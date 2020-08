Idosos têm horário exclusivo em supermercados de Porto Real

Por solicitação da Gerência de Fiscalização de Porto Real, a Procuradoria Geral do Município emitiu um parecer que esclarece as restrições de funcionamento de atividades comerciais, no que se refere à circulação de idosos, em razão da condição de risco deste grupo para complicações decorrentes da pandemia da Covid-19.



O órgão municipal orienta que, de acordo com o Decreto Municipal 2477/2020, somente seja autorizado a entrada de idosos a supermercados e mercados no horário entre 8h e 10h da manhã. A medida tem o objetivo de reduzir os riscos de contaminação deste grupo etário pelo coronavírus.



Segundo dados do último levantamento apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, dos 14 óbitos registrados até agora, dez são de pessoas na faixa etária entre 60 e 80 anos, o que reforça o fato de que os idosos fazem parte do grupo para complicações causadas pela doença.



As medidas acontecem em caráter temporário nesses tempos de pandemia, enquanto perdurarem as políticas de combate ao coronavírus.