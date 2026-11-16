Vítima foi socorrida e recebeu alta horas depois - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vítima foi socorrida e recebeu alta horas depoisFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/11/2026 14:02

Um motorista de ônibus da Turp Transporte ficou ferido após ser atropelado na tarde deste domingo (15), durante o atendimento da linha 648 - Dr. Thouzet, em Petrópolis , na Região Serrana do Rio. Segundo a Prefeitura, o motorista do automóvel envolvido apresentava sinais de embriaguez.





De acordo com relatos de testemunhas que estavam no coletivo, o motorista do ônibus aguardou a passagem de um automóvel. O condutor, no entanto, realizou uma manobra de marcha à ré e colidiu contra o coletivo. Ao desembarcar para verificar o ocorrido e conversar com o motorista do carro, o rodoviário acabou sendo atropelado.



O condutor estava acompanhado de uma criança no banco dianteiro. A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Hospital Santa Teresa. Em seguida, teve alta e foi encaminhado à 105ª DP, no Retiro, para prestar depoimento.



Em nota, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da equipe de intervenção administrativa da Turp Transporte, expressou repúdio ao episódio. O município informou que acompanha o caso junto à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) e presta assistência integral ao trabalhador.

LEIA MAIS: Violência no Terminal Centro leva Prefeitura a antecipar fechamento De acordo com relatos de testemunhas que estavam no coletivo, o motorista do ônibus aguardou a passagem de um automóvel. O condutor, no entanto, realizou uma manobra de marcha à ré e colidiu contra o coletivo. Ao desembarcar para verificar o ocorrido e conversar com o motorista do carro, o rodoviário acabou sendo atropelado.O condutor estava acompanhado de uma criança no banco dianteiro. A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Hospital Santa Teresa. Em seguida, teve alta e foi encaminhado à 105ª DP, no Retiro, para prestar depoimento.Em nota, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da equipe de intervenção administrativa da Turp Transporte, expressou repúdio ao episódio. O município informou que acompanha o caso junto à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) e presta assistência integral ao trabalhador.

Sindicatos manifestam repúdio

O caso provocou manifestações do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis e do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis (Setranspetro). As duas entidades prestaram solidariedade ao profissional e cobraram medidas para evitar novos episódios de violência contra trabalhadores do transporte público.



Em nota, o sindicato dos rodoviários destacou que a categoria tem enfrentado situações de agressões, desrespeito, constrangimentos e maus-tratos durante o exercício da profissão. A entidade lembrou que outros profissionais já foram vítimas de agressões e afirmou que o atropelamento reforça a preocupação com a segurança dos trabalhadores.



O sindicato informou que está avaliando medidas para ampliar a proteção da categoria e oferecer suporte aos profissionais envolvidos em ocorrências semelhantes. Também defendeu a adoção de ações preventivas pelo poder público e pediu mais respeito aos trabalhadores que atuam diariamente no transporte coletivo.



Já o Setranspetro classificou a atitude do motorista do automóvel como violenta e inaceitável. Segundo a entidade, o profissional da Turp Transporte precisou interromper a viagem depois que o carro particular colidiu com o ônibus. Ao tentar registrar a ocorrência, acabou sendo atingido pelo veículo.



A entidade também manifestou expectativa de que o responsável seja devidamente responsabilizado, com a aplicação das medidas cabíveis.