Nudecs receberam equipamentosFoto: Divulgação/SOS Serra
Em Petrópolis, município frequentemente afetado por chuvas intensas e deslizamentos, a preparação das comunidades é considerada um reforço às atividades dos órgãos de proteção e Defesa Civil. A proposta é unir os conhecimentos adquiridos durante os treinamentos à experiência dos moradores, que conhecem as particularidades de seus territórios.
Entre os materiais entregues em cada comunidade estão capacetes, apitos de emergência, botas, lanternas convencionais e de cabeça, capas de chuva, cordas e macas com cintos de segurança. Também foram disponibilizadas mantas térmicas, luvas de vaqueta, luvas descartáveis e máscaras, além de itens para primeiros socorros, como algodão, esparadrapo, gaze, ataduras, água oxigenada, soro fisiológico e álcool 70%.
Distribuição será ampliada para outras comunidades
“Estamos buscando equipar os Nudecs que estejam capacitados e preparados, cujas lideranças participem regularmente dos treinamentos. São pessoas dedicadas e focadas em dar suporte à comunidade”, afirmou.
De acordo com Werneck, as entregas no Taquara/Independência e no Caxambu fazem parte de um planejamento que prevê contemplar outras localidades de Petrópolis. A ampliação deverá ocorrer gradativamente, conforme a organização e a preparação dos núcleos.
“O objetivo da SOS Serra é ampliar essa estrutura para todos os Nudecs, conforme eles forem se organizando e se capacitando”, acrescentou.
O Plano Emergencial – Nudecs também prevê ações de formação e fortalecimento das lideranças comunitárias. A proposta é preparar os moradores para reconhecer situações de perigo e colaborar com as equipes responsáveis pelo atendimento às ocorrências, aproximando a população dos órgãos de proteção.
Atuação da SOS Serra
A atuação ganhou ainda mais força após as chuvas de fevereiro de 2022, quando a associação participou de ações de assistência às pessoas atingidas. Desde então, a entidade passou a desenvolver iniciativas emergenciais e projetos de médio e longo prazos, promovendo parcerias entre moradores, instituições, empresas e diferentes setores da sociedade.
A SOS Serra está localizada na Estrada da Cascatinha, 46, Galpão 1, no bairro Cascatinha. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (24) 99216-9711, pelo e-mail marcela@sosserra.org ou pelo Instagram @sos_serra. A instituição também mantém o site.
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