Rompimento de galeria pluvial fez parte da via, calçada e muro de imóvel cederem - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Rompimento de galeria pluvial fez parte da via, calçada e muro de imóvel cederemFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/11/2026 10:50

As fortes chuvas que atingiram Petrópolis entre a noite de quarta-feira (25) e a manhã desta quinta-feira (26) provocaram a abertura de uma cratera na Rua Fonseca Ramos, no Centro. O problema ocorreu após danos em uma galeria da rede de águas pluviais, fazendo com que parte da rua, da calçada e o muro de um imóvel cedessem. Um poste de energia elétrica também foi afetado.





Por conta dos danos, o trecho foi interditado para o trânsito de veículos, provocando alterações na circulação e retenções em diferentes pontos da cidade. Motoristas enfrentam trânsito intenso em vias utilizadas como alternativas, como a Rua Silva Jardim, além de congestionamentos na Rotatória do Carangola e na Avenida Barão do Rio Branco.



A Prefeitura informou que equipes das secretarias de Obras e de Defesa Civil já vistoriaram o local. Os trabalhos de recuperação dependem, neste primeiro momento, do desligamento da energia elétrica pela concessionária Enel. A previsão do município é de que as intervenções sejam concluídas em aproximadamente uma semana. LEIA MAIS: Petrópolis registra risco hidrológico muito alto, aponta Defesa Civil Estadual Por conta dos danos, o trecho foi interditado para o trânsito de veículos, provocando alterações na circulação e retenções em diferentes pontos da cidade. Motoristas enfrentam trânsito intenso em vias utilizadas como alternativas, como a Rua Silva Jardim, além de congestionamentos na Rotatória do Carangola e na Avenida Barão do Rio Branco.A Prefeitura informou que equipes das secretarias de Obras e de Defesa Civil já vistoriaram o local. Os trabalhos de recuperação dependem, neste primeiro momento, do desligamento da energia elétrica pela concessionária Enel. A previsão do município é de que as intervenções sejam concluídas em aproximadamente uma semana.

Recuperação será realizada em duas etapas



De acordo com a Secretaria de Obras, um caminhão e um eletricista da pasta foram deslocados ao endereço nas primeiras horas da manhã para uma avaliação técnica. A vistoria identificou que o rompimento da galeria pluvial comprometeu a estrutura do muro e da calçada, além de atingir um poste de energia.



Inicialmente, as equipes vão trabalhar na recomposição do muro da residência, na recolocação do portão, na instalação de um acesso provisório para os moradores e na retomada do fornecimento de energia elétrica.



Posteriormente, será realizado o conserto da galeria danificada, com a recomposição da calçada e do trecho da rua que cedeu. As intervenções terão início assim que a Enel liberar a área para a execução dos serviços.



"Desde o primeiro momento estamos trabalhando nessa ocorrência para poder retomar a normalidade no trecho o mais rápido possível. Já fizemos uma vistoria e estamos providenciando todas intervenções necessárias", afirmou o prefeito Hingo Hammes.



O secretário de Obras, Maurício Veiga, explicou que a equipe já realizou os primeiros procedimentos técnicos para avaliar os danos. "A galeria danificada fez o muro e a calçada ceder e também afetou um poste de energia. Assim que a Enel liberar a área, vamos iniciar a obra de recuperação", declarou.



Interdição provoca trânsito intenso em diferentes pontos



Com o fechamento da Rua Fonseca Ramos, os veículos que seguem em direção ao Centro estão sendo desviados pela Rua Silva Jardim. O aumento do fluxo, porém, provoca lentidão na via, que se tornou um dos principais caminhos alternativos para os motoristas.



A CPTrans recomenda que os condutores priorizem a Estrada União e Indústria e a Avenida Barão do Rio Branco, conforme o destino. Apesar disso, a própria Barão do Rio Branco também registra retenções, assim como a Rotatória do Carangola.



Para quem sai do Centro em direção ao Quissamã, a orientação é utilizar preferencialmente a Rua do Túnel. Veículos de grande porte devem seguir pela Rua Silva Jardim.



A companhia mantém equipes distribuídas em pontos considerados críticos para orientar os motoristas e organizar a circulação. A recomendação é respeitar a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito, além de evitar, sempre que possível, os trechos com maior concentração de veículos.

Ônibus têm itinerários alterados

O transporte público que realiza embarque e desembarque no Bosque do Imperador também teve os itinerários modificados temporariamente. Os coletivos deixaram de passar pela Rua Fonseca Ramos e seguem por caminhos alternativos.



No sentido Bosque do Imperador, os ônibus circulam pelas ruas Silva Jardim, Floriano Peixoto e Alberto Torres. Na última via, os veículos fazem o retorno no início da Avenida Ipiranga e seguem até o ponto de embarque e desembarque no Bosque.



Já no sentido dos distritos, os coletivos passam pela Rua do Imperador, Paulo Barbosa e Silva Jardim, de onde retomam o itinerário habitual.



As alterações permanecem enquanto durar a interdição da Rua Fonseca Ramos.