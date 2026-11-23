Contrato entre Prefeitura e CTO se encerra em fevereiroFoto: CTO
O encontro será realizado a partir das 18h30, na Casa dos Conselhos, localizada no prédio anexo à Prefeitura de Petrópolis, na Avenida Koeler. A reunião é aberta ao público e contará com representantes da administração municipal e do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac).
De acordo com a presidente do Comsaúde, Andréa Freitas, o objetivo é obter esclarecimentos sobre o processo de licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pelo atendimento oncológico. A intenção também é garantir que os trâmites sejam concluídos dentro do prazo necessário para evitar a interrupção dos serviços.
“Chamamos os representantes da Prefeitura e do Sehac para que eles possam tranquilizar os pacientes e explicar como está sendo feito o processo de licitação para contratar a empresa que ficará responsável pelo serviço. Queremos que isso seja feito da maneira mais correta possível, mas também com celeridade, uma vez que há muitos trâmites burocráticos até a conclusão dessa licitação”, afirmou.
Para a vice-presidente voluntária da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), Ana Cristina Mattos, a preocupação envolve tanto a manutenção dos atendimentos até o fim do contrato atual quanto a continuidade do serviço após fevereiro.
Ela destaca que o tratamento contra o câncer exige acompanhamento contínuo e que os pacientes não podem ficar desassistidos durante a transição entre os contratos.
“É importante a gente lembrar que o tratamento oncológico tem um caráter contínuo. Independentemente da solução burocrática que vá ser dada, os pacientes não podem ficar sem esse atendimento. Por isso, estaremos lutando não apenas para garantir a dignidade dos pacientes, mas também pelo direito de os petropolitanos serem atendidos em Petrópolis, sem ter que sair do município para realizar o tratamento, que já é desgastante por si só”, ressaltou.
APPO busca esclarecimentos
Na última semana, a associação também participou de uma reunião com o Ministério Público, solicitada pela própria entidade, que contou com representantes da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é acompanhar as medidas relacionadas à continuidade do atendimento aos pacientes pelo SUS em Petrópolis.
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