Ocorrência foi registrada na Delegacia de Piraí - Foto: Reprodução/Internet

Ocorrência foi registrada na Delegacia de PiraíFoto: Reprodução/Internet

Publicado 23/10/2026 14:39





Segundo as informações da ocorrência, as investigações apontavam que o suspeito utilizava um trecho de vegetação na localidade conhecida como Fazendinha para esconder drogas que seriam distribuídas para venda na comunidade.



Durante o período de vigilância, as equipes policiais observaram a movimentação na região e flagraram o homem entrando na área de mata. Diante da situação, os agentes realizaram a abordagem e fizeram buscas no ponto indicado pelas informações levantadas durante o trabalho de inteligência. Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na quinta-feira (22), na Estrada Hugo Portugal, no distrito de Santanésia, em Piraí , no Sul Fluminense. A ação foi realizada pela Polícia Militar após dois dias de monitoramento de inteligência na região. Ao todo, os agentes apreenderam mais de dois quilos de entorpecentes que estavam escondidos em uma área de mata.Segundo as informações da ocorrência, as investigações apontavam que o suspeito utilizava um trecho de vegetação na localidade conhecida como Fazendinha para esconder drogas que seriam distribuídas para venda na comunidade.Durante o período de vigilância, as equipes policiais observaram a movimentação na região e flagraram o homem entrando na área de mata. Diante da situação, os agentes realizaram a abordagem e fizeram buscas no ponto indicado pelas informações levantadas durante o trabalho de inteligência.

Apreensão e ocorrência



No local, os policiais encontraram a carga de entorpecentes escondida e apreenderam todo o material. Entre as drogas recolhidas estavam 857 invólucros de cocaína, que somavam 2,27 quilos, além de 49 papelotes de maconha hidropônica.



As equipes também encontraram dois kits de maconha acompanhados de isqueiro. Somadas as porções de maconha apreendidas, o material totalizou 149,3 gramas da erva.



A apreensão foi resultado do monitoramento realizado durante dois dias, que tinha como objetivo identificar a utilização do trecho de mata como esconderijo de drogas destinadas à comercialização na comunidade. A abordagem ocorreu quando os policiais flagraram o suspeito entrando na área investigada.



Após a apreensão, o jovem e todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia de Piraí, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.



A identidade do jovem não foi divulgada pelas autoridades. Não obtivemos contato com a defesa do jovem.



A ação ocorreu no distrito de Santanésia e teve como foco a localização dos entorpecentes escondidos na região da Fazendinha. A quantidade de cocaína apreendida, superior a dois quilos, correspondeu à maior parte do material recolhido pelos policiais durante a operação.