Comunicado foi feito em faixa instalada no estabelecimentoFoto: Divulgação/Horta
O encerramento foi anunciado por meio de uma faixa instalada no local, com uma mensagem de agradecimento aos amigos e clientes que acompanharam a história do estabelecimento ao longo dos anos.
Referência na tradição de Corrêas
A permanência no mesmo endereço também contribuiu para a identidade do estabelecimento. Durante décadas, clientes encontraram no local uma alternativa de compra diretamente ligada ao cultivo, em uma relação de proximidade que se manteve ao longo de diferentes gerações.
Por muitos anos, a atividade esteve sob a administração de Jorge Paulo Nogueira, que dedicou parte da vida ao cultivo e à consolidação do empreendimento. Após seu falecimento, a tradição foi mantida pela esposa, Maria de Fátima, e pelos filhos, Paulo Junior e Pollyana, que deram continuidade ao trabalho da família.
A trajetória da horta acabou se confundindo com a própria história familiar e com a memória afetiva de Corrêas. Para muitos moradores, o espaço sempre foi um endereço conhecido quando o assunto era a compra de hortaliças frescas.
Com o fechamento, o bairro perde um de seus estabelecimentos mais tradicionais e uma referência de sua história rural. A despedida representa o fim de uma atividade que, por mais de seis décadas, manteve viva a produção agrícola em uma área que se tornou parte da identidade de Corrêas.
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