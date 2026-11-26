Rompimento de galeria pluvial fez parte da via, calçada e muro de imóvel cederemFoto: Reprodução/Redes Sociais
Por conta dos danos, o trecho foi interditado para o trânsito de veículos, provocando alterações na circulação e retenções em diferentes pontos da cidade. Motoristas enfrentam trânsito intenso em vias utilizadas como alternativas, como a Rua Silva Jardim, além de congestionamentos na Rotatória do Carangola e na Avenida Barão do Rio Branco.
A Prefeitura informou que equipes das secretarias de Obras e de Defesa Civil já vistoriaram o local. Os trabalhos de recuperação dependem, neste primeiro momento, do desligamento da energia elétrica pela concessionária Enel. A previsão do município é de que as intervenções sejam concluídas em aproximadamente uma semana.
Recuperação será realizada em duas etapas
Inicialmente, as equipes vão trabalhar na recomposição do muro da residência, na recolocação do portão, na instalação de um acesso provisório para os moradores e na retomada do fornecimento de energia elétrica.
Posteriormente, será realizado o conserto da galeria danificada, com a recomposição da calçada e do trecho da rua que cedeu. As intervenções terão início assim que a Enel liberar a área para a execução dos serviços.
"Desde o primeiro momento estamos trabalhando nessa ocorrência para poder retomar a normalidade no trecho o mais rápido possível. Já fizemos uma vistoria e estamos providenciando todas intervenções necessárias", afirmou o prefeito Hingo Hammes.
O secretário de Obras, Maurício Veiga, explicou que a equipe já realizou os primeiros procedimentos técnicos para avaliar os danos. "A galeria danificada fez o muro e a calçada ceder e também afetou um poste de energia. Assim que a Enel liberar a área, vamos iniciar a obra de recuperação", declarou.
Interdição provoca trânsito intenso em diferentes pontos
A CPTrans recomenda que os condutores priorizem a Estrada União e Indústria e a Avenida Barão do Rio Branco, conforme o destino. Apesar disso, a própria Barão do Rio Branco também registra retenções, assim como a Rotatória do Carangola.
Para quem sai do Centro em direção ao Quissamã, a orientação é utilizar preferencialmente a Rua do Túnel. Veículos de grande porte devem seguir pela Rua Silva Jardim.
A companhia mantém equipes distribuídas em pontos considerados críticos para orientar os motoristas e organizar a circulação. A recomendação é respeitar a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito, além de evitar, sempre que possível, os trechos com maior concentração de veículos.
Ônibus têm itinerários alterados
No sentido Bosque do Imperador, os ônibus circulam pelas ruas Silva Jardim, Floriano Peixoto e Alberto Torres. Na última via, os veículos fazem o retorno no início da Avenida Ipiranga e seguem até o ponto de embarque e desembarque no Bosque.
Já no sentido dos distritos, os coletivos passam pela Rua do Imperador, Paulo Barbosa e Silva Jardim, de onde retomam o itinerário habitual.
As alterações permanecem enquanto durar a interdição da Rua Fonseca Ramos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.