Animais foram resgatados e encaminhados a um lar temporárioFoto: Divulgação/PMP
Diante da situação, foi necessário solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros para auxiliar no trabalho de contenção e captura dos cães. Após o resgate, os animais foram encaminhados pela equipe da Cobea para um lar temporário, onde receberão os cuidados necessários.
Os próximos passos incluem um processo de socialização e avaliação comportamental. A etapa é considerada importante para identificar as necessidades dos animais e verificar as condições para que possam, futuramente, ser encaminhados para adoção responsável. A Prefeitura informou que câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para tentar identificar os responsáveis pelo abandono.
Crime
A legislação foi modificada em 2020 pela Lei nº 14.064, que aumentou as penas quando os crimes de maus-tratos são praticados contra cães e gatos. Nesses casos, a punição prevista é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda de animais.
A responsabilização depende da apuração das circunstâncias e das provas relacionadas ao caso. Situações como deixar um animal amarrado em local público, sem condições de alimentação, abrigo e cuidados, podem caracterizar maus-tratos, especialmente quando há exposição a riscos e ausência de assistência.
Além das consequências criminais, o abandono pode comprometer a saúde e a sobrevivência dos animais, que ficam expostos à fome, à sede, a doenças, a atropelamentos e a outros perigos. A prática também pode representar riscos à população, principalmente quando os animais estão assustados, em situação de estresse ou apresentam comportamento defensivo.
Como denunciar
Também é possível registrar ocorrências pelo canal da Cobea no site oficial do município.As informações podem auxiliar as equipes na identificação de situações que necessitam de atendimento e na adoção das providências cabíveis.
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