Hackatruck estará no município em 2027Foto: Divulgação/PMP
O Hackatruck funciona como uma sala de aula itinerante, equipada para receber até 28 estudantes por período. Durante as atividades presenciais, os participantes terão contato com conteúdos de inteligência artificial (IA), serviços em nuvem, programação Swift e Internet das Coisas (IoT), além de desenvolverem aplicações na prática.
Capacitação inclui desenvolvimento de aplicativos
Os trabalhos envolvem a integração entre desenvolvimento de software, serviços em nuvem e dispositivos conectados. A proposta é aproximar o aprendizado acadêmico de situações práticas e de demandas presentes no mercado de trabalho.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Samir El Ghaoui, afirmou que o projeto está alinhado às iniciativas municipais de incentivo à inovação e ao empreendedorismo. Ele também citou o programa Cidade Universitária, criado pela Prefeitura em agosto deste ano, que busca ampliar as oportunidades de formação e desenvolvimento tecnológico no município.
De acordo com o secretário, a integração entre as iniciativas pode contribuir para atrair investimentos e estimular a geração de empregos qualificados.
Para Priscila Martins, analista de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do Instituto ELDORADO, a chegada do laboratório a Petrópolis permitirá que mais estudantes tenham contato com experiências práticas na área tecnológica. Segundo ela, o projeto já alcançou milhares de jovens em diferentes regiões do país.
Como participar
Os participantes com melhor desempenho nessa primeira etapa serão selecionados para as atividades presenciais no caminhão tecnológico. Todos os estudantes que concluírem a capacitação recebem certificado de participação.
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