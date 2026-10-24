Material foi levado para Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. - Foto: PRF

Material foi levado para Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.Foto: PRF

Publicado 24/10/2026 14:56





A fiscalização aconteceu por volta das 17h, em frente à Unidade Operacional da PRF em Caiçara. Segundo a corporação, o motorista, de 36 anos, apresentou comportamento considerado suspeito durante a abordagem, demonstrando nervosismo e fornecendo informações imprecisas sobre o destino da carga.



Questionado pelos policiais, o condutor afirmou que uma pessoa o aguardaria nas proximidades do pedágio de Seropédica para indicar o local onde a mercadoria deveria ser entregue. As informações apresentadas pelo motorista levaram os agentes a aprofundar a fiscalização do veículo.



Diante das suspeitas, os policiais realizaram uma inspeção minuciosa na carreta. Durante a verificação, encontraram tabletes de maconha escondidos sob a carga de esterco e adubo, utilizada para encobrir os entorpecentes transportados.



Ao todo, foram apreendidos 144 tabletes de maconha. Cada unidade pesava aproximadamente 14 quilos, totalizando cerca de duas toneladas da droga. O material estava acondicionado no compartimento de carga do veículo, sob os produtos transportados.



Após a localização dos entorpecentes, o motorista recebeu voz de prisão por tráfico interestadual de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal, localizada na Praça Mauá, na cidade do Rio de Janeiro.



A apreensão ocorreu em um trecho da Via Dutra que concentra o fluxo de veículos em direção à capital fluminense, no início da descida da Serra das Araras. A carreta, registrada no Paraná, transportava a carga de esterco e adubo sob a qual os policiais localizaram os tabletes de maconha.



Segundo as informações divulgadas pela PRF, a abordagem teve início com a fiscalização de rotina e foi aprofundada após o comportamento do condutor e as inconsistências nas informações sobre o destino da carga. A inspeção permitiu localizar os entorpecentes e resultou na prisão do motorista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente duas toneladas de maconha na tarde desta sexta-feira (23), durante uma fiscalização no km 233 da Via Dutra, em Piraí , no Sul Fluminense. A droga estava escondida sob uma carga de esterco e adubo transportada por uma carreta com placas do Paraná. O veículo foi abordado no início da descida da Serra das Araras, no sentido Rio de Janeiro.A fiscalização aconteceu por volta das 17h, em frente à Unidade Operacional da PRF em Caiçara. Segundo a corporação, o motorista, de 36 anos, apresentou comportamento considerado suspeito durante a abordagem, demonstrando nervosismo e fornecendo informações imprecisas sobre o destino da carga.Questionado pelos policiais, o condutor afirmou que uma pessoa o aguardaria nas proximidades do pedágio de Seropédica para indicar o local onde a mercadoria deveria ser entregue. As informações apresentadas pelo motorista levaram os agentes a aprofundar a fiscalização do veículo.Diante das suspeitas, os policiais realizaram uma inspeção minuciosa na carreta. Durante a verificação, encontraram tabletes de maconha escondidos sob a carga de esterco e adubo, utilizada para encobrir os entorpecentes transportados.Ao todo, foram apreendidos 144 tabletes de maconha. Cada unidade pesava aproximadamente 14 quilos, totalizando cerca de duas toneladas da droga. O material estava acondicionado no compartimento de carga do veículo, sob os produtos transportados.Após a localização dos entorpecentes, o motorista recebeu voz de prisão por tráfico interestadual de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal, localizada na Praça Mauá, na cidade do Rio de Janeiro.A apreensão ocorreu em um trecho da Via Dutra que concentra o fluxo de veículos em direção à capital fluminense, no início da descida da Serra das Araras. A carreta, registrada no Paraná, transportava a carga de esterco e adubo sob a qual os policiais localizaram os tabletes de maconha.Segundo as informações divulgadas pela PRF, a abordagem teve início com a fiscalização de rotina e foi aprofundada após o comportamento do condutor e as inconsistências nas informações sobre o destino da carga. A inspeção permitiu localizar os entorpecentes e resultou na prisão do motorista.

Registro da ocorrência



O caso foi encaminhado à Polícia Federal, responsável pelos procedimentos relacionados à ocorrência. O motorista permaneceu sujeito às medidas legais decorrentes da prisão por tráfico interestadual de drogas. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito.