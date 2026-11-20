Treinamento é realizado desde 2022 - Foto: Divulgação/Setranspetro

Treinamento é realizado desde 2022Foto: Divulgação/Setranspetro

Publicado 20/11/2026 21:42

As empresas de ônibus Cidade Real, Cidade das Hortênsias e Turp Transporte participaram, na quarta-feira (18), de uma palestra de atualização sobre os protocolos de segurança adotados em Petrópolis para situações de inundações e deslizamentos. O encontro foi promovido pela Defesa Civil e realizado no auditório do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis (Setranspetro), com a participação de profissionais responsáveis por multiplicar as orientações dentro das garagens.





A capacitação acontece desde 2022 e tem como objetivo fortalecer a capacidade de resposta dos motoristas diante de desastres naturais. Os chamados multiplicadores são responsáveis por repassar os procedimentos aos demais funcionários das empresas, ampliando o alcance das orientações e reforçando a preparação do setor de transporte público para o período de chuvas.



“Esse é um treinamento de grande importância, pois são definidos protocolos específicos que visam a segurança do motorista e dos passageiros. Adotamos rigorosamente todas as instruções e passamos adiante para que todos tenham acesso”, destacou Fábio Alexandre, instrutor da Cidade Real.



Durante a palestra, profissionais da Defesa Civil abordaram temas como o histórico de ocupação do município, a classificação de riscos e desastres, as ações integradas entre os órgãos envolvidos e a preparação para as chuvas. Também foram apresentados o Plano de Contingência 2026/2027 e o protocolo de inundação específico para o setor rodoviário.



“Um encontro necessário para juntos pensarmos sobre a melhor maneira de agir em épocas de chuva, principalmente, quando os nossos motoristas se deparam com enchentes, inundações e deslizamentos”, disse Rafael Costa, gerente de tráfego da Cidade das Hortênsias.



Para Rodrigo de Lima, inspetor da Turp Transporte, a palestra também permite relembrar procedimentos e conhecer novas orientações, considerando as atualizações sobre o assunto.



“Participo desde o primeiro ano e, em cada uma delas, uma novidade sobre o assunto, que pode ser fundamental tanto em casos comuns do dia a dia, como também os extremos”.



Todas as definições apresentadas aos rodoviários têm como base uma série de reuniões realizadas desde 2022 entre as equipes da Defesa Civil, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Setranspetro e empresas de ônibus. Os protocolos são utilizados principalmente durante as chuvas de verão e contam com equipamentos e estratégias para manter e aprimorar a comunicação com a população.



Para Carla Rivetti, superintendente do Setranspetro, os processos de reciclagem fazem parte da preparação do sistema de transporte público para situações de emergência.



“Nos meses anteriores ao verão, todos os rodoviários passam por um curso de atualização. Seguimos satisfeitos com os resultados, principalmente, porque eles e os passageiros compreenderam os protocolos”, concluiu.



Neste ano, além da palestra presencial, a Defesa Civil vai disponibilizar vídeos informativos para todos os rodoviários. O material vai apresentar os protocolos de segurança, com dicas e orientações para reforçar os treinamentos realizados nas empresas. LEIA MAIS: Petrópolis terá simulado de chuvas fortes em dezembro A capacitação acontece desde 2022 e tem como objetivo fortalecer a capacidade de resposta dos motoristas diante de desastres naturais. Os chamados multiplicadores são responsáveis por repassar os procedimentos aos demais funcionários das empresas, ampliando o alcance das orientações e reforçando a preparação do setor de transporte público para o período de chuvas.“Esse é um treinamento de grande importância, pois são definidos protocolos específicos que visam a segurança do motorista e dos passageiros. Adotamos rigorosamente todas as instruções e passamos adiante para que todos tenham acesso”, destacou Fábio Alexandre, instrutor da Cidade Real.Durante a palestra, profissionais da Defesa Civil abordaram temas como o histórico de ocupação do município, a classificação de riscos e desastres, as ações integradas entre os órgãos envolvidos e a preparação para as chuvas. Também foram apresentados o Plano de Contingência 2026/2027 e o protocolo de inundação específico para o setor rodoviário.“Um encontro necessário para juntos pensarmos sobre a melhor maneira de agir em épocas de chuva, principalmente, quando os nossos motoristas se deparam com enchentes, inundações e deslizamentos”, disse Rafael Costa, gerente de tráfego da Cidade das Hortênsias.Para Rodrigo de Lima, inspetor da Turp Transporte, a palestra também permite relembrar procedimentos e conhecer novas orientações, considerando as atualizações sobre o assunto.“Participo desde o primeiro ano e, em cada uma delas, uma novidade sobre o assunto, que pode ser fundamental tanto em casos comuns do dia a dia, como também os extremos”.Todas as definições apresentadas aos rodoviários têm como base uma série de reuniões realizadas desde 2022 entre as equipes da Defesa Civil, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Setranspetro e empresas de ônibus. Os protocolos são utilizados principalmente durante as chuvas de verão e contam com equipamentos e estratégias para manter e aprimorar a comunicação com a população.Para Carla Rivetti, superintendente do Setranspetro, os processos de reciclagem fazem parte da preparação do sistema de transporte público para situações de emergência.“Nos meses anteriores ao verão, todos os rodoviários passam por um curso de atualização. Seguimos satisfeitos com os resultados, principalmente, porque eles e os passageiros compreenderam os protocolos”, concluiu.Neste ano, além da palestra presencial, a Defesa Civil vai disponibilizar vídeos informativos para todos os rodoviários. O material vai apresentar os protocolos de segurança, com dicas e orientações para reforçar os treinamentos realizados nas empresas.

Protocolos em caso de alagamentos

De acordo com as orientações da Defesa Civil, em caso de mínimo alagamento na via ou transbordamento dos rios, os ônibus estão autorizados a alterar imediatamente a rota para buscar um local seguro para motoristas e passageiros.



Quando o cenário representar risco à permanência no veículo, a orientação é realizar a evacuação. Nesse caso, o motorista deve abrir as portas e desligar o ônibus. Os passageiros devem seguir a pé pela via, contra a correnteza e pelo lado oposto ao rio. O coletivo, por sua vez, deve ser estacionado o mais distante possível do curso d'água.



Caso haja forte correnteza ou não existam condições para retirar o ônibus do local, a recomendação é abrir as janelas, ligar o pisca-alerta, desligar o veículo e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Motoristas e passageiros devem aguardar o resgate na parte superior do coletivo, sobre o teto.