviço após o encerramento do contrato vigente.