As armas e o suspeito foram levados para a Delegacia de Piraí - Foto: Divulgação/PRF

As armas e o suspeito foram levados para a Delegacia de PiraíFoto: Divulgação/PRF

Publicado 14/11/2026 14:21

Oito fuzis HK G3, de calibre 7,62, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de sexta-feira (13), durante uma abordagem a uma carreta na Via Dutra, em Piraí , no Sul Fluminense. O armamento estava escondido em duas malas, uma delas no compartimento lateral do semirreboque e a outra na cabine do caminhão. Um motorista de 46 anos foi detido e encaminhado à delegacia.





A abordagem aconteceu na altura do km 264 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a PRF, agentes da equipe Charlie, da 7ª Delegacia, realizavam patrulhamento quando avistaram a carreta, com placas de Cascavel, no Paraná, parada no acostamento.



Durante a fiscalização, o caminhoneiro, natural de Foz do Iguaçu, informou que transportava uma carga de frango resfriado do Paraná para o Rio de Janeiro. No entanto, segundo os policiais, ele não soube informar o endereço exato da entrega. O motorista também demonstrou nervosismo durante a abordagem e afirmou que havia parado por causa de um problema em um componente da carreta, mas não conseguiu especificar qual seria a peça.



Ainda conforme a PRF, ao ser questionado sobre antecedentes criminais, o homem informou que já tinha uma passagem por tráfico de drogas. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito. LEIA MAIS: Polícia Militar prende dois suspeitos de tráfico e apreende arma e drogas A abordagem aconteceu na altura do km 264 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a PRF, agentes da equipe Charlie, da 7ª Delegacia, realizavam patrulhamento quando avistaram a carreta, com placas de Cascavel, no Paraná, parada no acostamento.Durante a fiscalização, o caminhoneiro, natural de Foz do Iguaçu, informou que transportava uma carga de frango resfriado do Paraná para o Rio de Janeiro. No entanto, segundo os policiais, ele não soube informar o endereço exato da entrega. O motorista também demonstrou nervosismo durante a abordagem e afirmou que havia parado por causa de um problema em um componente da carreta, mas não conseguiu especificar qual seria a peça.Ainda conforme a PRF, ao ser questionado sobre antecedentes criminais, o homem informou que já tinha uma passagem por tráfico de drogas. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito.

Armas estavam escondidas em duas malas

Diante das suspeitas, os agentes decidiram escoltar o veículo até a Unidade Operacional da PRF em Caiçara, na altura do km 233 da Dutra, onde seria realizada uma inspeção mais detalhada, em um local considerado adequado e seguro.



Durante a vistoria do compartimento lateral do semirreboque, utilizado para guardar utensílios de cozinha, os policiais encontraram uma bolsa de viagem preta. Questionado sobre o conteúdo, o caminhoneiro confessou que havia fuzis no interior da bagagem. Ele também indicou a existência de outra mala, guardada em um compartimento de uso pessoal na cabine do veículo, onde também havia armamentos.



Ao todo, foram encontrados oito fuzis HK G3, calibre 7,62, fabricados pela empresa portuguesa FMBP (Fábrica Militar de Braço de Prata), atualmente desativada. Segundo a PRF, as armas estavam desmontadas e distribuídas em várias peças, mas estavam completas e poderiam ser utilizadas após a montagem.



O motorista e todo o armamento apreendido foram encaminhados à 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí, onde a ocorrência foi apresentada para os procedimentos legais.



A origem dos fuzis, o destino do armamento e as circunstâncias do transporte deverão ser apurados pelas autoridades responsáveis pela investigação.