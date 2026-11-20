Animais foram resgatados e encaminhados a um lar temporário - Foto: Divulgação/PMP

Animais foram resgatados e encaminhados a um lar temporárioFoto: Divulgação/PMP

Publicado 20/11/2026 21:50

Dois cães foram resgatados pela Coordenadoria de Bem-Estar Animal (Cobea) na quinta-feira (19), após serem abandonados amarrados a uma árvore no Caminho do Imperador, no bairro Quitandinha, em Petrópolis . Conforme denúncias recebidas pelo órgão, os animais teriam sido deixados no local por volta da meia-noite. Um deles é da raça pitbull e, segundo relatos, os dois apresentavam comportamento que gerava preocupação e representava risco à segurança de quem passava pela região.





Diante da situação, foi necessário solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros para auxiliar no trabalho de contenção e captura dos cães. Após o resgate, os animais foram encaminhados pela equipe da Cobea para um lar temporário, onde receberão os cuidados necessários.



Os próximos passos incluem um processo de socialização e avaliação comportamental. A etapa é considerada importante para identificar as necessidades dos animais e verificar as condições para que possam, futuramente, ser encaminhados para adoção responsável. A Prefeitura informou que câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para tentar identificar os responsáveis pelo abandono. LEIA MAIS: Defesa Civil atualiza motoristas de ônibus sobre protocolos para chuvas em Petrópolis Diante da situação, foi necessário solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros para auxiliar no trabalho de contenção e captura dos cães. Após o resgate, os animais foram encaminhados pela equipe da Cobea para um lar temporário, onde receberão os cuidados necessários.Os próximos passos incluem um processo de socialização e avaliação comportamental. A etapa é considerada importante para identificar as necessidades dos animais e verificar as condições para que possam, futuramente, ser encaminhados para adoção responsável. A Prefeitura informou que câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para tentar identificar os responsáveis pelo abandono.

Crime

O abandono de animais é considerado uma forma de maus-tratos e pode resultar em responsabilização criminal. No Brasil, a prática é enquadrada na Lei Federal nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que estabelece punições para quem pratica atos de abuso, maus-tratos, fere ou mutila animais silvestres, domésticos ou domesticados.



A legislação foi modificada em 2020 pela Lei nº 14.064, que aumentou as penas quando os crimes de maus-tratos são praticados contra cães e gatos. Nesses casos, a punição prevista é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda de animais.



A responsabilização depende da apuração das circunstâncias e das provas relacionadas ao caso. Situações como deixar um animal amarrado em local público, sem condições de alimentação, abrigo e cuidados, podem caracterizar maus-tratos, especialmente quando há exposição a riscos e ausência de assistência.



Além das consequências criminais, o abandono pode comprometer a saúde e a sobrevivência dos animais, que ficam expostos à fome, à sede, a doenças, a atropelamentos e a outros perigos. A prática também pode representar riscos à população, principalmente quando os animais estão assustados, em situação de estresse ou apresentam comportamento defensivo.

Como denunciar