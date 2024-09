Luciano Muniz (foto maior) lidera pesquisa, seguido pela Professora Sediene (acima, à direita) e Pedrosa (abaixo, à direita) - Divulgação

Publicado 23/09/2024 18:58

Pinheiral - Uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Ágora em Pinheiral mostra o candidato da coligação “Orgulho de Viver em Pinheiral”, Luciano Muniz (PP), com 39% dos votos válidos, ou seja, já descontando brancos e nulos. Em segundo lugar, Professora Sediene Maia (PSD), da coligação “Com o Povo para Avançar”, aparece com 26%. Pedrosa (PT) tem 17%, Guto Nader (MDB) tem 9% e Cardoso Gugu (PL) aparece com 6%.

Os votos válidos são calculados com base na pesquisa estimulada, quando os nomes dos entrevistados são apresentados aos entrevistados. Ao considerar brancos, nulos, indecisos e quem não respondeu, Luciano Muniz tem 29% em primeiro lugar, uma diferença de 10% à frente da segunda colocada, Professora Sediene. Pedrosa está em terceiro, com 12%. Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado, Luciano também lidera, com 22%. Professora Sediene tem 13% e Pedrosa tem 9% (veja quadro completo mais abaixo).

Em relação à rejeição dos candidatos - também medida na pesquisa – é Pedrosa quem lidera, com 27%. Cardoso Gugu tem 9%, Luciano Muniz e Professora Sediene têm 8%, e Guto Nader chega a 7%. Não souberam ou não responderam no quesito rejeição, 41% dos entrevistados. Na entrevista de rejeição a pergunta é sobre quem o eleitor jamais votaria para prefeito.

A pesquisa do Instituto Ágora foi realizada entre os 16 e 17 de setembro e foi registrada no TSE com o número RJ-06967/2024. Foram ouvidos 400 entrevistados, entre 16 e 75 anos, em todos os bairros de Pinheiral. A margem de erro é de 5% e o nível de confiança de 95%.

VOTOS VÁLIDOS

Luciano Muniz............................ 39%

Professora Sediene Maia..............26%

Pedrosa........................................17%

Guto Nader....................................12%

Cardoso Gugu................................6%

INTENÇÃO DE VOTOS | ESTIMULADA

Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Luciano Muniz............................ 29%

Professora Sediene Maia..............19%

Pedrosa........................................12%

Guto Nader....................................9%

Cardoso Gugu................................5%

Branco ou Nulo...............................8%

Indecisos.......................................16%

Não Respondeu...............................2%

INTENÇÃO DE VOTOS | ESPONT NEA

Em outubro haverá eleição para prefeito. Em quem votaria para prefeito se as eleições fossem hoje?

Luciano Muniz............................ 22%

Professora Sediene Maia..............13%

Pedrosa........................................9%

Guto Nader....................................6%

Cardoso Gugu................................3%

Arthur.............................................1%

NS / NR.........................................46%