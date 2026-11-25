Banco de Sangue Santa Teresa fica na Rua Doutor Paulo Hervê, 1130, no Bingen - Foto: Divulgação/GSH

Banco de Sangue Santa Teresa fica na Rua Doutor Paulo Hervê, 1130, no BingenFoto: Divulgação/GSH

Publicado 25/11/2026 15:01 | Atualizado 26/11/2026 15:02

O Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado nesta quarta-feira (25), será marcado por uma programação especial no GSH Banco de Sangue Santa Teresa, em Petrópolis . Para homenagear os voluntários, a instituição preparou uma série de atividades e brindes para quem comparecer à unidade para doar sangue. A iniciativa faz parte da campanha Novembro Vem Doar e segue até o próximo domingo (29), enquanto durarem os estoques das lembranças.





Nesta quarta-feira, a programação começa às 7h30, com uma apresentação do grupo Dó Ré Mi. A proposta é proporcionar um ambiente mais acolhedor aos voluntários e celebrar a importância do gesto de solidariedade. Os doadores que comparecerem à unidade nesta data também receberão um cookie ou brownie da marca Chez Bonbon, além de um lanche diferenciado, que contará com bolo.



A homenagem também inclui a entrega de uma lembrança especial aos voluntários que realizarem doações ao longo da semana. A ação busca reconhecer a contribuição de quem disponibiliza parte do seu tempo para ajudar pacientes que dependem de transfusões de sangue. LEIA MAIS: Dó Ré Mi promove campanha de doação de sangue em Petrópolis Nesta quarta-feira, a programação começa às 7h30, com uma apresentação do grupo Dó Ré Mi. A proposta é proporcionar um ambiente mais acolhedor aos voluntários e celebrar a importância do gesto de solidariedade. Os doadores que comparecerem à unidade nesta data também receberão um cookie ou brownie da marca Chez Bonbon, além de um lanche diferenciado, que contará com bolo.A homenagem também inclui a entrega de uma lembrança especial aos voluntários que realizarem doações ao longo da semana. A ação busca reconhecer a contribuição de quem disponibiliza parte do seu tempo para ajudar pacientes que dependem de transfusões de sangue.

Percentual de doadores no Brasil



Dados do Ministério da Saúde apontam que entre 1,4% e 1,8% da população brasileira doa sangue, o equivalente a 14 a 18 pessoas a cada mil habitantes. Embora o percentual esteja dentro da faixa recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera adequado um índice entre 1% e 3% da população, o Ministério da Saúde incentiva o crescimento desse número para garantir maior equilíbrio nos estoques dos bancos de sangue em todo o país.



A necessidade de doações é permanente, já que o sangue coletado é utilizado em diferentes tratamentos e procedimentos hospitalares. Por isso, a manutenção de um número regular de voluntários é fundamental para atender aos pacientes que precisam de transfusões.

Doador há mais de dez anos



A campanha também destaca histórias de pessoas que transformaram a solidariedade em um hábito. Um dos exemplos é o de Leandro Leal, de 50 anos, que doa sangue há mais de uma década no Banco de Sangue Santa Teresa. Atualmente, ele também realiza doações de plaquetas.



Para Leandro, a possibilidade de ajudar alguém sem sequer conhecer o destinatário torna a experiência ainda mais significativa. Ele considera a doação uma das formas mais genuínas de praticar o altruísmo e destaca que o gesto também proporciona satisfação a quem doa.

Como doar



O GSH Banco de Sangue Santa Teresa funciona diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 18h. A unidade fica na Rua Doutor Paulo Hervê, 1.130, no Bingen. Os doadores também podem utilizar o estacionamento conveniado no Shopping Badia, localizado na Rua Doutor Paulo Hervê, 1.375.



A instituição reforça o convite para que novos voluntários participem da campanha e mantenham o hábito de doar durante todo o ano, contribuindo para a manutenção dos estoques e o atendimento de pacientes nos hospitais.