PM prende suspeitos de tráfico no bairro São José

Duas pessoas, uma jovem de 25 anos e um homem de 40 anos, foram presas suspeitas de tráfico de drogas na quarta-feira (26) no bairro São José, em Porto Real.



Segundo a Polícia Militar, os agentes desconfiaram da mulher quando ela pegou algo com o motorista de um carro e colocou no bolso.



Na abordagem, a jovem se mostrou nervosa e retirou do bolso uma sacola com pedras de crack. Com o homem foram encontrados R$ 503 e um celular.



Os dois foram autuados e presos por tráfico na 100ª DP.