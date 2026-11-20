Pedro Sanches, aluno do 3º ano do Ensino Médio - Foto: Divulgação/UFCIRJ campus Petrópolis

Pedro Sanches, aluno do 3º ano do Ensino MédioFoto: Divulgação/UFCIRJ campus Petrópolis

Publicado 20/11/2026 10:32

O estudante Pedro Sanches, do 3º ano do ensino médio da UFCIRJ Campus Petrópolis , antigo Cefet/RJ, encerra 2026 com cinco medalhas e uma menção honrosa em olimpíadas do conhecimento. Ao longo do ano, ele conquistou duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze em competições nacionais, além de uma premiação no Desafio PUC-Rio de Informática. Os resultados foram alcançados enquanto conciliava a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares com as atividades escolares.





As medalhas de ouro vieram na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF) e na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA). Pedro também conquistou a prata na Olimpíada Brasileira de Geografia, ao lado das colegas Beatriz Rozemberg e Julia Villela, e o bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica (OBA) e na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC). Já no Desafio PUC-Rio de Informática, recebeu uma menção honrosa.



A participação nas competições teve um significado especial neste ano, marcado pela conclusão do ensino médio e pela preparação para o ingresso na universidade. Segundo Pedro, os estudos direcionados às olimpíadas também contribuíram para sua preparação para o Enem.



“Eu acho muito bom participar dessas olimpíadas porque tem muitas oportunidades de eu estudar mais as matérias. Acabei estudando assuntos que caíram no Enem 2026, por exemplo. Considerando a limitação de tempo para estudar, estou bem feliz com os resultados que consegui”, declarou.



O desempenho é resultado de uma trajetória que começou nos primeiros anos do ensino médio. Em 2024, quando cursava o 1º ano, Pedro recebeu o certificado de Honra ao Mérito na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). Na ocasião, participou do projeto de extensão Grupo de Treinamento para Competições de Programação (GTComP), coordenado pelos professores Diego Haddad e Luis Claudio Batista.



No ano seguinte, conquistou a medalha de ouro na OLITEF, após se preparar por meio do projeto Educação Financeira e Sociedade: uma preparação para a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, coordenado pelo professor Felipe Mondaini. O estudante também acumula três menções honrosas e duas medalhas de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). LEIA MAIS: Prefeitura abre processo seletivo de vagas na Educação em Petrópolis As medalhas de ouro vieram na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF) e na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA). Pedro também conquistou a prata na Olimpíada Brasileira de Geografia, ao lado das colegas Beatriz Rozemberg e Julia Villela, e o bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica (OBA) e na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC). Já no Desafio PUC-Rio de Informática, recebeu uma menção honrosa.A participação nas competições teve um significado especial neste ano, marcado pela conclusão do ensino médio e pela preparação para o ingresso na universidade. Segundo Pedro, os estudos direcionados às olimpíadas também contribuíram para sua preparação para o Enem.“Eu acho muito bom participar dessas olimpíadas porque tem muitas oportunidades de eu estudar mais as matérias. Acabei estudando assuntos que caíram no Enem 2026, por exemplo. Considerando a limitação de tempo para estudar, estou bem feliz com os resultados que consegui”, declarou.O desempenho é resultado de uma trajetória que começou nos primeiros anos do ensino médio. Em 2024, quando cursava o 1º ano, Pedro recebeu o certificado de Honra ao Mérito na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). Na ocasião, participou do projeto de extensão Grupo de Treinamento para Competições de Programação (GTComP), coordenado pelos professores Diego Haddad e Luis Claudio Batista.No ano seguinte, conquistou a medalha de ouro na OLITEF, após se preparar por meio do projeto Educação Financeira e Sociedade: uma preparação para a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, coordenado pelo professor Felipe Mondaini. O estudante também acumula três menções honrosas e duas medalhas de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Preparação e apoio dos professores

Para alcançar os resultados de 2026, Pedro precisou organizar a rotina de estudos e conciliar diferentes compromissos. A preparação incluiu a resolução de provas de edições anteriores das competições, além do acompanhamento de professores da instituição.



Na OLITEF, contou com a orientação de Felipe Mondaini. Já na Olimpíada Brasileira de Geografia, recebeu o apoio da professora Aixa Melo, que orientou o trio Latitude & Atitude, formado por Pedro, Beatriz Rozemberg e Julia Villela.



“Este foi um ano de conquistas muito significativas para mim. Essas experiências me ajudaram bastante a ter um rumo para o meu futuro. O apoio do Campus Petrópolis a essas atividades extracurriculares é algo que eu gostaria muito de agradecer”, destacou.

Aprovação na FGV



Com a conclusão do ensino médio, Pedro também começa a definir os próximos passos da trajetória acadêmica. Embora ainda não tenha escolhido qual graduação pretende cursar, ele aguarda os resultados do Enem e dos demais vestibulares que prestou.



Na Fundação Getulio Vargas (FGV), o estudante já garantiu a aprovação em Economia, em quarto lugar. Além da classificação, conquistou uma bolsa de estudos integral em razão do desempenho apresentado em olimpíadas do conhecimento.