Contrato entre Prefeitura e CTO se encerra em fevereiro - Foto: CTO

Contrato entre Prefeitura e CTO se encerra em fevereiroFoto: CTO

Publicado 23/11/2026 13:23

A continuidade do atendimento aos pacientes com câncer de Petrópolis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) será tema da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde (Comsaúde), marcada para esta terça-feira (24). A discussão ocorre diante do encerramento, em fevereiro, do contrato entre a Prefeitura e o Centro de Terapia Oncológica (CTO), responsável atualmente pelo serviço no município.





O encontro será realizado a partir das 18h30, na Casa dos Conselhos, localizada no prédio anexo à Prefeitura de Petrópolis, na Avenida Koeler. A reunião é aberta ao público e contará com representantes da administração municipal e do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac).



De acordo com a presidente do Comsaúde, Andréa Freitas, o objetivo é obter esclarecimentos sobre o processo de licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pelo atendimento oncológico. A intenção também é garantir que os trâmites sejam concluídos dentro do prazo necessário para evitar a interrupção dos serviços.



“Chamamos os representantes da Prefeitura e do Sehac para que eles possam tranquilizar os pacientes e explicar como está sendo feito o processo de licitação para contratar a empresa que ficará responsável pelo serviço. Queremos que isso seja feito da maneira mais correta possível, mas também com celeridade, uma vez que há muitos trâmites burocráticos até a conclusão dessa licitação”, afirmou.



Para a vice-presidente voluntária da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), Ana Cristina Mattos, a preocupação envolve tanto a manutenção dos atendimentos até o fim do contrato atual quanto a continuidade do serviço após fevereiro.



Ela destaca que o tratamento contra o câncer exige acompanhamento contínuo e que os pacientes não podem ficar desassistidos durante a transição entre os contratos.



“É importante a gente lembrar que o tratamento oncológico tem um caráter contínuo. Independentemente da solução burocrática que vá ser dada, os pacientes não podem ficar sem esse atendimento. Por isso, estaremos lutando não apenas para garantir a dignidade dos pacientes, mas também pelo direito de os petropolitanos serem atendidos em Petrópolis, sem ter que sair do município para realizar o tratamento, que já é desgastante por si só”, ressaltou. LEIA MAIS: APPO cobra definição sobre atendimento oncológico pelo SUS em Petrópolis O encontro será realizado a partir das 18h30, na Casa dos Conselhos, localizada no prédio anexo à Prefeitura de Petrópolis, na Avenida Koeler. A reunião é aberta ao público e contará com representantes da administração municipal e do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac).De acordo com a presidente do Comsaúde, Andréa Freitas, o objetivo é obter esclarecimentos sobre o processo de licitação para a contratação da empresa que ficará responsável pelo atendimento oncológico. A intenção também é garantir que os trâmites sejam concluídos dentro do prazo necessário para evitar a interrupção dos serviços.“Chamamos os representantes da Prefeitura e do Sehac para que eles possam tranquilizar os pacientes e explicar como está sendo feito o processo de licitação para contratar a empresa que ficará responsável pelo serviço. Queremos que isso seja feito da maneira mais correta possível, mas também com celeridade, uma vez que há muitos trâmites burocráticos até a conclusão dessa licitação”, afirmou.Para a vice-presidente voluntária da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), Ana Cristina Mattos, a preocupação envolve tanto a manutenção dos atendimentos até o fim do contrato atual quanto a continuidade do serviço após fevereiro.Ela destaca que o tratamento contra o câncer exige acompanhamento contínuo e que os pacientes não podem ficar desassistidos durante a transição entre os contratos.“É importante a gente lembrar que o tratamento oncológico tem um caráter contínuo. Independentemente da solução burocrática que vá ser dada, os pacientes não podem ficar sem esse atendimento. Por isso, estaremos lutando não apenas para garantir a dignidade dos pacientes, mas também pelo direito de os petropolitanos serem atendidos em Petrópolis, sem ter que sair do município para realizar o tratamento, que já é desgastante por si só”, ressaltou.

APPO busca esclarecimentos



A reunião do Comsaúde faz parte das iniciativas da APPO em conjunto com o conselho para acompanhar o processo e buscar informações sobre a prestação do serviço oncológico na cidade.



Na última semana, a associação também participou de uma reunião com o Ministério Público, solicitada pela própria entidade, que contou com representantes da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é acompanhar as medidas relacionadas à continuidade do atendimento aos pacientes pelo SUS em Petrópolis.