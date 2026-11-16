Formatura da primeira turma do Empreenda 60+ em Petrópolis - Foto: Divulgação/Sesc RJ

Formatura da primeira turma do Empreenda 60+ em PetrópolisFoto: Divulgação/Sesc RJ

Publicado 16/11/2026 14:09



Empreendedores com 60 anos ou mais terão a oportunidade de ampliar contatos profissionais, conhecer estratégias de comercialização e estabelecer parcerias em Petrópolis , na Região Serrana do Rio. O Sesc RJ e o Sebrae Rio promovem, no dia 18 de novembro, o evento Conexão – Empreenda 60+, com uma sessão de negócios e networking no Centro Cultural Sesc Quitandinha (CCSQ). A programação será realizada das 9h às 12h30, com participação gratuita. As inscrições estão abertas

A iniciativa busca aproximar empreendedores da terceira idade, estimular a troca de experiências e criar oportunidades de desenvolvimento para pequenos negócios. Durante o encontro, será realizado um painel com o tema "O poder de uma boa venda", que abordará estratégias para atrair clientes, apresentar produtos e serviços, destacar diferenciais e ampliar as possibilidades de comercialização.



Além das orientações, os participantes poderão estabelecer conexões profissionais, trocar conhecimentos e buscar parcerias com outros empreendedores. A proposta é fortalecer uma rede de negócios entre pessoas que continuam investindo em projetos próprios e na geração de renda.

Segunda turma terá início em janeiro

O encontro também marcará o lançamento da segunda turma do Empreenda 60+, programa gratuito desenvolvido pelo Sesc RJ e pelo Sebrae Rio para capacitar pessoas com 60 anos ou mais de Petrópolis e região. A iniciativa é voltada a quem deseja desenvolver atividades empreendedoras, aprimorar a gestão dos negócios e encontrar novas possibilidades de renda.



A próxima edição está prevista para começar em janeiro de 2027. As informações sobre o processo seletivo e as inscrições serão divulgadas posteriormente pelas instituições.



A primeira turma, realizada em 2026, reuniu cerca de 30 participantes em uma jornada de formação com atividades práticas e teóricas. Os conteúdos envolveram planejamento, finanças, mídias digitais, inovação e atividades manuais, com trabalhos nas áreas de moda, alimentação, serviços, arte e design.



Os empreendedores também tiveram acesso a mentorias especializadas, rodadas de negócios e feiras artesanais. As atividades proporcionaram oportunidades para apresentar produtos, ampliar a visibilidade dos trabalhos e estabelecer contatos comerciais.

Empreendedorismo entre pessoas com mais de 60 anos cresce

O avanço do empreendedorismo entre pessoas com 60 anos ou mais também aparece em dados nacionais. Um levantamento do Sebrae, elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, aponta que o Brasil tinha 4,5 milhões de empreendedores nessa faixa etária no quarto trimestre de 2025.



O número representa um crescimento de 59% em comparação com 2012. Apesar da expansão, os empreendedores com 60 anos ou mais correspondem a 15% do total de donos de negócios no país. O percentual é inferior à participação dessa faixa etária na população brasileira em idade ativa, que chega a 20%.



Nesse cenário, o Empreenda 60+ busca valorizar a experiência profissional e os conhecimentos acumulados ao longo da vida, além de oferecer ferramentas para atualização de competências e fortalecimento dos negócios. A iniciativa considera o potencial econômico da população madura diante das transformações do mercado e das relações de consumo.

