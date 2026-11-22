Programação prevê palestras, mesas-redondas e grupos de discussãoFoto: Divulgação/UFCIRJ
A iniciativa tem como principal objetivo ampliar o intercâmbio técnico-científico entre grupos de pesquisa fluminenses, além de contribuir para a identificação de temas e demandas que orientem novas investigações na área. A proposta também busca fortalecer núcleos acadêmicos da capital e do interior do estado, que, segundo a organização, muitas vezes atuam de forma isolada e encontram dificuldades para estabelecer trocas e parcerias.
A escolha de Petrópolis para sediar esta edição também está relacionada à proposta de descentralizar as atividades científicas no estado. Com a realização presencial no município, o seminário pretende aproximar pesquisadores de diferentes instituições e fortalecer redes de colaboração entre universidades e centros de pesquisa.
Nove grupos de discussão
Entre os temas estão Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental; anos finais, Ensino Médio e Superior; tecnologias e educação a distância; formação de professores; currículo e avaliação; diversidade e inclusão; história e filosofia da Matemática e da Educação Matemática; modelagem matemática, educação financeira e estatística; além de Etnomatemática e Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI).
A programação também pretende apresentar resultados de pesquisas, especialmente aquelas desenvolvidas em programas de pós-graduação, e promover um levantamento do estado da arte da produção científica em Educação Matemática no Rio de Janeiro. A partir das discussões, a expectativa é contribuir para a definição de novas temáticas de investigação e ampliar a integração entre pesquisadores e instituições.
Programação de abertura
A apresentação será ministrada pelos docentes Dario Fiorentini, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e Márcia Maria Fusaro Pinto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A programação do primeiro dia também prevê uma confraternização entre os participantes, a partir das 21h, no restaurante Bárbaros.
O seminário é promovido pela UFCIRJ Campus Petrópolis e pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática do Rio de Janeiro (SBEM-RJ), com apoio do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) e da Universidade Católica de Petrópolis (UCP). A iniciativa conta ainda com financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).
Hospedagem
As informações sobre inscrições, programação completa e orientações para hospedagem estão disponíveis no site oficial do evento.
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