Formatura da primeira turma do Empreenda 60+ em PetrópolisFoto: Divulgação/Sesc RJ
Além das orientações, os participantes poderão estabelecer conexões profissionais, trocar conhecimentos e buscar parcerias com outros empreendedores. A proposta é fortalecer uma rede de negócios entre pessoas que continuam investindo em projetos próprios e na geração de renda.
Segunda turma terá início em janeiro
A próxima edição está prevista para começar em janeiro de 2027. As informações sobre o processo seletivo e as inscrições serão divulgadas posteriormente pelas instituições.
A primeira turma, realizada em 2026, reuniu cerca de 30 participantes em uma jornada de formação com atividades práticas e teóricas. Os conteúdos envolveram planejamento, finanças, mídias digitais, inovação e atividades manuais, com trabalhos nas áreas de moda, alimentação, serviços, arte e design.
Os empreendedores também tiveram acesso a mentorias especializadas, rodadas de negócios e feiras artesanais. As atividades proporcionaram oportunidades para apresentar produtos, ampliar a visibilidade dos trabalhos e estabelecer contatos comerciais.
Empreendedorismo entre pessoas com mais de 60 anos cresce
O número representa um crescimento de 59% em comparação com 2012. Apesar da expansão, os empreendedores com 60 anos ou mais correspondem a 15% do total de donos de negócios no país. O percentual é inferior à participação dessa faixa etária na população brasileira em idade ativa, que chega a 20%.
Nesse cenário, o Empreenda 60+ busca valorizar a experiência profissional e os conhecimentos acumulados ao longo da vida, além de oferecer ferramentas para atualização de competências e fortalecimento dos negócios. A iniciativa considera o potencial econômico da população madura diante das transformações do mercado e das relações de consumo.
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