Grupo fará apresentação no local - Foto: Divulgação/Dó Ré Mi

Grupo fará apresentação no localFoto: Divulgação/Dó Ré Mi

Publicado 23/11/2026 13:29

O grupo artístico Dó Ré Mi realiza, nesta quarta-feira (25), mais uma edição da campanha em celebração ao Dia Nacional do Doador de Sangue. A iniciativa é promovida em parceria com o GHS Banco de Sangue Santa Teresa, em Petrópolis , e contará com uma apresentação dos integrantes a partir das 7h30, como forma de homenagear os voluntários e incentivar novas doações.





A campanha é realizada há sete anos pelo grupo, que utiliza a música para chamar a atenção para a importância da doação de sangue. Uma única bolsa pode ajudar a salvar até quatro vidas, e a mobilização busca ampliar o número de pessoas que procuram o banco de sangue.



Segundo Eliane Custódio, do setor de Captação de Doadores, a unidade precisa receber aproximadamente 60 bolsas diariamente, mas tem registrado uma média de apenas 25 doações por dia. A diferença reforça a necessidade de conquistar novos voluntários e manter os estoques abastecidos.



O Banco de Sangue Santa Teresa funciona diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h. Os intervalos entre as doações são de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.



A mobilização integra o Programa Dó Ré Mi Social, iniciativa que leva apresentações artísticas a instituições e eventos da cidade. Fundado há 24 anos, o grupo já realizou atividades em creches, casas de repouso e hospitais, entre outros espaços. A parceria com o Banco de Sangue Santa Teresa considera a importância da unidade para o abastecimento dos hospitais de Petrópolis.



De acordo com o maestro Leonardo Randolfo, fundador do Dó Ré Mi, a campanha também envolve a mobilização de familiares dos alunos e profissionais que trabalham com o grupo, além da divulgação nas redes sociais.



“Todo ano nós, cantores e equipe, ficamos muito animados com essa campanha para o Banco de Sangue. Oferecemos nossa arte a serviço do bem em prol de tanta gente que precisa de sangue e ainda colhemos carinho e amor. Comemorar mais uma vez o Dia Nacional do Doador de Sangue é sempre especial”, afirmou. LEIA MAIS: Comsaúde debate continuidade do atendimento oncológico pelo SUS em Petrópolis A campanha é realizada há sete anos pelo grupo, que utiliza a música para chamar a atenção para a importância da doação de sangue. Uma única bolsa pode ajudar a salvar até quatro vidas, e a mobilização busca ampliar o número de pessoas que procuram o banco de sangue.Segundo Eliane Custódio, do setor de Captação de Doadores, a unidade precisa receber aproximadamente 60 bolsas diariamente, mas tem registrado uma média de apenas 25 doações por dia. A diferença reforça a necessidade de conquistar novos voluntários e manter os estoques abastecidos.O Banco de Sangue Santa Teresa funciona diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h. Os intervalos entre as doações são de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.A mobilização integra o Programa Dó Ré Mi Social, iniciativa que leva apresentações artísticas a instituições e eventos da cidade. Fundado há 24 anos, o grupo já realizou atividades em creches, casas de repouso e hospitais, entre outros espaços. A parceria com o Banco de Sangue Santa Teresa considera a importância da unidade para o abastecimento dos hospitais de Petrópolis.De acordo com o maestro Leonardo Randolfo, fundador do Dó Ré Mi, a campanha também envolve a mobilização de familiares dos alunos e profissionais que trabalham com o grupo, além da divulgação nas redes sociais.“Todo ano nós, cantores e equipe, ficamos muito animados com essa campanha para o Banco de Sangue. Oferecemos nossa arte a serviço do bem em prol de tanta gente que precisa de sangue e ainda colhemos carinho e amor. Comemorar mais uma vez o Dia Nacional do Doador de Sangue é sempre especial”, afirmou.

Requisitos para doação



Para doar sangue, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Documentos digitais são aceitos, desde que acessados pelo aplicativo oficial, não sendo permitidas fotografias dos documentos.



Também é preciso estar em boas condições de saúde, pesar pelo menos 50 quilos e não ter consumido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação. Após o almoço ou a ingestão de alimentos gordurosos, é necessário aguardar três horas.



Jovens a partir de 16 anos podem doar mediante autorização assinada pelo responsável legal, acompanhada de uma cópia do documento de identidade de quem concedeu a permissão.



Pessoas que fizeram tatuagens, colocaram piercings ou passaram por procedimentos estéticos devem consultar os prazos de espera durante a triagem. O uso de determinados medicamentos também precisa ser informado à equipe.



Os doadores contam com estacionamento gratuito em local conveniado ao Shopping Badia, na Rua Paulo Hervê, número 1.375. Após a coleta, também é oferecido um lanche.



O GHS Banco de Sangue Santa Teresa possui instalações próprias fora do ambiente hospitalar e equipe especializada em hemoterapia, seguindo as normas sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde.