Mais de 90 espécies devem ser plantadas - Foto: Divulgação/Instituto Fazenda Vira-Mundo

Mais de 90 espécies devem ser plantadasFoto: Divulgação/Instituto Fazenda Vira-Mundo

Publicado 18/11/2026 16:04

O Instituto Fazenda Vira-Mundo realiza, nos dias 24 e 25 de novembro, mais uma edição do mutirão de reflorestamento “Tempo de Plantar”, em Petrópolis , na Região Serrana do Rio. A iniciativa terá como meta o plantio de 600 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, de mais de 90 espécies, em uma área da propriedade que passa por um processo de recuperação ambiental. A atividade contará com a participação de crianças atendidas pelo projeto Arte Descoberta e será aberta à comunidade.





O plantio será realizado no Brejal, onde o instituto desenvolve ações de educação ambiental e preservação. A área escolhida fica às margens de um córrego que nasce dentro da fazenda e ao longo da trilha que dá acesso a uma pequena cachoeira conhecida como Poço das Maravilhas.



Esta será a quarta edição consecutiva do plantio no mesmo trecho. O número de mudas também vem aumentando ao longo dos anos: foram 152 em 2023, 292 em 2024 e 437 em 2025. A ação integra o movimento nacional “Tempo de Plantar”, que promove mutirões de reflorestamento com espécies nativas em diferentes regiões do país. LEIA MAIS: Tucano recuperado volta à natureza em Rio das Ostras O plantio será realizado no Brejal, onde o instituto desenvolve ações de educação ambiental e preservação. A área escolhida fica às margens de um córrego que nasce dentro da fazenda e ao longo da trilha que dá acesso a uma pequena cachoeira conhecida como Poço das Maravilhas.Esta será a quarta edição consecutiva do plantio no mesmo trecho. O número de mudas também vem aumentando ao longo dos anos: foram 152 em 2023, 292 em 2024 e 437 em 2025. A ação integra o movimento nacional “Tempo de Plantar”, que promove mutirões de reflorestamento com espécies nativas em diferentes regiões do país.

Parceria amplia diversidade de espécies

Neste ano, o projeto conta com o apoio da Intera Ambiental, empresa que incluiu a iniciativa em um programa de compensação ambiental. A parceria prevê o custeio da preparação do terreno, incluindo serviços de roçada, abertura dos espaços para o plantio e adubação.



A empresa também adquiriu 400 mudas em um viveiro da região e ficará responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento das árvores, incluindo o replantio daquelas que não sobreviverem. As outras 200 mudas serão fornecidas pelo viveiro mantido pelo próprio Instituto Fazenda Vira-Mundo.



Além do aumento na quantidade de árvores, a variedade de espécies é um dos principais destaques desta edição. A previsão é reunir mais de 90 tipos de árvores, superando as 66 espécies utilizadas no plantio do ano passado.



Segundo Lucas Moulton, educador e gestor ambiental do instituto, a diversidade é importante para favorecer o processo de regeneração da floresta. Espécies pioneiras ajudam a preparar o ambiente para o desenvolvimento de outras árvores, enquanto as frutíferas atraem pássaros, que contribuem para a dispersão de novas sementes.

Recuperação começou após anos de degradação

A transformação da área é resultado de um trabalho iniciado antes dos primeiros mutirões. Com 120 hectares, a Fazenda Vira-Mundo já foi marcada por intervenções que provocaram danos ambientais, como a abertura de estradas para o cultivo de capim destinado à alimentação de gado confinado. O terreno apresentava grandes erosões, conhecidas como voçorocas, além de áreas atingidas frequentemente por incêndios.



A recuperação passou pela contenção dos processos erosivos, instalação de cercas em toda a propriedade e abertura de aceiros, faixas sem vegetação utilizadas para impedir o avanço do fogo. A área de nascente, localizada na parte mais alta do terreno, também foi protegida.



Desde a conclusão dessas intervenções, por volta de 2021, nenhum incêndio atravessou os limites da fazenda. Com a retirada dos animais e a redução da incidência de fogo, a vegetação passou a se regenerar naturalmente.



Foi nesse contexto que a equipe começou a direcionar os plantios para áreas próximas à mata já existente. De acordo com Lucas, a estratégia aumenta as chances de desenvolvimento das mudas, já que os pássaros que frequentam a vegetação nativa ajudam a espalhar sementes.



A recuperação também tem relação direta com a preservação dos recursos hídricos. Pelo menos três cursos d'água da propriedade, que deveriam manter o fluxo durante todo o ano, atualmente secam nos períodos de estiagem. A situação está relacionada, em grande parte, à retirada da vegetação das nascentes e das margens.



O córrego onde será realizado o novo plantio abastece a própria fazenda e também famílias vizinhas. A expectativa do instituto é contribuir para que o curso d'água volte a apresentar fluxo permanente no futuro.

Árvores já alcançam oito metros

Os resultados dos primeiros plantios começam a aparecer na paisagem. Guapuruvus que foram colocados no terreno ainda como pequenas mudas, há três anos, já alcançam aproximadamente oito metros de altura. A trilha também apresenta mais sombra e temperaturas amenas, enquanto espécies como fumo-bravo e ingá começaram a produzir frutos que atraem aves.



Outras árvores frutíferas também fazem parte do projeto, entre elas araçá, pitanga, goiaba e jabuticaba. A proposta é permitir que, futuramente, as crianças e os visitantes possam colher os frutos durante o percurso.



A lista de espécies inclui ainda árvores nativas que se tornaram menos comuns na região, como araucária, jatobá, jequitibá e pau-brasil. O objetivo é ampliar gradualmente a diversidade da vegetação e contribuir para a formação de uma floresta mais próxima das características originais da Mata Atlântica na Serra do Rio.



Parte importante das mudas utilizadas no trabalho é produzida na própria fazenda. Criado em 2022, o viveiro já forneceu 478 das 881 árvores plantadas nos três primeiros mutirões. O espaço funciona à sombra de um bosque, sem estufa, e utiliza caixas de leite reaproveitadas como recipientes para o desenvolvimento das plantas.



O substrato é preparado com barro, areia e composto orgânico produzido na propriedade. As sementes são coletadas em estradas e áreas de mata da região, enquanto os cuidados diários ficam sob responsabilidade de Francisco Vieira, que tem décadas de experiência com plantas.



De acordo com o instituto, mais de 90% das mudas utilizadas nos plantios realizados na fazenda sobrevivem. A instituição também recebe doações do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis e da Prefeitura de Petrópolis, que contribuíram para ampliar a variedade de espécies ao longo das edições.

Crianças participam do reflorestamento

A presença dos alunos do projeto Arte Descoberta é parte fundamental da iniciativa. O mutirão é realizado durante a semana para permitir que as crianças atendidas no contraturno escolar participem diretamente da atividade.



Enquanto a equipe deixa o terreno preparado e abre os espaços para receber as árvores, os alunos ficam responsáveis por colocar as mudas na terra. A proposta é aproximar as crianças das questões ambientais e estimular o sentimento de pertencimento ao espaço.



Para Lucas Moulton, a participação permite que os alunos acompanhem o desenvolvimento das árvores que ajudaram a plantar e reconheçam, no futuro, sua contribuição para a recuperação da área.



Além do reflorestamento, o instituto desenvolve outras atividades de educação ambiental, como o Jogo da Sucata, no qual as crianças recolhem materiais recicláveis e podem trocá-los por roupas, brindes e outros itens durante a Feira da Troca.



A trilha que atravessa a área em recuperação também deverá se tornar o principal roteiro de visitação da fazenda. O percurso passa pelo trecho reflorestado, pela cachoeira e por um eucaliptal plantado antes da chegada do instituto, permitindo observar a diferença entre uma floresta nativa em formação e uma área de monocultura.

Como participar

O mutirão “Tempo de Plantar” é aberto a moradores do Brejal e de outras localidades que desejem participar do reflorestamento. Os interessados podem se juntar às crianças e à equipe do instituto nos dias 24 e 25 de novembro.



Empresas e instituições também podem contribuir com os próximos plantios ou apoiar melhorias na estrutura da fazenda. Entre as necessidades apontadas estão a construção de uma estufa para proteger a germinação das sementes e a criação de um banco comunitário de sementes, que deverá reunir espécies de árvores nativas e sementes crioulas de milho, feijão e quiabo preservadas por agricultores da região.



A intenção é ampliar a produção de mudas e disponibilizá-las futuramente a preços acessíveis ou por meio de uma moeda social, que poderá ser utilizada em trocas por materiais recicláveis e sementes.