Estrada é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola, a mobilidade e a integração regional - Foto: Divulgação/PMP

Estrada é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola, a mobilidade e a integração regional Foto: Divulgação/PMP

Publicado 13/11/2026 13:15 | Atualizado 13/11/2026 13:26



Considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola, a mobilidade e a integração regional, a RJ-198 está incluída no pacote de obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), mas ainda sem data para começar. A principal reivindicação envolve o trecho que liga o distrito de Santa Clara, em Porciúncula, ao município de Varre-Sai.