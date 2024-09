Pezão e Arthur Tutuca são os únicos candidatos à prefeitura de Piraí - Reprodução

Pezão e Arthur Tutuca são os únicos candidatos à prefeitura de Piraí Reprodução

Publicado 09/09/2024 07:00

A disputa pela prefeitura de Piraí, que conta com apenas dois candidatos, segue acirrada. De acordo com levantamento da Ágora Pesquisa, encomendado pelo jornal O DIA, Luiz Fernando Pezão tem 40% das intenções de voto e Arthur Tutuca, 39%. Em votos válidos, Pezão está com 51% contra 49% de Tutuca. Os dois estão empatados dentro da margem de erro de 5%.



O levantamento também mediu a intenção de votos espontânea, quando a lista com os nomes dos candidatos não é apresentada aos eleitores. Neste cenário, Pezão aparece com 28% e Tutuca com 24%, enquanto 45% dos entrevistados não sabem ou não responderam. A Ágora Pesquisa entrevistou 403 pessoas entre os dias 30 e 31 de agosto. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo RJ-05348/2024.



DETALHES

Com dois candidatos nascidos na cidade localizada na região Sul Fluminense, a disputa apresenta expressiva taxa de cristalização dos votos. Segundo a pesquisa da Ágora, 70% dos entrevistados responderam que não vão mudar de candidato até o dia 6 de outubro.



Neste recorte, Arthur Tutuca aparece com maior vantagem sobre Pezão, já que apresenta 44% de consolidação de votos contra 37% de seu adversário. Apenas 11% dos atuais eleitores de Tutuca disseram que podem mudar de ideia até o dia da votação, enquanto 27% dos eleitores de Pezão responderam que ainda podem repensar.



Quando o tema é percepção de vitória, Pezão abre ampla vantagem. Para 50% dos entrevistados, Pezão tem mais chances de voltar à prefeitura de Piraí. A outra metade de divide da seguinte forma: 31% acreditam que Tutuca tem mais chances e 19% não souberam ou não responderam.



INTENÇÃO DE VOTOS | ESTIMULADA

Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Luiz Fernando Pezão | Vice Sena...........................40%

Arthur Tutuca | Vice Professora Aline Feital............39%

Branco ou nulo.....................................................8%

Indeciso...............................................................9%

NR.......................................................................4%