Jovens são presos com armas e drogas em Porto Real

Quatro jovens foram presos no domingo (23) após serem flagrados com drogas e armas no bairro Jardim Real, em Porto Real.



A Polícia Militar foi até o local após denúncias anônimas de tráfico de drogas praticado por dois jovens, de 19 e 20 anos, e duas mulheres, de 23 e 24 anos.



Ao perceber a movimentação dos agentes, a jovem de 24 anos entrou correndo para a casa. Ao realizar a abordagem nos demais que estavam na rua foram encontradas drogas.



A mulher que correu para dentro da residência foi abordada e, segundo os policiais, retirou do sutiã sete trouxinhas de maconha.



Durante a ação, um dos jovens perguntou se seria possível que os policiais o "liberassem", caso ele entregasse as armas e drogas encondidas em um terreno.



Eles foram até o endereço e mostraram aos agentes onde o material estava guardado.



Ao todo, foram apreendidas três armas de fogo calibre 38, 14 munições, quatro celulares, 213 pinos de cocaína, R$ 124 e maconha.



Eles foram presos em flagrante, levados pra 100ª Delegacia Policial e vão responder por tráfico de drogas, associação e posse ilegal de arma de fogo.