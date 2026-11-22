Programação prevê palestras, mesas-redondas e grupos de discussão - Foto: Divulgação/UFCIRJ

Programação prevê palestras, mesas-redondas e grupos de discussãoFoto: Divulgação/UFCIRJ

Publicado 22/11/2026 21:52

Petrópolis será sede, entre os dias 26 e 28 de novembro, do XI Seminário de Pesquisa em Educação Matemática do Estado do Rio de Janeiro (SPEM-RJ). O evento será realizado presencialmente no campus da UFCIRJ, antigo Cefet/RJ, e reunirá pesquisadores, professores, estudantes de graduação e pós-graduação e outros profissionais envolvidos com a área. A programação prevê palestras, mesas-redondas e grupos de discussão sobre diferentes temas relacionados ao ensino e à pesquisa em Matemática.





A iniciativa tem como principal objetivo ampliar o intercâmbio técnico-científico entre grupos de pesquisa fluminenses, além de contribuir para a identificação de temas e demandas que orientem novas investigações na área. A proposta também busca fortalecer núcleos acadêmicos da capital e do interior do estado, que, segundo a organização, muitas vezes atuam de forma isolada e encontram dificuldades para estabelecer trocas e parcerias.



A escolha de Petrópolis para sediar esta edição também está relacionada à proposta de descentralizar as atividades científicas no estado. Com a realização presencial no município, o seminário pretende aproximar pesquisadores de diferentes instituições e fortalecer redes de colaboração entre universidades e centros de pesquisa.

LEIA MAIS: Estudante de Petrópolis conquista cinco medalhas em olimpíadas do conhecimento A iniciativa tem como principal objetivo ampliar o intercâmbio técnico-científico entre grupos de pesquisa fluminenses, além de contribuir para a identificação de temas e demandas que orientem novas investigações na área. A proposta também busca fortalecer núcleos acadêmicos da capital e do interior do estado, que, segundo a organização, muitas vezes atuam de forma isolada e encontram dificuldades para estabelecer trocas e parcerias.A escolha de Petrópolis para sediar esta edição também está relacionada à proposta de descentralizar as atividades científicas no estado. Com a realização presencial no município, o seminário pretende aproximar pesquisadores de diferentes instituições e fortalecer redes de colaboração entre universidades e centros de pesquisa.

Nove grupos de discussão

Um dos principais eixos do XI SPEM-RJ será a realização de grupos de discussão (GDs), organizados em nove áreas temáticas. Os assuntos abrangem diferentes etapas do ensino e campos de investigação da Educação Matemática, permitindo que os participantes compartilhem experiências e debatam questões relacionadas às pesquisas desenvolvidas no estado.



Entre os temas estão Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental; anos finais, Ensino Médio e Superior; tecnologias e educação a distância; formação de professores; currículo e avaliação; diversidade e inclusão; história e filosofia da Matemática e da Educação Matemática; modelagem matemática, educação financeira e estatística; além de Etnomatemática e Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI).



A programação também pretende apresentar resultados de pesquisas, especialmente aquelas desenvolvidas em programas de pós-graduação, e promover um levantamento do estado da arte da produção científica em Educação Matemática no Rio de Janeiro. A partir das discussões, a expectativa é contribuir para a definição de novas temáticas de investigação e ampliar a integração entre pesquisadores e instituições.

Programação de abertura

As atividades começam na quinta-feira (26), com credenciamento a partir das 16h30. A cerimônia de abertura está prevista para as 18h, seguida, às 18h30, pela palestra “Aprender a ser professor, formador e pesquisador em comunidades investigativas universidade–escola: trajetórias, saberes e futuros possíveis”.



A apresentação será ministrada pelos docentes Dario Fiorentini, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e Márcia Maria Fusaro Pinto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A programação do primeiro dia também prevê uma confraternização entre os participantes, a partir das 21h, no restaurante Bárbaros.



O seminário é promovido pela UFCIRJ Campus Petrópolis e pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática do Rio de Janeiro (SBEM-RJ), com apoio do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) e da Universidade Católica de Petrópolis (UCP). A iniciativa conta ainda com financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).



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