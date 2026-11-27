Foram 30 deslizamentos registrados durante a quinta-feira - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foram 30 deslizamentos registrados durante a quinta-feiraFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/11/2026 14:31 | Atualizado 27/11/2026 14:37

A chuva que atingiu Petrópolis nesta quinta-feira (26) provocou 33 ocorrências em diferentes regiões do município, segundo a Defesa Civil. Não houve registro de vítimas, e os casos foram classificados como sem gravidade. As equipes do órgão permaneceram mobilizadas durante o dia para atender aos chamados e monitorar as condições meteorológicas.



Entre as ocorrências registradas estão deslizamentos de terra, quedas de árvores e de poste, além de situações de risco. Alguns deslizamentos atingiram imóveis, enquanto outros foram registrados em vias públicas ou em locais com possibilidade de atingir residências.



Os maiores acumulados de chuva em 24 horas foram registrados na região do Independência-Taquara, com 142,2 milímetros, no LNCC, com 142 milímetros, e em São Sebastião, com 139,8 milímetros. Na última hora do levantamento, os maiores índices foram de 11,39 milímetros no Independência, 9,2 milímetros em São Sebastião e 8,6 milímetros no Independência-Taquara.



De forma preventiva, a Defesa Civil abriu oito pontos de apoio em diferentes regiões da cidade. Cinco famílias também receberam atendimento das equipes da Secretaria de Assistência Social. Os locais foram desmobilizados às 21h15, após avaliação do cenário meteorológico. LEIA MAIS: Petrópolis registra risco hidrológico muito alto, aponta Defesa Civil Estadual Entre as ocorrências registradas estão deslizamentos de terra, quedas de árvores e de poste, além de situações de risco. Alguns deslizamentos atingiram imóveis, enquanto outros foram registrados em vias públicas ou em locais com possibilidade de atingir residências.Os maiores acumulados de chuva em 24 horas foram registrados na região do Independência-Taquara, com 142,2 milímetros, no LNCC, com 142 milímetros, e em São Sebastião, com 139,8 milímetros. Na última hora do levantamento, os maiores índices foram de 11,39 milímetros no Independência, 9,2 milímetros em São Sebastião e 8,6 milímetros no Independência-Taquara.De forma preventiva, a Defesa Civil abriu oito pontos de apoio em diferentes regiões da cidade. Cinco famílias também receberam atendimento das equipes da Secretaria de Assistência Social. Os locais foram desmobilizados às 21h15, após avaliação do cenário meteorológico.

Interdição e alterações no trânsito

Entre os impactos da chuva, a queda de um poste provocou a interdição da Rua Dr. Hermogênio Silva, no Retiro, nas proximidades da rotatória do Carangola. Durante o bloqueio, os motoristas precisaram utilizar rotas alternativas pelo Quissamã e pela Curva do S.



As linhas de ônibus 700, 630 e 631 também tiveram seus itinerários alterados. Os coletivos da linha 700 passaram pelo Itamarati e Quissamã, enquanto os que atendem Jardim Salvador e Roseiral foram desviados pela Estrada da Saudade.



O tráfego na Rua Dr. Hermogênio Silva foi totalmente liberado na manhã desta sexta-feira (27), após a retirada do poste, serviços de manutenção e limpeza da pista. Os trabalhos foram realizados pela Comdep, CPTrans e Enel.

Abertura do Natal Imperial é adiada



Outro impacto da chuva foi o adiamento da abertura do Natal Imperial 2026, que estava prevista para esta sexta-feira (27), no Palácio de Cristal. A Prefeitura anunciou que a cerimônia foi transferida para o dia 3 de dezembro, próxima quinta-feira.



Segundo o município, o volume de chuva dificultou o avanço da montagem das estruturas na área externa do espaço e impediu a realização de serviços, principalmente na parte elétrica, devido aos riscos à segurança dos profissionais envolvidos.



A equipe responsável pela montagem deverá retomar os trabalhos assim que as condições climáticas permitirem. As atrações previstas para este fim de semana também serão remarcadas, e novas informações sobre o calendário serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.