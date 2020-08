Porto Real confirma mais oito casos de coronavírus

A Secretaria de Saúde confirmou na terça-feira (25) mais oito casos de coronavírus. Com isso, o município chegou a 356 casos confirmados, sendo que 273 pessoas já estão recuperadas da Covid-19.

O que chama atenção é que desses novos infectados, quatro são adolescentes: dois meninos de 13 anos e um de 16, e uma menina de 16 anos. Um homem de 33 anos e duas mulheres, de 29 e 61 anos, também estão nos registros.

Entre os casos positivos, apenas uma pessoa está internada. Já entre as pessoas com sintomas esperando o resultado do teste, 159 moradores estão em isolamento domiciliar.



A cidade já registrou 14 mortes. Os dados são do Boletim Epidemiológico da prefeitura municipal.