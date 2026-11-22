Bazar conta com peças de vestuário masculinas, femininas e infantis - Foto: Diocese de Petrópolis

Bazar conta com peças de vestuário masculinas, femininas e infantisFoto: Diocese de Petrópolis

Publicado 22/11/2026 22:00

O Bazar da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO) começa nesta segunda-feira (23) em um novo endereço temporário: a Igreja do Rosário, localizada entre a Praça da Inconfidência e o início da Rua Floriano Peixoto, no Centro de Petrópolis . A edição especial de verão segue até sexta-feira (27), das 9h às 18h, com centenas de produtos à disposição do público.





A iniciativa reúne peças de vestuário masculinas, femininas e infantis, além de acessórios e outros itens. Os pagamentos poderão ser realizados em dinheiro, Pix e cartões de crédito ou débito.



De acordo com a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos, os produtos comercializados passam por uma seleção antes de serem disponibilizados aos consumidores. Ela destaca que o bazar representa uma importante fonte de arrecadação para a instituição, que utiliza os recursos para manter os serviços oferecidos aos pacientes oncológicos.



“Sempre selecionamos com muito carinho e cuidado com a qualidade dos produtos que serão vendidos. O Bazar da APPO é uma forma de ajudar a nossa Associação, já que recebemos esses produtos por doações exatamente para que possamos ter uma fonte de renda que apoie a continuidade do nosso trabalho, que inclui a manutenção da Casa de Apoio e da equipe multiprofissional que assiste aos pacientes”, afirma. LEIA MAIS: P etrópolis terá oficina gratuita de palhaçaria em dezembro A iniciativa reúne peças de vestuário masculinas, femininas e infantis, além de acessórios e outros itens. Os pagamentos poderão ser realizados em dinheiro, Pix e cartões de crédito ou débito.De acordo com a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos, os produtos comercializados passam por uma seleção antes de serem disponibilizados aos consumidores. Ela destaca que o bazar representa uma importante fonte de arrecadação para a instituição, que utiliza os recursos para manter os serviços oferecidos aos pacientes oncológicos.“Sempre selecionamos com muito carinho e cuidado com a qualidade dos produtos que serão vendidos. O Bazar da APPO é uma forma de ajudar a nossa Associação, já que recebemos esses produtos por doações exatamente para que possamos ter uma fonte de renda que apoie a continuidade do nosso trabalho, que inclui a manutenção da Casa de Apoio e da equipe multiprofissional que assiste aos pacientes”, afirma.

Arrecadação ajuda a manter serviços

A APPO mantém um bazar permanente na Rua do Imperador, número 842, loja 4, em uma galeria localizada ao lado do restaurante Spoleto. O espaço recebe doações e comercializa produtos ao longo do ano, contribuindo para o custeio das atividades desenvolvidas pela associação.



A realização de edições temporárias em outros pontos da cidade, como a Igreja do Rosário, busca ampliar o alcance da iniciativa e aproximar a instituição de novos públicos. A localização central, próxima ao Terminal Rodoviário e a uma área de grande circulação de pessoas, é considerada um dos principais atrativos para a realização do evento.



Segundo Magna Martins, responsável pelo bazar, a escolha do endereço permite que mais pessoas tenham contato com o trabalho da associação e conheçam a iniciativa. “É um bazar que está no coração da cidade, com localização central”, destaca.



Além de oferecer produtos a preços acessíveis, a ação contribui diretamente para a continuidade do atendimento prestado pela APPO. A instituição mantém uma Casa de Apoio e uma equipe multiprofissional responsável pela assistência aos pacientes oncológicos.



O bazar estará aberto ao público de segunda a sexta-feira, entre os dias 23 e 27 de novembro, sempre das 9h às 18h, na Igreja do Rosário, no Centro de Petrópolis.