PRF frustrou os suspeitos na Serra das Araras - Foto: Divulgação/PRF

PRF frustrou os suspeitos na Serra das ArarasFoto: Divulgação/PRF

Publicado 23/11/2026 16:35

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) frustrou um roubo de carga na madrugada desta segunda-feira (23), na descida da Serra das Araras, em Piraí. Um caminhoneiro que havia sido rendido por criminosos armados e sequestrado junto com a carreta foi resgatado durante a ação. Um suspeito foi preso, enquanto outro conseguiu fugir por uma área de mata.





A ocorrência começou por volta de 1h45, quando uma equipe da 7ª Delegacia da PRF, de serviço na Unidade Operacional de Caiçara, recebeu informações sobre um possível roubo de carga em andamento. Com as características do veículo, os policiais iniciaram buscas pela Rodovia Presidente Dutra e localizaram a carreta em movimento, na altura do quilômetro 228, no sentido Rio de Janeiro.



Os agentes tentaram realizar a abordagem, mas o motorista da carreta passou a fazer manobras evasivas em zigue-zague, fechando a passagem da viatura para impedir que os policiais se aproximassem da cabine. A perseguição continuou até o quilômetro 227, quando o veículo parou e dois homens saltaram da cabine para tentar fugir. LEIA MAIS: PRF apreende oito fuzis escondidos em carreta na Via Dutra, em Piraí A ocorrência começou por volta de 1h45, quando uma equipe da 7ª Delegacia da PRF, de serviço na Unidade Operacional de Caiçara, recebeu informações sobre um possível roubo de carga em andamento. Com as características do veículo, os policiais iniciaram buscas pela Rodovia Presidente Dutra e localizaram a carreta em movimento, na altura do quilômetro 228, no sentido Rio de Janeiro.Os agentes tentaram realizar a abordagem, mas o motorista da carreta passou a fazer manobras evasivas em zigue-zague, fechando a passagem da viatura para impedir que os policiais se aproximassem da cabine. A perseguição continuou até o quilômetro 227, quando o veículo parou e dois homens saltaram da cabine para tentar fugir.

Um suspeito foi preso e outro fugiu pela mata

Segundo a PRF, um dos homens pulou pelo lado esquerdo da carreta e entrou em uma área de mata. O outro saltou pelo lado direito e tentou se esconder em uma canaleta de escoamento de águas pluviais, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos policiais.



Durante a identificação, os agentes constataram que o suspeito preso já possuía duas anotações criminais. Equipes realizaram buscas na vegetação para localizar o segundo envolvido, mas ele não foi encontrado.



Na cabine do caminhão, os policiais localizaram o motorista, que informou ter sido rendido pelos criminosos sob ameaça de uma arma de fogo. Segundo o relato da vítima, o assalto aconteceu na altura do quilômetro 252 da Dutra, próximo ao bairro Varjão, em Piraí.



O caminhoneiro contou que foi sequestrado junto com o veículo e a carga, composta por 25,59 toneladas de vergalhões de aço em rolos. O material está avaliado em R$ 82.962,78.

Caminhoneiro e carga foram encaminhados à delegacia

Após a recuperação da carreta, da carga e o resgate do motorista, a equipe da PRF encaminhou os envolvidos e o material apreendido à 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí. O suspeito preso e a vítima foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais.



O segundo homem que participou da ação não havia sido localizado até o encaminhamento da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do roubo, do sequestro do caminhoneiro e a participação dos envolvidos. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito preso.