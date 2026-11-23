Grupo fará apresentação no localFoto: Divulgação/Dó Ré Mi
A campanha é realizada há sete anos pelo grupo, que utiliza a música para chamar a atenção para a importância da doação de sangue. Uma única bolsa pode ajudar a salvar até quatro vidas, e a mobilização busca ampliar o número de pessoas que procuram o banco de sangue.
Segundo Eliane Custódio, do setor de Captação de Doadores, a unidade precisa receber aproximadamente 60 bolsas diariamente, mas tem registrado uma média de apenas 25 doações por dia. A diferença reforça a necessidade de conquistar novos voluntários e manter os estoques abastecidos.
O Banco de Sangue Santa Teresa funciona diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h. Os intervalos entre as doações são de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.
A mobilização integra o Programa Dó Ré Mi Social, iniciativa que leva apresentações artísticas a instituições e eventos da cidade. Fundado há 24 anos, o grupo já realizou atividades em creches, casas de repouso e hospitais, entre outros espaços. A parceria com o Banco de Sangue Santa Teresa considera a importância da unidade para o abastecimento dos hospitais de Petrópolis.
De acordo com o maestro Leonardo Randolfo, fundador do Dó Ré Mi, a campanha também envolve a mobilização de familiares dos alunos e profissionais que trabalham com o grupo, além da divulgação nas redes sociais.
“Todo ano nós, cantores e equipe, ficamos muito animados com essa campanha para o Banco de Sangue. Oferecemos nossa arte a serviço do bem em prol de tanta gente que precisa de sangue e ainda colhemos carinho e amor. Comemorar mais uma vez o Dia Nacional do Doador de Sangue é sempre especial”, afirmou.
Requisitos para doação
Também é preciso estar em boas condições de saúde, pesar pelo menos 50 quilos e não ter consumido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação. Após o almoço ou a ingestão de alimentos gordurosos, é necessário aguardar três horas.
Jovens a partir de 16 anos podem doar mediante autorização assinada pelo responsável legal, acompanhada de uma cópia do documento de identidade de quem concedeu a permissão.
Pessoas que fizeram tatuagens, colocaram piercings ou passaram por procedimentos estéticos devem consultar os prazos de espera durante a triagem. O uso de determinados medicamentos também precisa ser informado à equipe.
Os doadores contam com estacionamento gratuito em local conveniado ao Shopping Badia, na Rua Paulo Hervê, número 1.375. Após a coleta, também é oferecido um lanche.
O GHS Banco de Sangue Santa Teresa possui instalações próprias fora do ambiente hospitalar e equipe especializada em hemoterapia, seguindo as normas sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde.
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