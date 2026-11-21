"Acalanto - Risos, Afetos e Encontros" - Foto: Mariana Rocha

"Acalanto - Risos, Afetos e Encontros" Foto: Mariana Rocha

Publicado 21/11/2026 23:48

O projeto Acalanto – Risos, Afetos e Encontros está com inscrições abertas para uma oficina gratuita de palhaçaria em Petrópolis . A atividade será realizada no dia 1º de dezembro, das 18h às 22h, no Centro Cultural da Unifase, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas para pessoas interessadas em conhecer as técnicas e os princípios dessa modalidade artística.





As inscrições poderão ser feitas entre os dias 22 e 25 de novembro, por meio de um formulário on-line. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. A proposta da oficina é proporcionar uma experiência prática aos participantes, com brincadeiras, exercícios teatrais e atividades voltadas ao desenvolvimento da expressão artística.



De acordo com Madson José, coordenador artístico do projeto, a formação abordará fundamentos da palhaçaria por meio de exercícios práticos. O objetivo é estimular nos participantes um estado de graça considerado essencial para a atuação de palhaços e palhaças.



A oficina também busca ampliar o contato da população com essa manifestação artística, levando a experiência para além dos ambientes hospitalares onde o projeto desenvolve suas atividades. Segundo Léo Gaviole, coordenador do Acalanto, palhaço, ator, professor e pesquisador, a iniciativa pretende apresentar a essência de uma arte que promove encontros afetivos e transformadores.



O trabalho também tem como proposta contribuir para o enfrentamento da dor e para a humanização dos atendimentos em saúde, aproximando artistas, pacientes, familiares e profissionais das unidades atendidas. LEIA MAIS: Laboratório móvel vai oferecer cursos de tecnologia em Petrópolis em 2027 As inscrições poderão ser feitas entre os dias 22 e 25 de novembro, por meio de um formulário on-line. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. A proposta da oficina é proporcionar uma experiência prática aos participantes, com brincadeiras, exercícios teatrais e atividades voltadas ao desenvolvimento da expressão artística.De acordo com Madson José, coordenador artístico do projeto, a formação abordará fundamentos da palhaçaria por meio de exercícios práticos. O objetivo é estimular nos participantes um estado de graça considerado essencial para a atuação de palhaços e palhaças.A oficina também busca ampliar o contato da população com essa manifestação artística, levando a experiência para além dos ambientes hospitalares onde o projeto desenvolve suas atividades. Segundo Léo Gaviole, coordenador do Acalanto, palhaço, ator, professor e pesquisador, a iniciativa pretende apresentar a essência de uma arte que promove encontros afetivos e transformadores.O trabalho também tem como proposta contribuir para o enfrentamento da dor e para a humanização dos atendimentos em saúde, aproximando artistas, pacientes, familiares e profissionais das unidades atendidas.

Atuação em unidades de saúde



Iniciado em janeiro de 2026, o projeto Acalanto promove intervenções artísticas no Hospital Alcides Carneiro, na Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) e na RadioSerra, Centro Regional de Radioterapia. As apresentações são conduzidas por artistas locais com experiência e pesquisa nas áreas do circo e das artes cênicas.



Além de Madson José e Léo Gaviole, integram a equipe os multiartistas Andressa Hazboun, Dalus Gonçalves e Renata Alves. Nas intervenções, o grupo utiliza diferentes recursos para envolver o público, como música, malabarismo, mágicas, fantoches, bolhas de sabão e improvisação.



A iniciativa é fundamentada em pesquisas sobre os benefícios das práticas artísticas em unidades de saúde, especialmente para pessoas submetidas a tratamentos prolongados. Além das apresentações, o projeto oferece formação em palhaçaria hospitalar para estudantes da Unifase, oficinas abertas ao público e vivências voltadas às equipes de saúde dos territórios atendidos.



O Acalanto também disponibiliza gratuitamente um almanaque que apresenta a trajetória do trabalho desenvolvido pelo grupo. A publicação reúne informações sobre as atividades e a atuação dos artistas ao longo do projeto.

Inscrições

