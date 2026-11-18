Contratos terão duração de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação até o limite total de 36 meses - Foto: Arquivo/O Dia

Contratos terão duração de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação até o limite total de 36 mesesFoto: Arquivo/O Dia

Publicado 18/11/2026 19:45 | Atualizado 18/11/2026 19:47

A Prefeitura de Petrópolis abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 29 profissionais que vão atuar na Secretaria Municipal de Educação durante o ano letivo de 2027. As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de nível superior em cinco áreas: nutrição, psicologia, serviço social, arquitetura e engenharia civil. As inscrições começam nesta quarta-feira (18) e seguem até o dia 27 de novembro.





Do total de vagas oferecidas, 15 são para nutricionistas, sete para psicólogos, cinco para assistentes sociais, uma para arquiteto e uma para engenheiro civil. A seleção será realizada por meio de análise curricular, considerando a formação acadêmica, os títulos apresentados e a experiência profissional dos candidatos.



Os interessados deverão entregar a documentação exigida na Casa da Educação Visconde de Mauá, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, número 3, no Centro de Petrópolis. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Também será permitida a inscrição por procuração, desde que o representante apresente os documentos necessários e cumpra as exigências estabelecidas no edital.



Todas as funções terão carga horária de 40 horas semanais. Para os cargos de assistente social, nutricionista e psicólogo, a remuneração mensal será de R$ 2.677,67. Já os profissionais contratados para as funções de arquiteto e engenheiro civil receberão R$ 5.083,82.



Para participar, é necessário ter formação superior compatível com o cargo pretendido e registro no respectivo conselho profissional, quando exigido. O edital também prevê a reserva de seis vagas para pessoas com deficiência e cinco para candidatos negros ou indígenas, conforme a distribuição estabelecida para as funções disponíveis.

LEIA MAIS: Laboratório móvel vai oferecer cursos de tecnologia em Petrópolis em 2027 Do total de vagas oferecidas, 15 são para nutricionistas, sete para psicólogos, cinco para assistentes sociais, uma para arquiteto e uma para engenheiro civil. A seleção será realizada por meio de análise curricular, considerando a formação acadêmica, os títulos apresentados e a experiência profissional dos candidatos.Os interessados deverão entregar a documentação exigida na Casa da Educação Visconde de Mauá, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, número 3, no Centro de Petrópolis. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Também será permitida a inscrição por procuração, desde que o representante apresente os documentos necessários e cumpra as exigências estabelecidas no edital.Todas as funções terão carga horária de 40 horas semanais. Para os cargos de assistente social, nutricionista e psicólogo, a remuneração mensal será de R$ 2.677,67. Já os profissionais contratados para as funções de arquiteto e engenheiro civil receberão R$ 5.083,82.Para participar, é necessário ter formação superior compatível com o cargo pretendido e registro no respectivo conselho profissional, quando exigido. O edital também prevê a reserva de seis vagas para pessoas com deficiência e cinco para candidatos negros ou indígenas, conforme a distribuição estabelecida para as funções disponíveis.

Documentação e critérios de seleção

No momento da inscrição, os candidatos deverão apresentar os documentos originais e cópias da identidade, CPF e comprovantes de quitação eleitoral. Para os homens, também será exigida a comprovação de quitação com as obrigações militares.



A documentação deverá incluir ainda os comprovantes de escolaridade, habilitação para o exercício da profissão, registro profissional e experiência na área. O currículo precisa estar acompanhado dos certificados referentes aos cursos e títulos informados. Após a entrega, não será permitida a inclusão ou substituição de informações e documentos.



Na avaliação curricular, serão considerados critérios como segunda graduação em carreira afim, especialização na área pretendida com carga horária mínima de 360 horas, mestrado, doutorado e tempo de experiência profissional. A comprovação do período de atuação deverá seguir as exigências previstas no regulamento, de acordo com o tipo de vínculo de trabalho do candidato.



A análise ficará sob responsabilidade de uma comissão designada pela Secretaria Municipal de Educação, que fará a avaliação dos documentos e a atribuição das pontuações conforme os critérios estabelecidos no processo seletivo.



Resultado e duração dos contratos



A divulgação do resultado parcial está prevista para 2 de dezembro, no site oficial da Prefeitura de Petrópolis. Os candidatos que desejarem contestar a pontuação ou apresentar questionamentos sobre a classificação poderão protocolar recurso nos dias 3 e 4 de dezembro.



O procedimento deverá ser realizado no Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, localizado na Rua Teresa, número 1.515, no Alto da Serra. Após a análise dos recursos, a classificação definitiva será publicada no Diário Oficial do município.



Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação, desde que respeitado o limite total de 36 meses e as condições previstas no edital. O processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da publicação do resultado final, podendo ser renovado por igual período.



As convocações dos aprovados serão realizadas conforme a ordem de classificação e a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.