Estrada é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola, a mobilidade e a integração regional Foto: Divulgação/PMP
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A pavimentação é aguardada há anos por moradores e produtores rurais dos dois municípios do Noroeste Fluminense. A intervenção é vista como fundamental para melhorar o deslocamento, facilitar o transporte da safra e ampliar o desenvolvimento econômico, especialmente na cadeia produtiva do café.
O prefeito de Porciúncula, Guilherme Fonseca, afirma que cobra a obra desde antes de assumir o Executivo municipal. Ele lembra que, em junho de 2021, quando presidia o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro (IEEA-RJ), participou da elaboração de um documento enviado ao governo estadual solicitando a pavimentação.
Segundo Fonseca, a pauta voltou à agenda política em outubro deste ano, durante agenda em Brasília com o senador Carlos Portinho. Na ocasião, o prefeito apresentou novamente a demanda e buscou apoio para viabilizar a intervenção junto ao Estado.
“Durante o encontro, discutimos a possibilidade de articulação política para obter recursos, inclusive por meio de emendas de bancada”, resume o prefeito. “A pavimentação vai melhorar a integração entre comunidades rurais e centros comerciais, reduzindo as dificuldades dos produtores no transporte de mercadorias e insumos”, avalia.
O trecho reivindicado tem aproximadamente 17 quilômetros. Na avaliação de Fonseca, trata-se de uma obra simples e de baixo custo para os cofres estaduais, mas com grande impacto para a mobilidade do Alto Noroeste e para o fortalecimento da cafeicultura regional.
Proposta busca
beneficiar região
A produção de café é uma das principais atividades econômicas de Porciúncula e dos municípios vizinhos. Por isso, a melhoria da infraestrutura viária é apontada como essencial para aumentar a competitividade dos produtores, facilitar o acesso aos mercados consumidores e atrair novos investimentos.
Como parte da política de valorização do setor, o prefeito destaca a criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cafeicultura, instalada no distrito de Santa Clara. “A iniciativa busca dar maior atenção institucional ao setor, aproximando o poder público dos produtores”, pontua.
Com a nova estrutura, Fonseca acredita que será mais fácil articular ações voltadas à melhoria da qualidade, à comercialização e à expansão das lavouras. Ele enfatiza ainda o peso social do café para o município, impulsionado pela agricultura familiar e pela geração de renda no campo.
“Nesse contexto, a pavimentação da RJ-198 é um investimento que ultrapassa os limites de Porciúncula e beneficia toda a região produtora”, reforça o prefeito, acrescentando que a expectativa da gestão é ampliar o respaldo político para que a reivindicação histórica saia do papel.
DER alega que
chuvas atrasam
Em nota, o DER-RJ confirmou que a RJ-198 está incluída no cronograma do órgão. Segundo o departamento, serviços de reparo no asfalto já estão em andamento entre Ourânia e Bom Jesus do Querendo, distritos de Natividade, e serão ampliados em breve para outros segmentos da rodovia.
No entanto, o órgão não informou um prazo para a pavimentação do trecho entre Santa Clara e Varre-Sai. O departamento alegou que “as chuvas frequentes registradas na região nas últimas semanas têm afetado as condições da pista e interferido no ritmo dos serviços”, mas garantiu que as equipes seguem atuando na estrada para dar continuidade às intervenções previstas.
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