Obra de drenagem altera trânsito no Centro

A implantação do sistema de drenagem de águas pluviais na Avenida Dom Pedro II, no Centro, acarretou em algumas mudanças no tráfego na localidade.

Devido às obras, o trecho da Avenida próximo ao Banco Bradesco, no cruzamento com a Rua A, está interditado. Dessa forma quem precisar acessar a Avenida pode utilizar o cruzamento da via com a Rua Professora Dona Betina, onde o acesso está permitido até o local das obras.

Outra opção é utilizar a Rua Professora Dona Betina, a Avenida H e a Estevam Domingos Pederassi para ter acesso ao restante da Avenida Dom Pedro II.

Na etapa atual, as obras consistem em canalização de manilhas e na construção das caixas de inspeção e caixas coletoras (bueiros).