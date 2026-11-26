Rio Quitandinha transbordou nesta madrugada - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Rio Quitandinha transbordou nesta madrugadaFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/11/2026 10:54

Petrópolis está sob risco hidrológico muito alto nesta quinta-feira (26), em meio às chuvas que atingem diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. O alerta foi divulgado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ) e pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ), que mantêm equipes mobilizadas e o acompanhamento das condições meteorológicas. Na cidade, uma sirene foi acionada nesta manhã devido à inundação do Rio Quitandinha.

O boletim extraordinário divulgado pelo Governo do Estado também aponta risco hidrológico alto em outros 24 municípios fluminenses. A classificação indica possibilidade de ocorrências relacionadas ao excesso de água, como alagamentos e inundações. Além disso, Petrópolis está entre as cidades que apresentam risco moderado de deslizamentos.



Nas últimas 24 horas, foram enviados alertas de chuvas intensas para os 92 municípios do estado. Por meio do sistema Defesa Civil Alerta (DCA/Cell Broadcast), foram emitidos 29 avisos à população, incluindo notificações sobre chuvas intensas, alagamentos e inundações.



Sirene foi acionada após inundação do Rio Quitandinha



Em Petrópolis, uma das principais preocupações nesta quinta-feira é a elevação do nível dos rios em decorrência das precipitações. Segundo a Defesa Civil Estadual, uma sirene foi mobilizada na cidade após a inundação do Rio Quitandinha.



O acionamento integra as medidas preventivas adotadas pelas equipes de monitoramento diante das condições meteorológicas. Em Barra Mansa, outras duas sirenes também foram acionadas nesta manhã, após o transbordamento dos rios Barra Mansa e Bananal.



Também houve mobilização de sirenes para avisos de chuva em outros municípios: Magé, com 10 acionamentos; Barra do Piraí, com 15; e Teresópolis, com 22.

Cidade apresenta risco moderado de deslizamentos

Além do risco hidrológico muito alto, Petrópolis está na relação de municípios classificados com risco moderado de deslizamentos. A avaliação considera as condições que podem favorecer movimentos de massa, especialmente em áreas de encostas.



Outras 23 cidades também aparecem nessa classificação: Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Natividade, Varre-Sai, Porciúncula, Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Nilópolis, Barra do Piraí, Mendes, Vassouras, Mesquita, Duque de Caxias e Teresópolis.



Já o risco hidrológico alto foi identificado em Porciúncula, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Cardoso Moreira, Campos dos Goytacazes, Itaocara, São Sebastião do Alto, Macaé, Rio das Ostras, Resende, Itatiaia, Barra do Piraí, Mendes, Angra dos Reis, Paraty, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Rio de Janeiro e Teresópolis, além de Barra Mansa.

Previsão indica continuidade das chuvas

A previsão meteorológica para esta quinta-feira indica céu nublado a encoberto em todo o estado, com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento até as 18h. Os ventos devem variar de fracos a moderados, com rajadas moderadas. A temperatura máxima prevista é de 29°C na Região Noroeste.



O Corpo de Bombeiros permanece em alerta para atender a possíveis ocorrências relacionadas às condições meteorológicas.



O CEMADEN-RJ mantém o monitoramento meteorológico durante 24 horas por dia, com emissão de alertas preventivos para a população e os municípios. A Defesa Civil Estadual orienta os moradores a acompanharem os comunicados divulgados pelos canais oficiais e seguirem as recomendações de segurança. As atualizações podem ser consultadas pelo perfil @defesacivil_rj.