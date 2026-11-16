Indivíduo foi preso após o confronto - Foto: Divulgação/26º BPM

Indivíduo foi preso após o confrontoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 16/11/2026 14:41

Um homem foi preso após um confronto armado com policiais militares na manhã de domingo (15), no Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti , no bairro Carangola, em Petrópolis , na Região Serrana do Rio. A ocorrência começou após denúncias de violência doméstica e terminou com um policial baleado no braço e o suspeito ferido na região lateral da cabeça. Durante a ação, foram apreendidos dois revólveres, munições, um simulacro de arma de fogo e três facas.





De acordo com informações do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM), policiais da equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) foram acionados por volta das 6h45, após receberem relatos de que um homem estaria agredindo a companheira durante toda a madrugada.



Ainda segundo a corporação, as equipes já possuíam informações de que o suspeito estaria envolvido na comercialização ilegal de armas de fogo. Ele seria apontado como responsável por vender e fornecer armamentos para o tráfico de drogas da região, utilizando a própria residência para comprar, vender e armazenar os materiais.

LEIA MAIS: Motorista de ônibus é atropelado durante confusão no Dr. Thouzet De acordo com informações do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM), policiais da equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) foram acionados por volta das 6h45, após receberem relatos de que um homem estaria agredindo a companheira durante toda a madrugada.Ainda segundo a corporação, as equipes já possuíam informações de que o suspeito estaria envolvido na comercialização ilegal de armas de fogo. Ele seria apontado como responsável por vender e fornecer armamentos para o tráfico de drogas da região, utilizando a própria residência para comprar, vender e armazenar os materiais.

Policial foi baleado durante confronto



Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram recebidos a tiros pelo homem. Durante o confronto, um dos militares foi atingido no braço. O suspeito também acabou baleado, com um ferimento na região lateral da cabeça.



Após os disparos, o homem correu para dentro do imóvel, onde permaneceu com a companheira e o filho do casal. Diante da situação, os policiais realizaram um cerco à residência e iniciaram negociações para conseguir a rendição do suspeito.



A abordagem terminou com a rendição do homem e sua prisão. O policial ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Alcides Carneiro (HAC), onde recebeu atendimento médico. Segundo as informações iniciais, ele não corre risco de morte.

Armas e outros materiais foram apreendidos

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38, seis munições calibre 32, um simulacro de arma de fogo e três facas.



O suspeito foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi apresentada e permaneceu em andamento. As circunstâncias do confronto e os demais detalhes da ação serão apurados.

Bairro registrou agressão contra motorista de ônibus

Em outubro, outro episódio de violência foi registrado no Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti. Na ocasião, um motorista de ônibus, de 44 anos, foi agredido por um grupo de homens enquanto trabalhava.



Segundo informações da Polícia Militar, o profissional havia parado o coletivo em um ponto para atender passageiros quando foi abordado por indivíduos que o acusaram de ter derrubado uma pessoa. O grupo passou a agredi-lo com socos e também danificou o ônibus da empresa Cidade das Hortênsias com pedras e pedaços de madeira.



Para se proteger, o motorista conseguiu se trancar no interior do veículo e solicitar ajuda policial. Os suspeitos fugiram antes da chegada das equipes e não foram identificados. A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à UPA de Cascatinha. O caso foi registrado na 105ª DP.