Nudecs receberam equipamentos - Foto: Divulgação/SOS Serra

Nudecs receberam equipamentosFoto: Divulgação/SOS Serra

Publicado 28/11/2026 14:11 | Atualizado 28/11/2026 14:12

A Associação SOS Serra realizou a entrega de equipamentos de proteção individual, materiais de primeiros socorros e instrumentos de apoio a situações de emergência para os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECs) das comunidades do Taquara/Independência e Caxambu, em Petrópolis , na Região Serrana do Rio. A iniciativa faz parte do Plano Emergencial – Nudecs, desenvolvido em parceria com a Defesa Civil e lideranças comunitárias, e busca ampliar a capacidade de atuação dos moradores em situações de risco.

Os núcleos são formados por voluntários capacitados para colaborar com ações de prevenção, monitoramento e resposta a emergências. Por conhecerem as características das localidades onde vivem, os integrantes podem identificar possíveis sinais de perigo, orientar vizinhos e contribuir para a mobilização da população diante de ocorrências.



Em Petrópolis, município frequentemente afetado por chuvas intensas e deslizamentos, a preparação das comunidades é considerada um reforço às atividades dos órgãos de proteção e Defesa Civil. A proposta é unir os conhecimentos adquiridos durante os treinamentos à experiência dos moradores, que conhecem as particularidades de seus territórios.



Entre os materiais entregues em cada comunidade estão capacetes, apitos de emergência, botas, lanternas convencionais e de cabeça, capas de chuva, cordas e macas com cintos de segurança. Também foram disponibilizadas mantas térmicas, luvas de vaqueta, luvas descartáveis e máscaras, além de itens para primeiros socorros, como algodão, esparadrapo, gaze, ataduras, água oxigenada, soro fisiológico e álcool 70%.

Distribuição será ampliada para outras comunidades

Segundo Guilherme Werneck, fundador, diretor e coordenador de Emergência da SOS Serra, a distribuição dos equipamentos considera o nível de organização dos grupos e a participação das lideranças nas atividades de capacitação. A intenção é garantir que os materiais sejam utilizados por voluntários preparados para atuar em situações de emergência.



“Estamos buscando equipar os Nudecs que estejam capacitados e preparados, cujas lideranças participem regularmente dos treinamentos. São pessoas dedicadas e focadas em dar suporte à comunidade”, afirmou.



De acordo com Werneck, as entregas no Taquara/Independência e no Caxambu fazem parte de um planejamento que prevê contemplar outras localidades de Petrópolis. A ampliação deverá ocorrer gradativamente, conforme a organização e a preparação dos núcleos.



“O objetivo da SOS Serra é ampliar essa estrutura para todos os Nudecs, conforme eles forem se organizando e se capacitando”, acrescentou.



O Plano Emergencial – Nudecs também prevê ações de formação e fortalecimento das lideranças comunitárias. A proposta é preparar os moradores para reconhecer situações de perigo e colaborar com as equipes responsáveis pelo atendimento às ocorrências, aproximando a população dos órgãos de proteção.

Atuação da SOS Serra