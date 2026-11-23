Comunicado foi feito em faixa instalada no estabelecimento - Foto: Divulgação/Horta

Comunicado foi feito em faixa instalada no estabelecimentoFoto: Divulgação/Horta

Publicado 23/11/2026 13:38

Uma tradição de mais de seis décadas chegará ao fim em Corrêas, em Petrópolis. A tradicional Horta de Corrêas encerrará suas atividades no próximo dia 24 de dezembro, após a solicitação de retomada do terreno por parte dos proprietários. Localizado no início da Rua Dr. Agostinho Goulão, o espaço permaneceu no mesmo endereço durante toda a sua trajetória e se tornou uma referência para moradores que buscavam hortaliças frescas produzidas na própria propriedade.





O encerramento foi anunciado por meio de uma faixa instalada no local, com uma mensagem de agradecimento aos amigos e clientes que acompanharam a história do estabelecimento ao longo dos anos.

LEIA MAIS: Bazar da APPO oferece peças de verão na Igreja do Rosário, em Petrópolis O encerramento foi anunciado por meio de uma faixa instalada no local, com uma mensagem de agradecimento aos amigos e clientes que acompanharam a história do estabelecimento ao longo dos anos.

Referência na tradição de Corrêas

Ao longo de mais de 60 anos, a horta fez parte do cotidiano do bairro e atravessou gerações de moradores. Mais do que um ponto de venda, o espaço se consolidou como uma referência tradicional na compra de verduras, legumes e outros produtos frescos, mantendo a produção agrícola no próprio terreno.



A permanência no mesmo endereço também contribuiu para a identidade do estabelecimento. Durante décadas, clientes encontraram no local uma alternativa de compra diretamente ligada ao cultivo, em uma relação de proximidade que se manteve ao longo de diferentes gerações.



Por muitos anos, a atividade esteve sob a administração de Jorge Paulo Nogueira, que dedicou parte da vida ao cultivo e à consolidação do empreendimento. Após seu falecimento, a tradição foi mantida pela esposa, Maria de Fátima, e pelos filhos, Paulo Junior e Pollyana, que deram continuidade ao trabalho da família.



A trajetória da horta acabou se confundindo com a própria história familiar e com a memória afetiva de Corrêas. Para muitos moradores, o espaço sempre foi um endereço conhecido quando o assunto era a compra de hortaliças frescas.



Com o fechamento, o bairro perde um de seus estabelecimentos mais tradicionais e uma referência de sua história rural. A despedida representa o fim de uma atividade que, por mais de seis décadas, manteve viva a produção agrícola em uma área que se tornou parte da identidade de Corrêas.

A presença da horta também acompanhou as transformações de Corrêas, que passou por mudanças na ocupação e no perfil comercial ao longo das últimas décadas. Mesmo diante dessas mudanças, o espaço manteve sua atividade e continuou sendo procurado por moradores que valorizavam a possibilidade de comprar produtos frescos diretamente no bairro.