"Acalanto - Risos, Afetos e Encontros" Foto: Mariana Rocha
As inscrições poderão ser feitas entre os dias 22 e 25 de novembro, por meio de um formulário on-line. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. A proposta da oficina é proporcionar uma experiência prática aos participantes, com brincadeiras, exercícios teatrais e atividades voltadas ao desenvolvimento da expressão artística.
De acordo com Madson José, coordenador artístico do projeto, a formação abordará fundamentos da palhaçaria por meio de exercícios práticos. O objetivo é estimular nos participantes um estado de graça considerado essencial para a atuação de palhaços e palhaças.
A oficina também busca ampliar o contato da população com essa manifestação artística, levando a experiência para além dos ambientes hospitalares onde o projeto desenvolve suas atividades. Segundo Léo Gaviole, coordenador do Acalanto, palhaço, ator, professor e pesquisador, a iniciativa pretende apresentar a essência de uma arte que promove encontros afetivos e transformadores.
O trabalho também tem como proposta contribuir para o enfrentamento da dor e para a humanização dos atendimentos em saúde, aproximando artistas, pacientes, familiares e profissionais das unidades atendidas.
Atuação em unidades de saúde
Além de Madson José e Léo Gaviole, integram a equipe os multiartistas Andressa Hazboun, Dalus Gonçalves e Renata Alves. Nas intervenções, o grupo utiliza diferentes recursos para envolver o público, como música, malabarismo, mágicas, fantoches, bolhas de sabão e improvisação.
A iniciativa é fundamentada em pesquisas sobre os benefícios das práticas artísticas em unidades de saúde, especialmente para pessoas submetidas a tratamentos prolongados. Além das apresentações, o projeto oferece formação em palhaçaria hospitalar para estudantes da Unifase, oficinas abertas ao público e vivências voltadas às equipes de saúde dos territórios atendidos.
O Acalanto também disponibiliza gratuitamente um almanaque que apresenta a trajetória do trabalho desenvolvido pelo grupo. A publicação reúne informações sobre as atividades e a atuação dos artistas ao longo do projeto.
Inscrições
O projeto é produzido pelos grupos Palhastônicos e Teatro Circense Andança, com realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A iniciativa conta com patrocínio da GE Aerospace e parceria do Hospital Alcides Carneiro, SEHAC, APPO, RadioSerra e Unifase.
Mais informações podem ser obtidas no perfil @projeto.acalanto_ no Instagram ou no site.
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