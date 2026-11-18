Hackatruck estará no município em 2027 - Foto: Divulgação/PMP

Hackatruck estará no município em 2027Foto: Divulgação/PMP

Publicado 18/11/2026 19:41



Petrópolis receberá, em 2027, uma unidade móvel de capacitação em tecnologia e inovação voltada a estudantes do Ensino Superior. O projeto Hackatruck, que funciona como um laboratório itinerante, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Inovação (CMI) e prevê atividades gratuitas em quatro instituições de ensino da cidade. A iniciativa busca aproximar os universitários de novas tecnologias e ampliar as oportunidades de formação profissional.

O caminhão tecnológico deverá passar pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), pela Universidade Federal de Ciência e Inovação do Rio de Janeiro (UFCIRJ), pela Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj) e pela Universidade Federal Fluminense (UFF).



O Hackatruck funciona como uma sala de aula itinerante, equipada para receber até 28 estudantes por período. Durante as atividades presenciais, os participantes terão contato com conteúdos de inteligência artificial (IA), serviços em nuvem, programação Swift e Internet das Coisas (IoT), além de desenvolverem aplicações na prática.

Capacitação inclui desenvolvimento de aplicativos

A metodologia do Hackatruck é baseada na aprendizagem ativa. Durante o treinamento, os estudantes serão desafiados a desenvolver protótipos de aplicativos para dispositivos móveis a partir de temas de relevância social, como saúde, educação, indústria 4.0, varejo, segurança, mobilidade urbana e sustentabilidade.



Os trabalhos envolvem a integração entre desenvolvimento de software, serviços em nuvem e dispositivos conectados. A proposta é aproximar o aprendizado acadêmico de situações práticas e de demandas presentes no mercado de trabalho.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Samir El Ghaoui, afirmou que o projeto está alinhado às iniciativas municipais de incentivo à inovação e ao empreendedorismo. Ele também citou o programa Cidade Universitária, criado pela Prefeitura em agosto deste ano, que busca ampliar as oportunidades de formação e desenvolvimento tecnológico no município.



De acordo com o secretário, a integração entre as iniciativas pode contribuir para atrair investimentos e estimular a geração de empregos qualificados.



Para Priscila Martins, analista de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do Instituto ELDORADO, a chegada do laboratório a Petrópolis permitirá que mais estudantes tenham contato com experiências práticas na área tecnológica. Segundo ela, o projeto já alcançou milhares de jovens em diferentes regiões do país.

Como participar

Para concorrer a uma vaga na etapa presencial, os interessados precisam ser estudantes de uma das instituições parceiras e realizar inicialmente um curso gratuito na modalidade de ensino a distância (EAD), disponível no site oficial do Hackatruck.



Os participantes com melhor desempenho nessa primeira etapa serão selecionados para as atividades presenciais no caminhão tecnológico. Todos os estudantes que concluírem a capacitação recebem certificado de participação.