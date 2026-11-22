Bazar conta com peças de vestuário masculinas, femininas e infantisFoto: Diocese de Petrópolis
A iniciativa reúne peças de vestuário masculinas, femininas e infantis, além de acessórios e outros itens. Os pagamentos poderão ser realizados em dinheiro, Pix e cartões de crédito ou débito.
De acordo com a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos, os produtos comercializados passam por uma seleção antes de serem disponibilizados aos consumidores. Ela destaca que o bazar representa uma importante fonte de arrecadação para a instituição, que utiliza os recursos para manter os serviços oferecidos aos pacientes oncológicos.
“Sempre selecionamos com muito carinho e cuidado com a qualidade dos produtos que serão vendidos. O Bazar da APPO é uma forma de ajudar a nossa Associação, já que recebemos esses produtos por doações exatamente para que possamos ter uma fonte de renda que apoie a continuidade do nosso trabalho, que inclui a manutenção da Casa de Apoio e da equipe multiprofissional que assiste aos pacientes”, afirma.
Arrecadação ajuda a manter serviços
A realização de edições temporárias em outros pontos da cidade, como a Igreja do Rosário, busca ampliar o alcance da iniciativa e aproximar a instituição de novos públicos. A localização central, próxima ao Terminal Rodoviário e a uma área de grande circulação de pessoas, é considerada um dos principais atrativos para a realização do evento.
Segundo Magna Martins, responsável pelo bazar, a escolha do endereço permite que mais pessoas tenham contato com o trabalho da associação e conheçam a iniciativa. “É um bazar que está no coração da cidade, com localização central”, destaca.
Além de oferecer produtos a preços acessíveis, a ação contribui diretamente para a continuidade do atendimento prestado pela APPO. A instituição mantém uma Casa de Apoio e uma equipe multiprofissional responsável pela assistência aos pacientes oncológicos.
O bazar estará aberto ao público de segunda a sexta-feira, entre os dias 23 e 27 de novembro, sempre das 9h às 18h, na Igreja do Rosário, no Centro de Petrópolis.
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