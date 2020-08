Educação inicia entrega de Kit Alimentar para alunos de Porto Real

A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real iniciou nesta quarta-feira (26) a entrega da quinta remessa do Kit de Segurança Alimentar. Os responsáveis têm até sexta-feira (28) para retirar a cesta de acordo com o cronograma de cada escola.



Serão beneficiados 3,3 mil alunos com o kit, que inclui, além dos itens essenciais como arroz, feijão e açúcar, ainda 12 ovos e 1 kg de filé de frango.



Para retirar os kits, os pais ou responsáveis pelos alunos devem apresentar qualquer documento de identidade do responsável e do aluno, inclusive Certidão de Nascimento, com o objetivo de comprovar o vínculo com o estudante.



O aluno não precisa estar no momento da retirada. Caso o responsável não possa retirar nas datas mencionadas, o material poderá ser retirado na escola correspondente do aluno na próxima semana.



Confira abaixo o cronograma de entregas:



Data: 26/08/2020



Escola Municipal Patrícia Pineschi

Branca/Vermelha - 07h00 às 9h00.

Amarela/Verde - 10h00 às 12h00.

Azul/Laranja - 12h00 às 14h00.

Rosa/Lilás - 14h00 às 16h00.



Escola Municipal José Ferreira da Silva

1º ano - 7h00 às 09h00.

2º ano - 10h00 às 12h00.

3º ano - 12h00 às 14h00.

4º ano - 14h00 às 16h00.

5º ano -16h00 às 18h00.



Escola Municipal Sebastião Barbosa de Almeida

Maternal 3 – 7h00 às 9h00.

Pré 1 - 7h00 às 9h00.

Pré 2 - 7h às 9h00.

1º ano - 7h00 às 9h00.

2º ano - 10h00 às 12h00.

3º ano - 12h00 às 14h00.

4º ano - 14h00 às 16h00.

5º ano - 16h00 às 18h00.



Escola Municipal Marina Graciani Fontanezzi

6° ano - 7h00 às 09h00.

7° ano - 10h00 às 12h00.

8° ano - 12h00 às 14h00.

9° ano - 14h00 às 16h00.



27/08/2020



Creche Municipal Enrico Secchi

Berçário - 7h00 às 9h00.

Maternal - 7h00 às 9h00.

Maternal 2 - 10h00 às 12h00.

Maternal 3 - 12h00 às 14h00.



Escola Municipal Cruz e Souza

1º ano - 7h00 às 09h00.

2º ano - 10h00 às 12h00.

3º ano - 12h00 às 14h00.

4º ano - 14h00 às 16h00.

5º ano - 16h00 às 18h00.



CIEP Brizolão 487 Oswaldo Luiz Gomes

6° ano -7h00 às 09h00.

7° ano - 10h00 às 12h00.

8° ano - 12h00 às 14h00.

9° ano - 14h00 às 16h00.

EJA - 16h00 às 18h00.



28/08/2020



Creche Municipal Professora Cacilda Verri Marassi

Berçário - 13h00 às 14h00.

Maternal 1 -13h00 às 14h00.

Maternal 2 - 14h00 às 15h00.

Maternal 3 – 15h00 às 16h00.

Pré 1 – 16h00 às 17h00

Pré 2 - 17h00 às 18h00



Creche Municipal Waldir Roberto da Conceição

Maternal 2 - 14h00 às 15h00.

Maternal 3 - 15h00 às 16h00.

Pré 1 - 16h00 às 17h00.

Pré 2 - 17h00 às 18h00.



Escola Municipal Maria Hortência Nogueira

6° ano - 7h00 às 09h00.

7° ano - 10h00 às 12h00.

8° ano - 12h00 às 14h00.

9° ano - 14h00 às 16h00.

EJA- 16h00 às 18h00.



Escola Municipal Professora Eliana Provazi

1º ano - 7h00 às 09h00.

2º ano - 10h00 às 12h00.

3º ano - 12h00 às 14h00.

4º ano - 14h00 às 16h00.

5º ano - 16h00 às 18h00.