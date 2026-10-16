Localizada no centro urbano, a Matriz de Santo Antônio compõe o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade - Foto Gomes/Reprodução

Localizada no centro urbano, a Matriz de Santo Antônio compõe o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade Foto Gomes/Reprodução

Publicado 16/10/2026 13:45 | Atualizado 16/10/2026 14:05

Entre montanhas e cachoeiras do noroeste do Estado do Rio de Janeiro está Porciúncula, um município com 302,201 quilômetros quadrados de extensão territorial e cerca de 18 mil habitantes, que se destaca como referência na produção estadual de café arábica, uma variedade a partir da qual é possível produzir cafés especiais e com diversos sabores.

O aroma em potencial do produto sustenta o ritmo da economia local - com reflexos fortes na região - e o destino de milhares de famílias, transformando a tradição agrícola em um motor de inovação, emprego e destaque internacional. São cerca de 70% do produto fluminense saindo das lavouras porciunculenses, integrando o principal polo cafeeiro do estado.

A importância do produto para o município é tanta que ele é o único do país a contar com uma secretaria dedicada exclusivamente à cafeicultura, criada pelo atual prefeito, Guilherme Fonseca, para apoiar os produtores da agricultura familiar. Mas o café não impera sozinho no sustento da economia municipal: as riquezas naturais se somam a outras engrenagens fundamentais.

Não se trata de simples citações: são peças do patrimônio histórico inseridas natural e estrategicamente no mapa do turismo, que sugerem ao governo municipal apostar em novos projetos visando transformar a região em uma promissora rota de desenvolvimento econômico e atrair visitantes.

Conexão de potenciais

Herança cultural e paisagens cercadas por montanhas são diferenciais reais que contribuem para que Porciúncula ganhe força ao integrar o cenário do turismo regional, conectando história, natureza e a hospitalidade típica de sua gente. O patrimônio histórico e arquitetônico da cidade tem como exemplo a Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada no centro urbano.

Ao descrever o patrimônio, historiadores resumem que, com sua marcante cúpula verde e detalhes que encantam os visitantes, o templo religioso se consolida como parada obrigatória para quem busca mergulhar na memória local, abrindo suas portas especialmente aos sábados e domingos.

Porciúncula tem 79 anos de emancipação política e administrativa, completados no dia 21 de agosto. E o governo municipal tem incentivado que, para quem busca contato direto com a natureza, o município é um verdadeiro convite ao ecoturismo e aos esportes de aventura. As quedas d'água formam os pontos mais procurados nos dias de calor, ideais para banhos revigorantes e trilhas rápidas.

Pretensão desafiadora

Não se trata de um potencial de aventura restrito; ele se expande com atrações como a imponente Pedra da Elefantina e a prática consolidada de voo livre, impulsionando circuitos esportivos organizados em parceria com a comunidade. A conclusão real é que a inserção de Porciúncula no Mapa do Turismo Brasileiro mudou de patamar a visibilidade do município.

Visando consolidar esse crescimento de forma sustentável, Guilherme Fonseca tem intensificado diálogos com lideranças, empreendedores e especialistas. As ações buscam estruturar melhor o receptivo turístico, requalificar espaços públicos, valorizar o patrimônio ferroviário e cultural e incentivar o turismo rural — aproveitando a força das fazendas locais e da produção de cafés de qualidade.